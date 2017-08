"Barbie" está enamorada de su hermanastro

17/08/2017 -

"Barbie" Vélez rompió el silencio y se refirió a los rumores que aseguran que estaría manteniendo una relación amorosa con Lucas, el hijo de Fabián Rodríguez, quien fuera marido de Nazarena Vélez. "No lo considero un hermanastro", destacó la actriz a la revista Pronto al ser consultada por Lucas y continuó: "Lo creo más un amigo. Una de mis mejores amigas es Camila, la hermana de mi hermano Thiago y también María, que es prima de ellos y Lucas es parte de ese grupo, no voy a dejar de salir con ellos porque son mis amigos".

"No tengo que esconder nada, pero tampoco me lo tomé a la tremenda cuando salió ese rumor", agregó y explicó que antes, cuando Fabián aún vivía, no tenía una relación tan estrecha con sus hermanastros: "Nos hicimos amigos cuando venían a ver a Thiago, pero éramos todos más chicos. Eran los hijos del novio de mi mamá, no sentía que fueran mis hermanos, nunca vivimos todos juntos". Aunque no quiso brindar mayores detalles, confesó que efectivamente está enamorada, aunque no de novia. Hace un tiempo se la vinculó con el Pollo Álvarez y con Fabián Cubero y aunque dice no estar acostumbrada a las especulaciones, asegura que no le interesa lo que se diga de ella.