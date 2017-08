Beltramino y los lavacoches: "Es una situación que nos obliga a ver los problemas sociales de fondo"

16/08/2017 -

El presidente del cuerpo, CPN Juan Manuel Beltramino, se refirió a la situación de los lavacoches distribuidos en diversos sectores de la ciudad, argumentando que "hace un par de años anteriores presenté un proyecto con similares medidas de las que se toma ahora y al día siguiente vinieron los lavacoches a plantear su situación". El edil subrayó que "son problemas que no se resuelven con sacar o no las personas, porque esa acción está motivada por otra razón que es la necesidad de trabajar por lo que si no se resuelve el origen del problema no solucionamos nada".

"Esta situación nos obliga a que como políticos veamos los problemas sociales de fondo, son temas sumamente complejos porque nunca llegamos al origen de cada uno de los temas tales como la droga o la falta de trabajo. Es importante dar solución al problema de origen, seguro es un tema difícil, pero como funcionarios debemos buscar alternativas a estas situaciones", señaló Beltramino.

Por último destacó que "se continuará trabajando como siempre dando curso a temas que tocan a diversos sectores de la sociedad, procurando acercar soluciones a los vecinos".