Bonadio le ordenó a López desalojar la propiedad que le alquila a Cristina

Fotos JUSTICIA. Cristóbal López "deberá abonar la totalidad de los alquileres adeudados con los intereses", señalaron fuentes judiciales.

16/08/2017 -

El juez federal Claudio Bonadio ordenó el desalojo del empresario Cristóbal López del dúplex que le alquila a la ex presidenta Cristina Kirchner en Puerto Madero, en el marco de la causa Los Sauces, y lo emplazó a dejar esa propiedad antes del 30 de agosto, informaron fuentes judiciales.

López y la ex mandataria, procesados por asociación ilícita y lavado de activos en la causa Los Sauces, no podrán continuar el contrato de locación de un departamento en el selecto edificio Madero Center, que firmaron en 2012 y que, hasta febrero de este año, representó para la ex presidenta ingresos por más de 1,7 millones de dólares.

El magistrado le ordenó a López que antes del 30 de agosto desaloje la Unidad Funcional 440, pisos 8 y 9, del Madero Center, que ocupa desde hace cinco años y, según las mismas fuentes judiciales, Bonadio tomó la decisión al considerar que el dinero con el que se pagan los alquileres está sospechado de lavado.

López instaló en 2012 en el dúplex de Madero Center -propiedad de Los Sauces SA- su oficina principal, que cuenta con dos salas de reuniones. En tanto, en el primer piso funciona Administración Austral, la firma que nuclea las participaciones accionarias del empresario K en diferentes sociedades.