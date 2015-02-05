CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 17 de Agosto 2017
A LAS 23.00 EL SULTÁN
Por El Liberal
Hoy 21:18 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINÚA)
12.30 TELEFÉ NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.30 LOS SIMPSONS
15.30 ELIF
16.45 MAR DE AMORES
18.00 CORTÁ POR LOZANO
20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN
CENTRAL
21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
(CONTINÚA)
23.00 EL SULTÁN
00.45 NOTICAMPI
01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
CANAL 9
16.00 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN
17.00 COMBATE
17.45 CONFRONTADOS
19.00 TELENUEVE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 AMAZONAS SALVAJE
EL TRECE
14.30 DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
CANAL14
11.30 PARA TODA MUJER
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 SANTIAGO PUEBLO QUE
BAILA
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1º EDICIÓN
15.00 DALE FERRO
16.00 TICKET AL SHOW
17.00 EN ARMONÍA
17.30 CUATRO GUITARRAS
18.00 VA DE NUEVO
18.30 ALTO CONTRASTE
19.00 OTRA CANCHA
20.00 SANTIAGO GOLF TOUR
20.30 ESTUDIO ABIERTO
21.00 PASIÓN POR EL TURF
21.30 NOTICIERO 7 (R) 2º EDICIÓN
22.30 EL PODIO
23.00 ANIMADORES
CANAL 4
14.30 SUGERENCIAS DEL CHEF
15.00 LIGA COMERCIAL
15.30 DEPORTE EXPRESS
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 POLI 24
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 CINE EXPRESS
23.30 EN BOCA DE TODOS
PELÍCULAS
CINEMAX
12.13 SPOILER ALERT. GAME OF THRONES
12.37 AMORES INFIELES
03.25 PRUEBA DE FE
05.26 MALAS NOTICIAS
07.22 FESTIVAL DE CINE DE CANNES
07.52 EL RATÓN PÉREZ
09.48 VACAS VAQUERAS
11.22 LOS FANTASMAS DE SCROOGE
13.12 FESTIVAL DE CINE DE CANNES 2017
13.41 REGRESO DEL TODOPODEROSO
15.37 RICKY RICÓN
17.33 ESPEJITO, ESPEJITO
19.40 SOLO PARA PAREJAS
22.00 INACTIVIDAD PARANORMAL 2
23.46 EL QUINTETO DE LA MUERTE
TNT
02:03 6 BALAS
03:58 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06:00 TNT BUZZ
06:54 REALMENTE AMOR
09:21 GOLPE Y FUGA
11:03 EL AMOR CUESTA CARO
12:52 RATATOUILLE
14:52 JOHN CARTER: ENTRE DOS MUNDOS
17:12 BERNIE
19:04 POMPEII: LA FURIA DEL VOLCÁN
21:02 XXX 2: ESTADO DE EMERGENCIA
23:00 UN GALLO PARA ESCULAPIO
00:35 KUNG-FUSIÓN
TCM
01.01 LA PANTERA ROSA
01.31 RESIDENT EVIL: EL HUÉSPED MALDITO
03.15 DESTINO FINAL 3
04.52 LA PANTERA ROSA
05.00 XENA: LA PRINCESA GUERRERA
05.50 LA PANTERA ROSA
06.20 ALF (TEMPORADA 3)
06.46 ALF (TEMPORADA 2)
07.12 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)
07.38 LA NIÑERA
08.04 XENA: LA PRINCESA GUERRERA
08.54 ALF (TEMPORADA 3)
09.20 ALF (TEMPORADA 2)
09.46 ALTA FIDELIDAD
11.45 SENSATEZ Y SENTIMIENTOS
14.16 QUÉDATE A MI LADO
16.35 LA MÁQUINA DEL TIEMPO
18.22 ESCAPE DE NUEVA YORK
20.10 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)
20.35 LA NIÑERA
21.00 RESIDENT EVIL: EL HUÉSPED MALDITO
22.50 DESTINO FINAL 3
SPACE
00:38 MASACRE EN TEXAS: HERENCIA
MALDITA
02:24 NOCHE DE MIEDO
04:11 HOSTEL
06:13 CAPITÁN DE MAR Y GUERRA
07:38 PRUEBA DE VIDA
10:18 MÁXIMA CONDENA
12:13 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS: EL RETORNO
DEL REY
16:09 LA HUÉSPED
18:31 EMPERADOR
20:34 ULTRAVIOLETA
22:13 MASACRE EN TEXAS: HERENCIA
MALDITA
A DÓNDE IR
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+ VIERNES 18, A LAS 21.30, “HISTORIAS DE DIVÁN”, UNA OBRA TEATRAL DE
GABRIEL ROLÓN. CON GABRIEL ROLÓN, MALENA ROLÓN Y ALEJO GARCÍA
PINTO.
CLUB OLÍMPICO
(LA BANDA)
+SÁBADO 19, “EL CARABAJALAZO” CON “PETECO”, LOS CARABAJAL, “CUTI”
Y ROBERTO, ROXANA, GRACIELA, “DEMI”, “DIPI” Y ARTISTAS INVITADOS.
LA CASA DE CARLOS CARABAJAL
(ALBERDI 1345, LA BANDA)
+VIERNES 18, A PARTIR DE LAS 22 SE REALIZARÁ LA PEÑA “LA CHACARERA”
CON ROXANA CARABAJAL, LOS LUGONES, DÚO PERFIL, LA REPERCUTA,
ULTRAVIOLETA Y HUAHI BASUALDO.
+DOMINGO 20, A PARTIR DE LAS 22, “REINA CHACARERA” CON MULLIERIS,
LA REPERCUTA, PAULA SUÁREZ, SOMBRAS DE LA TRIBU, HUAHUI
BASUALDO Y GRETEL TOLOZA, CONSTANZA LÓPEZ QUERALT, CLAUDIA
SILVETTI Y ANTEONELLA GUERRIERO, MARTINA ULRICH. INVITADOS
ESPECIALES: HOMERO Y PABLO CARABAJAL.
CINES
SUNSTAR
LAS AVENTURAS DEL CAPITÁN
CALZONCILLOS (3D):
ANIMACIÓN (ATP)
17/08-18/08 -17:00 (Cast)
LAS AVENTURAS DEL CAPITÁN
CALZONCILLOS (2D):
ANIMACIÓN (ATP)
17/08-23/08 -19:10 (Cast)
EL PLANETA DE LOS SIMIOS:
GUERRA (3D):
CIENCIA FICCION (+ 13 años)
17/08 - 21:30 (Subt)
EMOJI (3D):
ANIMACIÓN (ATP)
17/08- 18/08-16:30 (Cast)
EMOJI (2D):
ANIMACIÓN (ATP)
17/08- 23/08-18:30 (Cast) 20:30 (Cast)
CONJURO DEL MÁS ALLÁ
(2D):
TERROR (+ 13 años)
17/08 -22:30 (Subt)
EL FÚTBOL O YO (2D):
COMEDIA (ATP)
17/08- 17:30 (Cast) 20:00 (Cast) 22:15
(Cast)
CARS 3 (3D):
ANIMACIÓN
17/08-al 18/08- 17:15 (Cast)
MI VILLANO FAVORITO 3
(3D): ANIMACIÓN (ATP)
17/08-23/08 19:40 (Cast)
DUNKERQUE (2D):
DRAMA (+ 13 años)
17/08 - 22:00hs (Subt)
LA CORDILLERA (2D):
DRAMA (+ 13 AÑOS)
17/08- 17:30hs (Cast) 20:00 (Cast)
22:30 (Cast)
HÍPER LIBERTAD
LA AVENTURAS DEL CAPITÁN
CALZONCILLOS 2D. 12:30
- 15:10 (SÁBADO, DOMINGO Y LUNES);
17:00 (JUEVES, VIERNES, MARTES Y
MIÉRCOLES). EN 3D 13:00 (SÁBADO,
DOMINGO Y LUNES), 18:00 (JUEVES,
VIERNES, MARTES Y MIÉRCOLES)
LA CORDILLERA 2D
APTA 13. 20:30 - 22:40
EMOJI 2D(ATP)
14:00, 18:30 - 19:00 - 21:00.
EN 3D 13:00 (SÁBADO, DOMINGO Y
LUNES)
18:00 (JUEVES, VIERNES, MARTES Y
MIÉRCOLES)
EL FÚTBOL O YO (ATP)
2D 23:00 (TODOS LOS DÍAS)
EL PLANETA DE LOS SIMIOS:
LA GUERRA APTA 13 2D 22:20
(TODOS LOS DÍAS)