FÚNEBRES | 17 de Agosto de 2017

Hoy 22:54 -

FALLECIMIENTOS

- Eduardo Sayago (La Banda)

- Néstor Humberto Díaz

- Juana Margarita Hoyos (La Banda)

- Antero Domínguez

- Nancy Beatriz Renard

- Raúl Orlando Toloza

- María Cristina Rodríguez

- Miguel Sabater (Las Termas)

Sepelios Participaciones

ACUÑA, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|. Sus sobrinos Ricardo Bravo y Silvina Dias lamentan profundamente el fallecimiento de su tía Maga y elevan plegarias por su eterno descanso.

ACUÑA, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|. Los compañeros de trabajo de Cómputos, personal Directivo, Técnicos, Contable, Administrativo y de maestranza participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de Carlitos. Rogamos oraciones en su memoria.

ACUÑA, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|. Compañeros de trabajo de su hijo Carlitos, turno tarde: Ana, Yoly, Perly, Elena, Verito Cecy, Any, María Inés, Viví, Eugenia, Antonia, Muñeca, Yoy, Raúl, Marcelo, Pichín, Mario, César, Franco participan el fallecimiento de su Sra. madre. Se ruega una oración en su memoria.

ACUÑA, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|. Pedro Díaz Esteve, Elda Victoria Yocca; sus hijos Pedro Livio, María Angelina, Jerónimo y Aníbal Díaz Yocca y sus respectivas familias participan con pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones al Altísimo para su descanso eterno.

ACUÑA, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|. Adolfo Witte y flia. participan con profundo pesar su fallecimiento.

ACUÑA, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|. Asociación Mutual "Yanapay" participa con profundo dolor su fallecimiento.

ACUÑA, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|. " Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno " . Los amigos de su hijo Rubén. Miguel Tejera, José Carlos Farías, Gonzalo Casrtiñeira de Dios, Ricardo Martínez y Enrique Caperata participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ACUÑA, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|. Puchi Nasif, sus hijos Santiago y Martina, sus padres Raúl y Chicha y sus hermanas Marita y Natalia Nasif participan el fallecimiento de la mamá del hermano del alma Rubén Castro.

ACUÑA, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|. Juan Carlos Bortolussi y familia participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

ACUÑA, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|. Amigos de su hijo Carlos : Cielo, Victoria y Jorge Chazarreta participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BELTRÁN, MARÍA ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/17|. Sus hijos en el afecto Susana Jugo Beltrán y Mario Benavente, nietos María Susana y Jorge Argañaras, María Mercedes y Gustavo Zavalía, Mario Ramón y Silvia Viano y Mariana Benavente; bisnietos Jorge Francisco, Santiago, María Susana, Argañaras y Ramiro Salgado; Gustavo, Francisco, Agustín Zavalía; José, Facundo y Javier Benavente y tataranieto Juan Cruz Salgado, lamentan profundamente su fallecimiento y elevan oraciones.

BELTRÁN, MARÍA ELISA (PITUTA) (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/17|. Sus nietos Jorge Manuel Argañaras y María Susana Benavente junto a sus bisnietos, Jorge Francisco, Santiago, María Susana y Ramiro Salgado y tataranieto Juan Cruz Salgado participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BELTRÁN, MARIA ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/17|. Sus sobrinos María Mercedes, Gustavo Beltrán y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BELTRÁN, MARÍA ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/17|. Juan Carlos Guzmán Rodríguez y María Clemencia Jugo Beltrán; hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Parque de la Paz. Ruegan oraciones en su memoria.

BELTRÁN, MARIA ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/17|. Carlos Antonio Olivera y flia., Conrado Alcorta y flia., Fredy Baldiviezo y flia., participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

BELTRÁN, MARÍA ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/17|. La Pía y Pan de los Pobres de San Antonio de la iglesia San Francisco participan su fallecimiento a la fiel colaboradora Elisa en esta institución e invita a la misa que durante 9 días oficiarán en la iglesia San Francisco a las 20 hs.

BELTRÁN, MARÍA ELISA (Pituta) (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/17|. Las amigas de su sobrina Susana: Ani Mosso, Susana Medrano, Luki Arzuaga, Susana Rdriguez, Estela de Viaña y Lita Berdaguer ruegan una oración a su memoria.

BELTRÁN, MARÍA ELISA (Pituta) (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/17|. El grupo de Pintura de su sobrina Susana participa su fallecimiento y acompaña a su familia en este triste momento.

BELTRÁN, MARÍA ELISA (PITUTA) (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/17|. Sus bisnietos que lamentan su partida, Jorge Francisco, Santiago, María Susana Argañaras y Ramiro Salgado, tataranieto Juan Cruz Salgado participan su fallecimiento y piden oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

BELTRÁN, MARÍA ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/17|. Sus fieles colaboradores: Manuel, María, Dora y Alejandra la despiden con profundo dolor y acompañan a la familia en este difícil momento. Se ruegan oraciones en su memoria.

CABRERA, LIDIA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/17|. La comunidad Educativa del Colegio Secundario Huaico Hondo participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre del Profesor Sergio Robles. Rogamos oraciones en su memoria.

CUELLO DE HERRERA, ASENCIÓN DEL TRANSITO (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. Sus sobrinos Victor, José y Perla Beltrán, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Parque de la Paz.

DÍAZ, NÉSTOR HUMBERTO (GRINGO) (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/17|. Su esposa Imelda Chávez. Sus hijos Enrique, Diego, Belén, Adriana, Claudia, María, Cesar. Su hija política María. Sus nietos Lautaro, Rafael, Lux, Jazmín, Camila, Sol y demás familiares. Sus restos serán inhumados 11 horas en el cementerio Los Flores. Cob.Iosep. Servicio realizado por COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 421-9787.

DOMÍNGUEZ, ANTERO (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/17|. Sus hijos Kike, Lina y Gordi. Sus nietos María, Patricia, María Vanesa, Hugo y Gustavo. Sus bisnietos Julieta, Mateo, Nazareno y Evangelina. Sus hija en el afecto Rosa y demás familiares. Sus restos serán inhumados 11:30 horas en el cementerio Parque de la Paz. Cob. Iosep. Servicio realizado por COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 421-9787.

GALVÁN, MAYDA CRISTINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|. Su esposo Rubén, hijos pol. Matías y Milagros y demás fliares. part. su fallec. y que sus restos fueron inhum. en el cement. Parque de la Paz. Serv. Hamburgo Cia. de Seg. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

GALVÁN, MAYDA CRISTINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|. " Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno ". Su sobrina Estelita y tus sobrinos nietos Micaela y Juan Martin participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GALVÁN, MAYDA CRISTINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|. "Bienaventurados los de corazón puro, porque de ellos es el Reino de los Cielos". Señor te rogamos le concedas el descanso eterno y que brille para ella la luz que no tiene fin". Nunca te olvidaremos, te llevaremos siempre en nuestros corazones. Betty, Viki, Aldana y Rocío.

GALVÁN, MAYDA CRISTINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|. Con la seguridad de que ya goza ante la presencia del Señor, sus compañeros de la promoción 1980 de la Escuela de Comercio "Antenor Ferreyra" elevan oraciones en su memoria, y acompañan a su familia en este difícil momento. ¡Hasta siempre querida compañera!.

GALVÁN, MAYDA CRISTINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|. Horacio Goytia, Luqui, Beby, Muñeca, Estelita y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan a Dios les de una pronta resignación a su esposo, hijos y a su hermano Ramón. Elevan oraciones en su memoria.

GALVÁN, MAYDA CRISTINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|. Hermana querida: que golpe duro nos dejo tu partida. Luchaste por vivir pero el Señor te eligió como una flor mas para su jardín. Estarás presente en todo momento en mi familia. Gracias por el amor que le brindaste a mis hijos y a Delfina. Te recordaremos siempre. Ramón y Pinky

GALVÁN, MAYDA CRISTINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|. Tía Mayda : Cuanto dolor dejaste en nuestros corazones, te extrañaremos mucho, pero siempre serás la estrella que guiara nuestros pasos; porque fuiste nuestra segunda " Mamá ". Hasta siempre y descansa en paz. Sebastián, Mariana, Gabriel y Delfina

HERRERA CONTRERAS, (Moñy) (q.e.p.d.) Falleció en Capital Federal el 14/8/17|. María Elida , Francisco Eduardo, Fernando, Germán David, María Alejandra y Mariana Cerro y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento, acompañan a su familia y elevan oraciones en su memoria.

LEIVA, NATIVIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|. Sus primos Lito, Mariza y Silvia Gay y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria

LEIVA, NATIVIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|. Su sobrino Fernando Autt, su sra. Bettina y su hijo Lorenzo participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LEIVA, NATIVIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|. Descansa en paz y brille para ella la Luz que no tiene fin" Chicha, Olguita, Bety, Sarita, Tota, Kita y Angelita (a) participan el fallecimiento de la hermana de la querida Cristina, la acompañan con un abrazo fraterno en estos momentos de dolor.

LEIVA, NATIVIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|. La comision directiva del Centro de Viajantes participa el fallecimiento de la madre de los socios y amigos Tito y Mudo Cura y acompañan a sus familiares en estos momentos de perdida irreparable.

LEIVA, NATIVIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|. Miguel Murad, Laura y Tamara Murad participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LEIVA, NATIVIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|. Familia de Enrique Amado y Josefa Canllo acompañan a su familia.

LEIVA, NATIVIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|. Los consuegros de su hermana Pety : Moni y Titi Salomón junto a sus hijos Laura, Matías, Sol y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y toda su familia afectuosamente.

LEIVA, NATIVIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|.Sus sobrinos Marisa Cura, Juan Carlos Arias, Lucas Bravo Cura, Walter Osvaldo Cura y Mikaela Bravo Cura participan con profundo dolor el fallecimiento de su tía Noris y acompañan a sus primos hermanos Tito, Mudo, Pibe, Dani y Nico en tan irreparable pérdida.

OVEJERO, NILDA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|. Abel Pereyra, Rafael Pereyra, Julio Pereya (a) y sus respectivas familias ; Gringa P. de González y flia; y Cuca Parrado participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su familia. Ruegan una oración en su memoria.

OVEJERO, NILDA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|. Ángela Russo y Teresa Russo de Corvalan y flia participan con profundo dolor la partida de su querida amiga Nilda. Acompañamos a su familia ante este doloroso momento y elevan oraciones por su memoria.

OVEJERO, NILDA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|. Pedro Segundo Rojas Cuozzo, sus hijos: Carlos Alberto y Jorge Humberto profundamente consternados participan el fallecimiento de tan caracterizada y excelente vecina de Av. Roca y Catamarca. Fue la bondadosa amiga de toda la vida. Nuestras expresivas condolencias a sus hermanos Héctor Raúl y José Rubén por tan irreparable pérdida. Elevamos nuestros ruegos por su eterno descanso. ¡ Hasta siempre , Nilda…!

PIRRO, EDUARDO FEDERICO (Pinky) (q.e.p.d.) Falleció en Metan Salta el 16/8/17|. Sus sobrinas María Eugenia Palomo de Abatedaga, su esposo es hijos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa hijos y hermanos en tan difícil momento. Sus restos fueron inhumados hoy en dicha ciudad. Ruegan oraciones en su memoria.

RENARD, NANCY BEATRÍZ (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/17|. Su hija Verónica. Sus nietos Pablo, Soledad, Paola y Juan Carlos. Sus bisnietos Luciano, Juan Cruz, Agustín, Juan Carlos y Brenda. Sus sobrinos German, Claudia y Román. Su cuñada Dora y demás familiares. Sus restos serán inhumados 16 horas en el cementerio La Piedad. Servicio realizado por COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 421-9787.

RODRÍGUEZ, MARÍA CRISTINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/17|. Su hijo Álvaro, nietas Diandra, Marina, su hno. Rubén y flia. part. s fallec. Sus restos serán inhum. en el cement. Jardín del Sol a las 10 hs., casa de duelo P. L. Gallo 396 sv. SERV. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

RODRÍGUEZ, MARÍA CRISTINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/17|. " Te amaremos toda la vida, gracias por entregarnos tanto amor, dedicación para con tus nietos, que brille para ella la luz que no tiene fin ". Sus nietos Diandra, Marina, Constantino, flia Rodríguez participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, MARÍA CRISTINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/17|. Su primo Hugo Cura y familia participan con dolor su desaparición física. Elevando plegarias en su querida memoria.

RODRÍGUEZ, MARÍA CRISTINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/17|. Su prima Nora Bravo Gómez de Cura, sus hijos Judith, Claudio, Carolina, María Mercedes y respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento. Siempre te recordaremos con muchos amor.

RODRÍGUEZ, MARÍA CRISTINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/17|. "Yo soy la resurrección y la vida. Quién cree en Mí no morirá jamás". Querida Cristina. Fuiste una gran persona, siempre dispuesta a dar, y un ejemplo de hija y madre. Hoy descansarás junto al Señor que te prepara tu lugar junto a Él, para que disfrutes de su Gloria. Su primo C.P. Julio Benjamín Salomón, su esposa Alba Nélida Abregú y sus hijos Luciana María, Benjamín Darío, José David y Daniel Augusto participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio Jardín del Sol. Ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, MARÍA CRISTINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/17|. "Bienaventurados los de limpio de corazón, pues ellos verán a Dios". Cristina, será grande tu recompensa en el Cielo, porque supiste ser una verdadera Hija de Dios en este mundo. Te recordaremos siempre con mucho cariño. Su tía Victoria Nuno de Salomón y su hijo C.P. Julio Benjamín Salomón y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio Jardín de Sol.

RODRÍGUEZ, MARÍA CRISTINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/17|. Tu querida tía Blanca Nuno de Figueroa, tu primo Tomás Ise Figueroa y flia. participan con inmenso dolor el fallecimiento de nuestra amada Cristina. Jamás te olvidaremos. Elevamos plegarias para que la Virgen te proteja con su manto.

RODRÍGUEZ, MARÍA CRISTINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/17|. "Dios te cobije en su Divino Reino" Su tía Beatriz Nuno de Pantoja, su prima Beatriz, su primo político Esteban Sánchez Riera y flia. participan su fallecimiento.

RODRÍGUEZ, MARÍA CRISTINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/17|. La Comisión directiva de CISADEMS participa con dolor su fallecimiento y acompaña en su pesar a familiares y compañeras de de Adem.

RODRÍGUEZ, MARÍA CRISTINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/17|. La consternación a tu inesperada partida, hoy nos ha conmocionado; y aunque físicamente ya no estés entre nosotros, tus más altos valores: solidaridad, compromiso, honestidad y compañerismo, vivirán siempre en nuestros corazones. Nuestras mas sentidas condolencias a su hijo Álvaro y nietas, familiares y amigos en estos momento de profunda tristeza. Comisión directiva y afialiada/os de AdEM

RODRÍGUEZ, MARÍA CRISTINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/17|. Teresita Trungelliti y sus hijos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, MARÍA CRISTINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/17|. Ferreyra Federico y familia; Noemí Ledesma acompañan a su hijo Álvaro en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria..

RODRÍGUEZ, MARÍA CRISTINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/17|. Gubaira, su esposa Fabiola Vittar; sus hijos Oso, Toti, Gabi y María Guadalupe participan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruega su amiga Cristina.

RODRÍGUEZ, MARÍA CRISTINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/17|. María Antonieta Rubisz de Gubaira y familia participan con mucho dolor el fallecimiento de su amiga Cristina.

RODRÍGUEZ, MARÍA CRISTINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/17|. Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios" Juan Atíe Saad , Ángela F. de Saad y familia despiden con cariño a Cristina, hija ejemplar, madre modelo, abuela y sobrina afectuosa. Elevan plegarias en su memoria.

RODRÍGUEZ, MARÍA CRISTINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/17|. Esther Ibarra, su hijo Enrique Curi y sus nietos Victoria Barrón Curi; Paloma, Octavio y Enriquito Curi; Héctor Barrón y Bero Moran participan con hondo pesar su deceso y saludan fraternalmente a su hijo Álvaro y a Raúl, rogando a Dios les de resignación.

RODRÍGUEZ, MARÍA CRISTINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/17|. Rosa Cura de Laprida, sus hijos Osvaldo y Marcela Alejandra Laprida; sus respectivas flias. participan con mucho pesar su fallecimiento, rogamos a Nuestro Señor Jesús que la reciba y le dé un lugar de luz y de paz y reconforte a su familia por esta gran pérdida y que sea eterna su memoria. Amén.

TOLOZA, RAÚL ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|. Su esposa Marta, sus hijos Aldo, Chuca, Palo, Juan y Graciela participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

TOLOZA, RAÚL ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|. Su hijo Juan y esposa, sus nietas Puny, Ivana y Virgi participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

TOLOZA, RAÚL ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|. Su hijo Chuca y esposa, sus nietos Ale, Raulito, July, Leo y Martina participan con dolor su fallecimeinto y elevan oraciones en su memoria.

TOLOZA, RAÚL ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|. Su hijo Palo y esposa, sus nietas Yany, Tamara y Caro participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

TOLOZA, RAÚL ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|. Su hijo Juan y esposa Rosa y familia participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

TOLOZA, RAÚL ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|. Querido Padre que descanses en paz, tu ausencia nos dejo mal pero se que Dios de donde estés nos estará esperando con mi dolor. ". Su hija Graciela, tus nietos Josué, Yoel, Davis y Santiago y bisnieto Isac Palacios participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

TOLOZA, RAÚL ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|. "Que descanses en la gloria eterna ". Su hermano Lechu y tu cuñada Jesús participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

TOLOZA, RAÚL ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|. Abuelo querido, descansas en paz solo nos dejas un dolor inmenso en nuestros corazones pero nos dejas como consuelo tu recuerdo de los momentos felices que nos hiciste pasar, siempre te recordaremos. Sus nietas Valeria, Virginia, Ivana, tu nuera Paula y bisnietos. Participan con dolor tu fallecimiento y elevan oraciones en tu memoria

TOLOZA, RAÚL ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|. Su cuñada Dalinda e hijos . Betty, Nico, Mariza, Ely y Nora, sus sobrinas nietas Belén y Betina y su amiga Ñata y flia. Participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

TOLOZA, RAÚL ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|. Su amigo Corbalan y esposa participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria

TOLOZA, RAÚL ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|. " Querido abuelo, que tu alma descanse por siempre y brille la luz que no tiene fin . Te amamos toda la vida. Tus nietos Cristian y Melisa y tu bisnieto Jeremías rezan por vos.

UEQUÍN, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 15/8/17|. Un gran ser humano. Nuestro tío Eduardo Uequin, una persona llena de luz y alegría que contagiaba su optimismo y nos demostraba permanentemente su cariño sincero. Por eso nosotros los hijos de Elías Uequin y familias, lamentamos profundamente su perdida y acompañamos a su esposa Aixa e hijos en este triste momento. Estará siempre en nuestros corazones

Invitación a Misa

BATULE, DANIEL EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/17|. "Vivirás eternamente en nuestros corazones". Su esposa Mónica, juntos a sus hijos Pablo, Daniela, Florencia, Lucía, Sofía y Máximo; hijo político Marcos, su nieta Guillermina; su madre Estela de Batule, hermanos y respectivas familias invitan ala misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. San José del Bº Belgrano.

Agradecimientos

Recordatorios

VELÁZQUEZ GARCÍA, ALBERTO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/05|. Antes de escribir este recordatorio, le doy gracias a mi Dios por permitirme estar con vida, hace unos días, estuve muy enferma, que llegue a pensar que no llegaría a cumplir con este recordatorio como todos a los años. Querido hoy estarías cumpliendo 84 años, te envío un beso, un abrazo, dirigido al Cielo en la Casa del Señor, Alberto, hace 4 días cumplí 77 años pasé muy triste porque me faltaba tu compañía y tu protección, estoy segura si yo hubiese partido primero, vos hubieras hecho lo mismo. Mi amor fuimos "uno" y lo seguiremos siendo, nuestro amor no tendrá barreras, seguirá extendido en la tierra y en el Cielo. Espero que algún día no encontremos y volverte a decirte que te amo. Tu esposa Angélica.

La Banda

Sepelios Participaciones

GIMÉNEZ, HILDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/17|. Sus primos Julio César Ponce, Gricelda Fiorito, Emma Olga Ponce, Ana María Ponce de Mussi con sus respectivas familias, participan el fallecimiento de la apreciada Tia Hilda y acompañan a su hermana y demás familiares en este trance doloroso.

HOYOS, JUANA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/17|. Sus hijos Domingo, Raimundo, Graciela, Ricardo, Alberto, Luisa, Ramon, y Miguel, hijos pol. y nietos part. su fallec. sus restos seran inhum. hoy a las 9 hs. en el cement. La Misericordia. SERVICIO IOSEP-NORTE SERV. SOCIALES Laprida 383.

PEREYRA, ROMALDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció 8/8/17|. Carlos, Walter, Maria, Florencia, Cecilia, Juan Carlos, Silvia, Isabel y Mildret, acompañamos al Prof. Ramiro del turno tarde de La Banda y elevamos oraciones para el eterno descanso de su Papá.

SAYAGO, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/17|. Su esposa Blanca Espinosa, sus hijos Juan, Walter, Cristina, Sandra, Agustina, hijos políticos Paola, Jorge, Pedro, nietos Joaquin, Ismael, Pilar y demás familiares. Sus restos seran inhumados hoy 9 hs en el cementerio la Misericordia. Cobertura Iosep. Servicio realizado por COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL. 421-9787.

SAYAGO, EDUARDO (NEGRO) (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/17|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Su hermano Carlos Sayago, su cuñada Imelda Villalba, sus sobrinos Carlos Ariel, Silvia Roxana, Ricardo Daniel y Beatriz Elizabet, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs en el Cementerio de La Misericordia.

SAYAGO, EDUARDO (NEGRO) (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/17|. Su hermana: Teresa Sayago, sus sobrinos: Jorge Daniel, Andres, Sebastian y Fernando, participan de su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs en el Cementerio de La Misericordia.

SILVA VIDARTE, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/17|. Ex colegas Supervisores escolares; Matilde Amanda Villalba, Blanca Santillán de Herrera y Amalia de Castaño, participan con gran el dolor el fallecimiento del hijo de Graciela Vidarte. Que brille para el la luz perpetua.

Invitación a Misa

PEREYRA, ROMALDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. "Siempre te recordaremos". Tus suegros: Carmen y Armando Morales, sus hijos: Vero, Oscar y María y sus nietos, invitan a la misa que se oficiará el día 17/08/17 a las 20 hs en la Parroquia Santiago Apóstol, al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

Agradecimientos

PEREYRA, ROMALDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. Su esposa Clara Gramajo, sus hijos y nietos agradecen a los doctores Luis Orellana, Luis Degano y a la Terapia del Sanatorio Alberdi y enfermeras, por la atención y cuidados brindados en tan difícil momento; a la Escuela Normal Dr. José B. Gorostiaga, Promoción 94, DEPSE, a sus familiares, vecinos, amigos, pelegrinas de la Virgen Schoenstatt y a los ministros de Eucaristía de la iglesias Santiago Apóstol y la Salette, por el acompañamiento en tanto dolor.

Recordatorios

CORONEL VDA. DE FIGUEROA, MARGARITA MERCEDES (Tota) (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/17|. "La tristeza invade al corazón de quienes tuvimos la dicha de compartir con doña Tota parte de su vida laboral, sus ocurrencias, sus chistes, esas palabras dulces de aliento cuando estábamos deprimidos. Dios se llevó un ser maravilloso. Hoy a 9 días de su partida La Comunidad Educativa de la Escuela Nº 844 de J.C. de la Loc. De Yutu Yacu -Río Hondo recuerdan a su ex directora y n con gran congoja a sus familiares. Ruegan oraciones a su memoria. Las Termas.

Interior

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

CÁCERES, NILDA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/17|. La Comisión Directiva y socios del Centro de Docentes Jubilados y Pensionados Sara de Rojas acompañan a sus socios Cristina y Dante Jiménez ante la pérdida física de su madre y suegra con la esperanza de que descansa en la morada celestial. Elevan oraciones en su memoria y resignación para su familia. Las Termas.

SABATER, EDMUNDO MIGUEL (Lito) (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|. Su esposa Tránsito Palavecino, hijas Claudia y Guadalupe, hijo político Matías, nietos Julián, Ignacio, Ernestina participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados cement local. Las Termas.

SABATER, EDMUNDO MIGUEL (Lito) (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|. Su hermana Mary Sabater, Evaristo Ibarra, sobrinas Carolina, Silvia y Romina participan con profundo dolor su fallecimiento sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio local. Las Termas.

SABATER, EDMUNDO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|. Su hermano Sebastián Sabater, hermana política Liliana Brandan, sobrinos Sergio, Gissela, Diego participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

SABATER, EDMUNDO MIGUEL (Lito) (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|. Su hermana política Ángela Zelaya de Sabater , sobrinos Patricia, Gabriela, Fabián, Analía, Emanuel, y respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio local. Las Termas.

SABATER, EDMUNDO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|. Sus sobrinos Romina, Ybarra, , Javier Saleme, y sobrinos nietos Lautaro, Sofía y Awy participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

SABATER, EDMUNDO MIGUEL (Lito) (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|. Su sobrina ahijada Ethel Silvia Edith Ibarra participan con dolor su fallecimiento. Ruega oraciones edn su memoria. . Las Termas.

SABATER, EDMUNDO MIGUEL (Lito) (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|. Elsa Gómez de Ávila e hijas Vanesa, Macarena, Giuliana y Belén participan con dolor su fallecimiento y que sus restos fuerón inhumados ayer en el cementerio local. Las Termas.

SABATER, EDMUNDO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|. Alba Rojas de Vagliati, sus hijas Graciela, Liliana, Paola y respectivas familias acompañan en este triste momento y ruegan una plegarias en su memoria. Las Termas.

SABATER, EDMUNDO MIGUEL (Lito) (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|. Chiqui y Mariela participan con dolor la irreparable pérdida del papá de Guadalupe y ruegan a Dios resignación para su familia. Las Termas.

SABATER, EDMUNDO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|. Mayra, Guillermo, Tily, Sabrina, René, Piya, Mónica participan con dolor el fallecimiento del padre de su compañera de trabajo Guadalupe. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

SABATER, EDMUNDO MIGUEL (Lito) (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|. Mirta Coronel, sus hijas Lorena y Alejandra Jiménez participan su fallecimiento y acompañan a Tránsito, Claudia y Guadalupe en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

SABATER, EDMUNDO MIGUEL (Lito) (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|. Dora y Ever Brandan, sus hijos Fito, Liliana , Ever y respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Las Termas.

SABATER, EDMUNDO MIGUEL (Lito) (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|. Marta y Floreal Luna participan con dolor el fallecimiento del hermano de su sobrino político Sebastián. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

SABATER, EDMUNDO MIGUEL (LITO) (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|. La comisión Directiva de la Asociación de Empleados del Poder Judicial (A.E.P.J.) participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su socia Alejandra Guadalupe Sabater. Se ruegan oraciones en su memoria.

SABATER, EDMUNDO MIGUEL (Lito) (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|. "Que brille para Ti la luz que no tiene fin. Que descanse en paz querido amigo y vecino." Lidia del Valle Luna , hijos y respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Las Termas.

SABATER, EDMUNDO MIGUEL (Lito) (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|. Rubén Lobo y flia, participan con dolor su fallecimiento, ruegan una oración en su memoria. Las Termas.

SABATER, EDMUNDO MIGUEL (LITO) (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|. Beto Juárez, su esposa Nena, sus hijos Andrea, Mariana, Oscar, Florencia, Mauro, Gabriela y respectivas flias. Participan con pesar la partida de su amigo y correligionario y ruegan por su eterno descanso y el consuelo de su familia. Las Termas

SEBRERO, OSVALDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/17|. Su esposa, hija, hermanos, sobrinos, demás fliares. y amigos participan su fallec. Sus restos serán inhumados a las 9.30 en el cementerio local, casa de duelo Selva, Dpto. Rivadavia. SERV. IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

FERREYRA, MARÍA ANSELMA PETRONA (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/09|. "Madre: para ti nuestros recuerdos, nuestras oraciones y nuestro amor por siempre... Descansa en paz". Sus hijos Dora, Nery, Orlando, Coco, César Oscar Ferreyra, Fidel Isaías y Luis; hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares, la recuerdan en un nuevo natalicio. Elevan oraciones en su memoria. (Ojo de Agua).