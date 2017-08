Por otro domingo para no perderse

18/08/2017 - Después del parate del fin de semanas por las elecciones legislativas en todo el país, la Nueva Liga de Veteranos volverá al ruedo el próximo domingo con el Torneo Anual Ramón “Vaca” Santillán a partir de las 10 horas, con 30 minutos de tolerancia. De más está decir que la jornada dominguera tendrá una atractiva cartelera de enfrentamientos. A continuación, el detalle completo de los partidos en diferentes canchas. En Villa Borges, Estrella del Norte vs. Gus Mar. En Campeones del 28, Estilista Riki Gómez vs. Panificadora Lola. En Luz y Fuerza, Luz y Fuerza vs. Simusa. En Estudiantes de Maco, Tapicería Perú vs. Ima Construcciones. En Los Potros, Taller Locura vs. Veteranos de Estudiantes. En Asociación, OBV Sialle vs. Trigoria. En Lavalle y Lugones, Ateneo San Roque vs. Central Córdoba. Libre: El Triángulo. l