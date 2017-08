La C40 tendrá acción de la buena

18/08/2017 - En la jornada de mañana, se disputará la cuarta fecha (modificada) en la Categoría C40, de la Liga Santiagueña de Veteranos, en el horario de 15 a 15,30. En esta oportunidad no se disputará la 13º fecha en la Categoría C50, debido a la deserción de algunos integrantes de los Árbitros. Este es el programa: En Almirante Brown, Pablo Vl vs. Cristian FC y Barrio 1ro de Mayo vs. Villa María. Cancha Dos de Abril, Profe Karen vs. Aluminio Alu-Mart y Dos de Abril vs. Club Atlético Luján. Cancha San Lorenzo, Unión vs. Verdulería Los Amigos y Villa del Carmen vs. Triángulo Rojo. Cancha Estrella Roja, Loma FC vs. Los Herederos y Taller Carlos Issi vs. Virgen del Rosario. Cancha Los Potros, Club Piedritas vs. El Gallo y San Luis vs. Cadetería Alsina. Resultados de la primera fecha de la categoría C40, Zona ‘A’: Villa María 1 - 0 El Gallo; Club Piedritas 5 - 2 Virgen del Rosario // Villa del Carmen 1 - 1 Unión ; Triangulo Rojo 2 - 1 Loma Fc // Taller Carlos Issi 1 - 1 Los Herederos. Zona B: Profe Karen 1 - 1 Cadetería Alsina; San Luis 4 - 1 Dos de Abril; Aluminio Alu- Mart 1 - 1; Verdulería Los Amigos 10 - 1 Los Fugitivos; Cristian FC 1 - 1 Club Atlético Luján. Resultados C50 C50, fecha 12: Islas Malvinas 7 - 1 Ledesma Construccion; Carnes Marito 3 - 2 Triángulo Rojo // Cerrajería José Luis 1 - 0 Estrella Roja; Gremio Judicial 1 - 0 Centinelas Unidos; Cristian Fc 3 - 3 Despensa Nico; Carnicería Daniela 2 - 1 Dos de Abril.l