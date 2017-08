Fotos EXPECTATIVAS. Sainz se sumó ayer a las prácticas del plantel ferroviario con la idea de cumplir el objetivo.

17/08/2017 -

Ayer fue el segundo día de prácticas del nuevo ciclo de Gustavo Coleoni al frente de Central Córdoba. En el primero, en la B Nacional, no se pudo cumplir el objetivo de mantener la categoría. Ahora, en el Federal A, el "Sapo" le apunta al ascenso y pensando en eso el plantel intensifica su trabajo.

En la jornada de ayer se incorporó el defensor Oscar Sainz, sexto refuerzo hasta el momento para el Ferro, y dijo que pelear el ascenso "es una motivación" más que una presión.

"Es una motivación pelear el ascenso. La presión se siente, pero es más una motivación porque peleas por un objetivo que es muy posible. Todos venimos a eso, a tratar de cumplir el objetivo que es ascender", manifestó en diálogo con Canal 7.

El zaguero central ya fue dirigido por Coleoni en Ferro, pero no cree que esa sea una ventaja con respecto de sus compañeros. "Me conoce y yo también lo conozco, sé su forma de jugar. Pero eso no cambia las reglas del juego, vamos a tratar de hacer lo mejor que se pueda", sostuvo.

"Donde más me siento cómodo es jugando como zaguero central. He jugado también como stopper con el ‘Sapo’ (Coleoni). El técnico decidirá. Mientras uno pueda cumplir y ser responsable, el técnico siempre tendrá la última palabra", agregó en cuanto a su posición en la cancha.