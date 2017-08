Triaca aseguró que "no habrá ninguna reforma laboral"

Fotos POSTURA. Triaca dijo que no es un problema de agenda de este año.

16/08/2017 -

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, aseguró que "si no hay consenso legislativo" el gobierno no va a impulsar la discusión de un proyecto de reforma laboral y aseveró que la reciente norma aprobada en Brasil sobre la materia "no es un espejo en el cual se refleja la Argentina".

"Todas las alternativas tienen que construirse desde el consenso legislativo, y no es un problema de la agenda de este año ni del año que viene, y para eso invitamos permanentemente al diálogo", afirmó el funcionario al participar de una jornada organizada por la Universidad Torcuato Di Tella.

En otro orden, el funcionario nacional dijo que la movilización que impulsa para el próximo martes la CGT ‘se cae por sí misma’ debido a que los reclamos del sector sindical ‘no corresponden a lo que refleja la realidad, de una Argentina que en los últimos meses viene generando empleo formal’.

La movilización gremial ‘es una postura que tiene un diagnóstico equivocado’, afirmó.

En tanto, el ministro resaltó: ‘En la Argentina en los últimos meses se generó empleo formal y eso señala que parte de los reclamos que plantea (la CGT) no son los que están dando los datos de la realidad’.