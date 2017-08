Máquina inventada por un santiagueño, fue exportada a México

Fotos NUEVO LOGRO. La exportación a México de la maquinaria se realizó a través de una firma estadounidense y se concretó el 12 de agosto.

Luego de transcurrido siete años de la primera máquina de cosechar zanahorias, totalmente producida en nuestro país e inventada por un banderense, logró un nuevo hito al ser exportada por una empresa estadounidense a México.

Ricardo Mangini, su creador, explicó que la maquinaria "no difiere demasiado de las europeas, pero tiene muchos detalles que tienen que ver con la forma de trabajo de nuestro país, además de utilizar material de fabricación, y mano de obra argentina" indicó.

El inventor cuenta que "es una máquina de arrastre con un valor bastante por debajo del millón de pesos" y recuerda cómo nació la fabricación de esta maquinaria, que habían ideado junto a un amigo, que luego dejó el proyecto: "Un conocido del motociclismo (actividad que Mangini desarrolló por mucho años), tenía un lavadero de zanahorias, y me dijo que a los agricultores les hacía falta una máquina para cosecharlas, porque las pocas que había aquí eran europeas, y le dije ‘yo la hago’. Él no podía creer, pero me ingenié y armé la primera, que aun está funcionando y el dueño no la quiere cambiar. Son máquinas de poca roturas y mantenimiento muy bajo", relató.