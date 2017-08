Polémica por particular invitación a una fiesta en un local de Añatuya

Fotos DECISIÓN. El propietario del boliche suspendió el evento.

Varios usuarios de la red social Facebook, se vieron sorprendidos y preocupados por la promoción lanzada por un lugar de esparcimiento, donde se invitaba a concurrir a la fiesta denominada "Meaculpa", donde había que aguantar las ganas del ir al baño para acceder a las ofertas de bebidas en la barra.

El hecho despertó polémica, médicos y varias personas sugirieron suspender la convocatoria por considerarla peligrosa para la salud.

Una de las opiniones fue de la médica Mariela Cegna, quien pidió públicamente que las autoridades tomen cartas en el asunto. Consultada por este medio, la profesional indicó: "El no orinar después de beber mucho no es normal. Acumular orina puede llevar a la afectación renal y además aumenta la concentración de alcohol en sangre porque no se está eliminando, entre otras graves consecuencias para la salud".

"La acumulación de líquidos y toxinas contenidas en la vejiga es nocivo. Nunca se debe aguantar las ganas de ir al baño o la salud se resentirá", agregó y reflexionó: "Me da temor, por mis hijos y por toda la juventud".

En idéntico sentido, numerosas personas se mostraron indignadas, porque en la invitación a la "Meaculpa", resaltan con letras grandes el nombre del Dj que amenizaría la fiesta, quien estuvo detenido meses atrás acusado de haber agredido y orinado a su novia.

Las fuentes consultadas revelaron que tras el revuelo ocasionado, el propietario del lugar en el que iba a desarrollarse la fiesta, dijo no haber estado al tanto de la insólita convocatoria y finalmente tomó la decisión de suspender el evento.