La Lepra arrancó la pretemporada

17/08/2017 -

El plantel de Independiente Rivadavia comenzó ayer los trabajos de pretemporada con la conducción del flamante técnico José Romero, con numerosas bajas y una incorporación, en una de las canchas auxiliares del estadio Bautista Gargantini, de cara a su participación en el próximo torneo de la B Nacional.

El ex entrenador de All Boys dirigió la primera práctica del plantel "Azul", de la que participaron 21 futbolistas, con la única incorporación que hasta el momento llegó al club, el ex volante de River Plate, Matías Abelairas.