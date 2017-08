Un gallo "canta" en la TV

17/08/2017 -

Bruno Stagnaro, el reconocido director de "Pizza, birra, faso" y "Okupas", que retoma la labor detrás de cámara en la televisión, con la serie "Un gallo para Esculapio’" que se estrenó por TNT y por Telefé, afirmó a Télam que considera que el programa "se emparenta mucho más a lo que es el cine que a la tele".

¿Y cómo surge "Un gallo para Esculapio"?

Surgió en el 2004 . Yo iba a escribir en un bar que se llamaba "Un gallo para Esculapio". Estaba escribiendo una cosa que paradójicamente no se concretó y en una pausa de escritura me puse a jugar un poco con el nombre ese. Primero me interesó la historia, que está en el libro "Fedón" de Platón, pero después empecé a jugar con la idea de qué historia podía estar contenida en ese nombre. Fue un juego de escritura, arrancar por el nombre y armar una historia alrededor de él.

¿Cómo se concreta tantos años después?

Hace dos años me empezó a interesar el tema de la piratería del asfalto y en algún momento empezamos a hablar con Sebastián Ortega para hacer algo, y se me ocurrió unir las dos historias: la del tipo que traía el gallito con el universo de la piratería.

¿Qué es lo que te llama la atención de ese mundo marginal?

En el fondo creo que lo que más me interesa tiene que ver con la marginalidad, pero no tanto en cuanto a la cuestión socioeconómica, sino más desde el individuo frente a la sociedad y el sentimiento de no pertenecer. Eso creo que trasciende el contexto de carencia o pobreza económica y tiene más que ver con un sentirse afuera de la sociedad. Eso que se desprende del universo dostoievskiano, como el Raskólnikov de "Crimen y castigo", que es un personaje que me marcó en la adolescencia y de alguna manera siento que siempre estoy volviendo ahí.

¿Cómo fue el proceso de investigación de estos mundos?

Fue fundamental el trabajo que hicimos con Ariel Staltari. Cuando retomo la historia y empiezo a pensar en la idea de mezclar los dos mundos le pido ayuda a él para investigar un poco, porque rápidamente se conecta con la gente. Logramos algo que en aquella primera instancia yo no había conseguido que es entrar en el universo de la riña, empezar a ir a riñas y vincularnos con gente de esa movida.

Que es una práctica ilegal...

Totalmente ilegal y hasta las manos con el tema del maltrato animal. Paradójicamente nos resultó más fácil entrar en el universo de la piratería que en el de la riña, porque en el de la piratería estuvimos en contacto con gente que merodeaba esa actividad también hablamos con policías.