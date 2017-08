Chechu Bonelli brilló en el "Bailando" y denunció "favoritismos"

Hoy 07:52 -

Mucho se había hablado en la previa sobre ella, a partir de su supuesta intención de renunciar al Bailando. Sin embargo, en su regreso a la pista, Chechu Bonelli (32) intentó no entrar en polémicas y dar vuelta rápidamente la página.

Sin embargo, tras su brillante performance en el reggaetón, y ante la pregunta de Ángel De Brito, eligió la sinceridad al ser consultada sobre si sentía que había privilegios hacia otros participantes.

"Lo sigo sosteniendo. No voy a dar nombres porque siento que es a nivel no general pero sí, hay favoritismos. De parte de la producción, porque me ha pasado de querer traer determinados objetos para adornar una coreografía y me dicen que no", expresó y, cuando Marcelo Tinelli le preguntó si sentía que a otros sí afirmó: "sí, a muchos".

"Está buenísimo que me lo preguntes, de hecho hoy la llamé por teléfono. Yo suelo entrar por el pasillo, que está pintadito hermoso", expresó con ironía cuando la consultaron por su relación con Lourdes Sánchez.

"Lourdes tiene todo el derecho. Es más, me encanta cómo baila, me encanta lo que plantea, hoy la llamé por teléfono. Me dijo que está todo bien, por supuesto, así que le mando un beso si me está mirando", agregó.

"Está buenísimo que se lo puedan pintar a ella, y está buenísimo que así como se lo hicieron a ella a nosotros nos puedan aceptar otra propuesta que hagamos. Me gustaría que empiecen a ser más parejos, porque yo propuse algo para el próximo ritmo y me lo descartaron, pero lo voy a volver a pedir", concluyó.