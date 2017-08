Abandono y hambruna, antesala a la tragedia de las dos hijas de Celsa

Fotos ACUSADA La defensa debió esforzarse para soportar la dura embestida fiscal, mediante los testimonios de familiares directos.

17/08/2017 -

Damaris (18 meses) y Camila (3 años) sufrieron hambre, mínima higiene, maltrato y abandono, antes de diciembre del 2014, cuando dejaron de existir con una diferencia de 15 días y la principal acusada por su calvario previo y sus muertes es su propia madre.

Su abuela y la tía contaron ayer las peripecias sufridas por las menores en la tercera jornada del juicio en contra de la madre de las pequeñas, Celsa Sández.

"Doble homicidio agravado por el vínculo", en perjuicio de las nenitas son los cargos enrostrados.

Al declarar, Roxana Torres (abuela) señaló: "Me daba depresión ver como las tenía; iba a su casa y al mediodía ni siquiera se había levantado; en su pieza aún tenía la pelela con pis y materia fecal de las chiquitas".

Visiblemente dolida, la abuela de las víctimas recordó que Celsa estuvo "dos veces en Púberes" y admitió que las fallas en su hija, quizá reflejen sus errores como madre. "Ella se desvivía por Pablo (pareja de la acusada); lo amaba y por él descuidó tanto a sus hijas". Afirmó que la violencia no era ajena a Celsa: "Una vez nos golpeó a mí y a mi hija; tenía un ladrillo; pensé que ese día me moría". Luego testimonió una vecina, quien no pudo ocultar sus lágrimas al recordar a las dos pequeñas.

Tía expulsada

También declaró Aixa, hermana de Celsa. La joven reveló que sus sobrinas padecieron el abandono y que ella poco podía hacer, "ya que me tenía prohibido, penada de que me acercara a ellas". En general, los testigos ayer erosionaron la estrategia de Celsa, al desnudar años de maltratos sobre los cuales la Fiscalía quizá edificará su acusación.

Para los testigos, la supuesta doble homicida "no quería a sus hijas". También la acusaron de "tenerlas dos días con el mismo pañal"; "Les daba leche en lugar de comida"; "hasta les llegó a cortar el cabello (raparlas) porque se habían portado mal".

Vale recordar que al realizarle la autopsia, los forenses advirtieron que Camila estaba peladita.

En la jornada se advirtió una particularidad: el llanto en varios testigos. Por el contrario, enfrente, Celsa se mantuvo imperturbable; concentrada y ávida de darle letra a sus defensores al disentir con los testigos.