Vettel confía en Ferrari para derrotar a Mercedes

“La victoria más bella es siempre la próxima”, decía frecuentemente Enzo Ferrari, y esto hoy se podría aplicar a la Scuderia en el Mundial de Fórmula 1 2017.

El equipo italiano, que lleva diez años sin ganar el título, afronta la segunda parte de la temporada con Sebastian Vettel desde la primera posición con 202 puntos.

Cuatro victorias consiguió el piloto alemán en Australia, Bahréin, Mónaco y Hungría tras once carreras. Unos resultados que han elevado el optimismo en la fábrica de Maranello tras unas temporadas complicadas donde los trasalpinos han sufrido para adaptarse a la tecnología híbrida de los V6 Turbo.

Un desarrollo progresivo y continuo en materia de motor y aerodinámica que tuvo su culminación este año con el cambio de reglamentación. Un trabajo de los ingenieros de Ferrari que Vettel no dudó en alabar y destacar: "Es un hecho que en los últimos años no tuvimos el mejor coche y que en el último par de temporadas no fuimos los mejores a nivel de desarrollo. Si tenemos en cuenta las últimas tres temporadas, este año es totalmente diferente y progresamos día a día. Implementamos elementos que después vimos copiados en otros coches. Eso es buena señal y es testimonio del trabajo duro que se ve en este proyecto".

El tetracampeón del mundo es consciente que la igualdad con Mercedes seguirá siendo la tónica predominante a partir del Gran Premio de Bélgica 2017. Por ello, el piloto de Heppenheim confía en mantener la actual línea de mejora y seguir luchando por los triunfos: "Creo que la principal fuerza de Ferrari es la pasión por la marca y las carreras. Al conseguir buenos resultados, se mantiene esa inercia. Depende de nosotros seguir así, y estoy seguro que tenemos al personal idóneo para hacerlo. Sabemos cómo construir un coche competitivo y hemos mejorado mucho el motor este año, así que todo va en la dirección correcta. Confío en que lucharemos por victorias".