Fotos Tintorelli: "Hoy me toca estar en Olímpico, así es el deporte"

17/08/2017 -

Damián Tintorelli empezó a escribir el primer capítulo de una nueva historia en su carrera deportiva: otra vez en la provincia, pero con los colores del Club Ciclista Olímpico. El pívot juninense habló en exclusiva con EL LIBERAL y se mostró feliz por haber aceptado el ofrecimiento de la dirigencia bandeña para volver jugar en la provincia. "Tengo muchísimos amigos acá, gente muy buena. Mi familia se ha sentido muy a gusto en la provincia. Uno también busca un bienestar, una comodidad y esto también se ofrecía como un combo a la hora de elegir un club. Sabemos que el santiagueño siente mucho el básquet, que es algo bueno para un jugador que lo sigan. Nosotros también vivimos de eso. Y también sabemos que hay buena gente. Acá nunca he tenido ningún problema, al contrario. Por eso he hecho muchísimos amigos. Estoy muy contento por volver y por reencontrarme con un montón de gente que quiero", comentó reconfortado. "Tinto" volverá a jugar en un equipo con ambiciones como le ocurrió la temporada pasada en San Martín de Corrientes y las cinco anteriores en Quimsa. "De los lugares que tenía para ir, era el que mejor proyecto tenía de hacer un equipo competitivo. Uno a esta edad busca también eso: poder ganar más partidos, estar arriba, estar en un equipo competitivo. Los equipos en los que he estado en los últimos años han sido muy buenos en lo personal. Me salió esta posibilidad y estoy muy agradecido con Hernán (Laginestra) y con la dirigencia por tenerme en cuenta en un proyecto tan interesante como el que está formando Olímpico", explicó. Acerca de su pasado en Quimsa, opinó: "He tenido momentos muy buenos, que hemos salido campeones sudamericanos y también me incluyo en el campeonato de la Liga. La verdad que ha sido un pasado muy lindo en lo personal. Uno cuando termina de jugar también está bueno ver qué es lo que hizo, a qué pudo llegar. Eso también suma y suma un montón para la gente de Quimsa, que hay mucha gente que me ha apoyado y se ha quedado con el trabajo que hice en el club. A eso lo voy a reconocer siempre y es algo que también me puso muy contento. Hoy me toca estar en Olímpico, así es el deporte. Más allá de que esto es un trabajo, alimentamos a nuestras familias con esto y es una carrera corta, también buscamos la gloria, tratando de estar en equipos como éste, que también tiene las presiones de ganar. Son más los partidos que vamos a ganar que por ahí en otro equipo. A nadie le gusta perder o estar en mitad de tabla. Nosotros aspiramos a estar bien posicionados". Consultado por el entrenador Hernán Laginestra, indicó: "Sé que trabaja muy bien y esto se vio reflejado en el último año que estuvo en Concordia. Es un entrenador a la altura. Es un muy buen técnico que ha crecido, siempre fue en alza y ha logrado cosas importantes. Está bueno que esté un entrenador de jerarquía en este lugar". Tintorelli destacó la importancia de que el equipo tenga cuatro internos. "Es la forma de él, para buscar un poco más de variantes, que también el 4 puede ser un 3 grande o jugar con un doble 5. Está bueno tener un equipo largo y que pueda tener variantes dentro del juego", explicó.