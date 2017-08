Programaron la cuarta fecha

Fotos ACCIÓN. La cuarta fecha se jugará desde mañana

17/08/2017 -

La Mesa Directiva de la Liga Santiagueña de Fútbol programó la cuarta fecha del Torneo Anual. La acción comenzará mañana con el duelo entre Deportivo Policial y Unión de Beltrán, desde las 16 (14 para el Sub21), en cancha de Central Argentino.

La jornada proseguirá el domingo 20 de agosto, con este programa: 16, Banfield vs. Instituto Santiago, Agua y Energía vs. Estudiantes, Independiente (B) vs. Independiente (F) y Defensores de Forres vs. Güemes. En todos los casos, el Sub21 va a las 14.

La cuarta fecha se cerrará el miércoles 23, también a las 14 y 16, con estos juegos: Yanda vs. Clodomira (en cancha de Banfield), Vélez Sársfield vs. Comercio Central Unidos, Unión Santiago vs. Sarmiento y Central Argentino vs. Mitre.