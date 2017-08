Una santiagueña que vive en Barcelona: “Quieren que vivamos con miedo”

Fotos Liliana Fernández, una santiagueña que vive en Barcelona.

Hoy 19:35 -

La santiagueña Liliana Fernández, hace 16 años que vive en España. Estuvo viviendo en Zaragoza, más tarde en Granada y, desde comienzos de este año, fijó residencia en Barcelona. Ayer, como todos los españoles, pasó del susto, a la bronca y más tarde a la tristeza. En ese orden.

“Todos estamos bien, pero fue un gran susto”, fueron sus primeras palabras al hablar con ELLIBERAL. E inmediatamente indicó una recomendación que marca cómo este hecho a partir de la tarde del jueves, le cambió la vida a los españoles: “Nos han dicho que no salgamos de casa”.

Liliana, contó que “cuando me enteré de la noticia me quedé en shock porque estaba trabajando pero mi marido está de vacaciones y me asusté porque él no estaba en casa”.

La comprovinciana, recordó que eligió vivir en Barcelona porque “es una ciudad preciosa, con mucha vida. Vive gente de todas partes del mundo porque tiene un buen clima y es muy alternativa. A mí me encanta”.

Nota relacionada: "Eva Sisalli, una bandeña en Barcelona: “Estamos con rabia y tristeza, sin entender por qué pasa esto”"

Desde su punto de vista, todas estas virtudes de la ciudad, la hacían pensar que podía ser blanco de una situación como la que se vivió el jueves. “Barcelona es una ciudad muy cosmopolita, hay gente de todas partes del mundo, muchísimos turistas que vienen de fiesta, porque Barcelona tiene todo, tiene mar, tiene montaña y tiene mucha fiesta”, describió.

“Por eso –indicó- sabía que estaba en la mira de los terroristas, y un atentado así no puedes prevenir, es muy complicado. Hay muchísima policía vestida de paisanos pero esto no se puede evitar”.

En su razonamiento al evaluar porqué los terroristas eligieron esa ciudad como blanco, señaló que “les jode nuestra forma de vida occidental y quieren que vivamos con miedo. Así, lo único que van a conseguir es que cada día la gente se haga más racista. Y eso, me entristece”, apuntó.