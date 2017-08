El calvario de una mujer golpeada: "Te amo tanto que lo canalizo así"

Fotos Así le quedó la cara a Gloria.

Gloria Villalba se animó a contar todo lo que le tocó sufrir al lado de su ex pareja, Walter Federico, a quien denunció en repetidas ocasiones por las bestiales palizas que le daba, en nombre “del amor que siento por vos”.

“Después de que me pegaba, me decía ‘te amo tanto, que mi forma de amar la canalizo así. No sé qué hacer con tanto amor que siento por vos', y yo no le denunciaba”, manifestó la mujer oriunda de Misiones.

Y agregó: “Me llegó a encerrar por 12 horas. Yo no fui al casamiento de mi mejor amiga porque me encerró y estaba toda golpeada. Es muy denigrante que te encierren en tu propia casa, me tocaba y me tenía cambiar enfrente de él”.

La mujer narró que a pesar de que el individuo fue denunciado en varias oportunidades, continúa en libertad y ella teme por la vida de su hija, producto de una relación anterior.