CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 18 de Agosto 2017
A LA 00.45 NOTICAMPI
Por El Liberal
Hoy 21:57 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.30 MORFI,TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI,TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.30 TELEFÉ NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
15.30 ELIF
16.45 MAR DE AMORES
18.00 CORTÁ POR LOZANO
20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL
21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA (CONTINUACIÓN)
23.00 EL SULTÁN
00.45 NOTICAMPI
01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE
01.30 PAUSA EN FAMILIAl
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
CANAL 9
15.10 MI ADORABLE MALDICIÓN
16.00 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN
17.00 COMBATE
17.45 CONFRONTADOS
19.00 TELENUEVE CENTRAL
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
17.55 EN ALGÚN LUGAR DE LA TIERRA
19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
20.00 MARATÓN 2017
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MED CEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 LAS ESTRELLAS
22.30 SHOWMATCH
CANAL14
CINEMAX
08.46 PALADIN II. LA CORONA Y EL DRAGÓN
10.36 CABALLEROS DEL ZODÍACO. LA LEYENDA DEL SANTUARIO
12.28 HELLBOY II. EL EJÉRCITO DORADO
14.45 GHOST RIDER. ESPÍRITU DE VENGANZA
16.34 EL HIJO DE BATMAN
17.58 DRAGON BALL Z. LA BATALLA DE LOS DIOSES
19.42 HELLBOY II. EL EJÉRCITO DORADO
22.00 VAN HELSING. EL CAZADOR DE MONSTRUOS
TCM
08.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.54 ALF (TEMPORADA 3)
09.20 LA PANTERA ROSA
09.34 LA MÁQUINA DEL TIEMPO
11.18 MI PRIMER BESO
13.13 SENSATEZ Y SENTIMIENTOS
15.44 QUÉDATE A MI LADO
18.04 DUELO DE TITANES
20.10 CASADOS... CON HIJOS
20.35 LA NIÑERA
21.00 INFIERNO ROJO
22.59 FEAR AND LOATHING IN LAS VEGAS
TNT
09.55 LARA CROFT. LA CUNA DE LA VIDA
12.03 INDIANA JONES Y EL REINO DE LA CALAVERA DE CRISTAL
14.26 XXX 2. ESTADO DE EMERGENCIA
16.23 HARRY POTTER Y LA CÁMARA SECRETA
19.25 LA ROCA
22.00 TODAVIA SÉ LO QUE HICIERON EL VERANO PASADO
23.55 DJANGO SIN CADENAS
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, EL NIÑO DESAPARECIDO
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, PERVERSIÓN CÓMICA
11.00 HOUSE M.D., SIN PISTAS 5
12.00 HOUSE M.D., A SALVO 6, TEMPORADA 2
12.50 FULLSCREEN
13.20 MISIÓN. IMPOSIBLE - PROTOCOLO FANTASMA
16.00 HOUSE M.D., APUESTO EL RESTO
17.00 HOUSE M.D., EL SUEÑO DE LOS JUSTOS
18.00 GRIMM, LA IDENTIDAD GRIMM
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, LA NOVATADA
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, LA FALACIA DEL JUGADOR
21.00 AMOR ETERNO
23.05 ¿CONOCES A JOE BLACK?
STUDIO UNIVERSAL
09.10 MARÍA MONTEZ
11.10 SIEMPRE NOS QUEDA WOODSTOCK
13.20 FULLSCREEN
13.50 HAPPINESS
15.40 DESAFIANDO LAS PROFUNDIDADES
17.30 INFRAMUNDO 3 - LA REBELIÓN DE LOS LYCANS
19.30 FULLSCREEN
20.00 CLOVERFIELD. MONSTRUO
21.40 CUARENTENA
CANAL 4
13.30 LA FIJA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 DEPORTE EXPRESS NUESTRO FÚTBOL
16.30 BMX SANTIAGO
17.00 POLI 24
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 FUTSAL
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS
PELÍCULAS
CINEMAX
08.46 PALADIN II. LA CORONA Y EL DRAGÓN
10.36 CABALLEROS DEL ZODÍACO. LA LEYENDA DEL SANTUARIO
12.28 HELLBOY II. EL EJÉRCITO DORADO
14.45 GHOST RIDER. ESPÍRITU DE VENGANZA
16.34 EL HIJO DE BATMAN
17.58 DRAGON BALL Z. LA BATALLA DE LOS DIOSES
19.42 HELLBOY II. EL EJÉRCITO DORADO
22.00 VAN HELSING. EL CAZADOR DE MONSTRUOS
TCM
08.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.54 ALF (TEMPORADA 3)
09.20 LA PANTERA ROSA
09.34 LA MÁQUINA DEL TIEMPO
11.18 MI PRIMER BESO
13.13 SENSATEZ Y SENTIMIENTOS
15.44 QUÉDATE A MI LADO
18.04 DUELO DE TITANES
20.10 CASADOS... CON HIJOS
20.35 LA NIÑERA
21.00 INFIERNO ROJO
22.59 FEAR AND LOATHING IN LAS VEGAS
TNT
09.55 LARA CROFT. LA CUNA DE LA VIDA
12.03 INDIANA JONES Y EL REINO DE LA CALAVERA DE CRISTAL
14.26 XXX 2. ESTADO DE EMERGENCIA
16.23 HARRY POTTER Y LA CÁMARA SECRETA
19.25 LA ROCA
22.00 TODAVIA SÉ LO QUE HICIERON EL VERANO PASADO
23.55 DJANGO SIN CADENAS
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, EL NIÑO DESAPARECIDO
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, PERVERSIÓN CÓMICA
11.00 HOUSE M.D., SIN PISTAS 5
12.00 HOUSE M.D., A SALVO 6, TEMPORADA 2
12.50 FULLSCREEN
13.20 MISIÓN. IMPOSIBLE - PROTOCOLO FANTASMA
16.00 HOUSE M.D., APUESTO EL RESTO
17.00 HOUSE M.D., EL SUEÑO DE LOS JUSTOS
18.00 GRIMM, LA IDENTIDAD GRIMM
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, LA NOVATADA
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, LA FALACIA DEL JUGADOR
21.00 AMOR ETERNO
23.05 ¿CONOCES A JOE BLACK?
STUDIO UNIVERSAL
09.10 MARÍA MONTEZ
11.10 SIEMPRE NOS QUEDA WOODSTOCK
13.20 FULLSCREEN
13.50 HAPPINESS
15.40 DESAFIANDO LAS PROFUNDIDADES
17.30 INFRAMUNDO 3 - LA REBELIÓN DE LOS LYCANS
19.30 FULLSCREEN
20.00 CLOVERFIELD. MONSTRUO
21.40 CUARENTENA
A DÓNDE IR
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+EL 18, A LAS 21.30, “HISTORIAS DE DIVÁN”, UNA OBRA DE GABRIEL ROLÓN.
CLUB OLÍMPICO
(LA BANDA)
+SÁBADO 19, “EL CARABAJALAZO” CON “PETECO”, “LOS CARABAJAL”, “CUTI” Y ROBERTO, ROXANA, GRACIELA, “DEMI”Y ARTISTAS INVITADOS.
+DOMINGO, A LAS 21.30, LA FIESTA DEL VIOLINERO, CON NÉSTOR GARNICA, DÚO COPLANACU, ORELLANA-LUCCA Y MUCHOS ARTISTAS MÁS.
DELFINA RESTOBAR
(ROCA (S) 353)
+SÁBADO 19, A LA MEDIANOCHE, “MEMORIA ATARI ESTACIÓN EXPERIMENTAL” (TUCUMÁN).
CENTRO RECREATIVO DE LA BANDA
(AVDA. BESARES Y ALBERDI)
+SÁBADO 19, LA PEÑA DE “DEMI” CARABAJAL, CON “PETECO”, ERNESTO GUEVARA, ENRIQUE MARQUETTI, METACHANGO, ULTRAVIOLETA, LOS HERMANOS HERRERA, LA BANDA DEL RÍO SALÍ.
CINES
SUNSTAR
LAS AVENTURAS DEL CAPITÁN CALZONCILLOS (3D):
ANIMACIÓN (ATP)
HOY -17 (Cast)
LAS AVENTURAS DEL CAPITÁN CALZONCILLOS (2D):
ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL -23/08 -19.10 (Cast)
EL PLANETA DE LOS SIMIOS: GUERRA (3D):
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)
18/08 -20/08- 21.30 (Subt) 00:20hs (Subt)
EMOJI (3D):
ANIMACIÓN (ATP)
18/08-16.30 (Cast)
EMOJI (2D):
ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL - 23/08-18.30 (Cast) 20:30 (Cast)
CONJURO DEL MÁS ALLÁ (2D):
TERROR (+ 13 años)
18/08 -20/08 -22.30 hs (Subt) 00.30 h (Subt)
EL FÚTBOL O YO (2D):
COMEDIA (ATP)
18/08 -17.30 (Cast) 20:00 (Cast) 22.15 (Cast) 00.15 (Cast)
CARS 3 (3D):
ANIMACIÓN
18/08- 17.15 (Cast)
MI VILLANO FAVORITO 3 (3D): ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL -23/08 19.40 (Cast)
DUNKERQUE (2D):
DRAMA (+ 13 años)
18/08 -20/08 -22 (Subt) 00:10 (Subt)
LA CORDILLERA (2D):
DRAMA (+ 13 AÑOS)
18/08 -17.30 (Cast) 20:00 (Cast) 22.30 (Cast) 00:50 (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
LA AVENTURAS DEL CAPITÁN CALZONCILLOS 2D.
12.30 - 15:10 (SÁBADO, DOMINGO Y LUNES); 17 (JUEVES, VIERNES, MARTES Y MIÉRCOLES). EN 3D 13 (SÁBADO, DOMINGO Y LUNES), 18 (JUEVES, VIERNES, MARTES Y MIÉRCOLES)
LA CORDILLERA 2D
APTA 13. 20.30 - 22:40
EMOJI 2D(ATP)
14, 18.30 - 19 - 21.
EN 3D 13 (SÁBADO, DOMINGO Y LUNES)
18 (JUEVES, VIERNES, MARTES Y MIÉRCOLES)
EL FÚTBOL O YO (ATP)
2D 23 (TODOS LOS DÍAS)
EL PLANETA DE LOS SIMIOS: LA GUERRA APTA 13 2D 22.20 (TODOS LOS DÍAS)