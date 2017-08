Maverick Viñales y Valentino Rossi: "En Las Termas la Yamaha era perfecta, ahora no"

Fotos Las Yamaha de Maverick Viñales y Valentino Rossi

En el arranque de este 2017 parecía tan cercano el primer título de Maverick Viñales en MotoGP como el décimo de Valentino Rossi en la categoría reina.

Dos victorias del primero y tres podios del segundo en las tres primeras carreras de la temporada, en Losail, Las Termas y Austin, hacían pensar que el título podía ser cosa de los dos pilotos de Yamaha. Sin embargo, tras once carreras, eso parece ya algo impensable a pesar de que, tanto el español como el italiano, han encabezado la general en algún momento de la temporada. Maverick dominó durante cinco carreras aunque no consecutivas, se vieron interrumpidas por las dos que lideró Valentino.

Sin embargo, desde la cuarta carrera, en Jerez, las dos Yamaha comenzaron a sufrir y mucho con el neumático trasero, su gran degradación y la falta de agarre. Un problema que volvieron a sufrir en Montmeló y también el pasado fin de semana en el GP de Austria. Desde la carrera de Assen, en Holanda perdieron el liderato en favor de Dovizioso, la marca de Iwata llevó un nuevo chasis y un nuevo carenado.

“Con el chasis nuevo logramos hacer girar mejor la moto. Era un problema. En Jerez o Barcelona, en ningún momento fui rápido. Tampoco Viñales. En las primeras vueltas, perdíamos ocho décimas. El problema de la goma sigue. Aún no lo hemos logrado solucionar. Gastamos la goma más que el año pasado”, advertía Valentino Rossi.

Por su parte Maverick Viñales afirmaba que “no entendemos dónde está el problema. Me sorprende ver que la Yamaha no acelera como está acostumbrada. Al principio de temporada aceleraba increíblemente. Es ahora cuando no. Intento pilotar más fino, tener más cuidado con el gas para que la goma dure más en carrera, pero no funciona. En Losail y Las Termas era muy agresivo y la moto funcionaba perfecta. Es ahora cuando tenemos el problema”.

Un mismo problema al que se enfrenta la marca de los diapasones con dos explicaciones y dos soluciones distintas, una por cada piloto. Para El Doctor está claro que deben trabajar mucho en la electrónica de la moto, y que la solución tiene que llegar desde Japón, que no es algo que pueda arreglarse cambiando el set up de la moto en el box.

Pero para Mack, el problema es simplemente el neumático, y su alto índice de degradación que hace que tengan que reducir la aceleración y por lo tanto perder potencia.

Dos opiniones y un mismo resultado: Yamaha y sus dos pilotos cada vez más lejos del título. Maverick, tercero a 24 puntos de Márquez, líder desde Alemania, y Rossi, quinto a 33 puntos.