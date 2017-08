Unión dio la sorpresa y eliminó a Lanús

17/08/2017 -

Unión de Santa Fe eliminó anoche a Lanús de la Copa Argentina. Le ganó por 2 a 1 con un gol de Gamba y otro de De Iriondo. Silva había puesto en ventaja a los de Almirón. El Tatengue espera ahora or San Lorenzo o Morón.

En un partido de trámite parejo, Lanús se había puesto en ventaja a los 33 minutos: desborde de Acosta y aparición de Silva por el medio para el 1-0 parcial. Pero a los pocos minutos, Unión igualó la historia con un remate de De Iriondo que se desvió en Herrera y descolocó a Monetti.

El equipo de Almirón no logró romper a un ordenado y sacrificado Tate, que tuvo su segunda recompensa a los 18 minutos de la segunda parte gracias a Lucas Gamba. Los del sur bonaerense apretaron en los últimos minutos, pero no hubo caso y el marcador no se inmutó. Enorme clasificación para los santafesinos.