CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 18 de Agosto 2017

A LA 00.45 NOTICAMPI

Hoy 21:57 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.30 MORFI,TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI,TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.30 TELEFÉ NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

15.30 ELIF

16.45 MAR DE AMORES

18.00 CORTÁ POR LOZANO

20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL

21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA (CONTINUACIÓN)

23.00 EL SULTÁN

00.45 NOTICAMPI

01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.30 PAUSA EN FAMILIAl

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

CANAL 9

15.10 MI ADORABLE MALDICIÓN

16.00 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN

17.00 COMBATE

17.45 CONFRONTADOS

19.00 TELENUEVE CENTRAL

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

17.55 EN ALGÚN LUGAR DE LA TIERRA

19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

20.00 MARATÓN 2017

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MED CEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 LAS ESTRELLAS

22.30 SHOWMATCH

CANAL14

CINEMAX

08.46 PALADIN II. LA CORONA Y EL DRAGÓN

10.36 CABALLEROS DEL ZODÍACO. LA LEYENDA DEL SANTUARIO

12.28 HELLBOY II. EL EJÉRCITO DORADO

14.45 GHOST RIDER. ESPÍRITU DE VENGANZA

16.34 EL HIJO DE BATMAN

17.58 DRAGON BALL Z. LA BATALLA DE LOS DIOSES

19.42 HELLBOY II. EL EJÉRCITO DORADO

22.00 VAN HELSING. EL CAZADOR DE MONSTRUOS

TCM

08.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.54 ALF (TEMPORADA 3)

09.20 LA PANTERA ROSA

09.34 LA MÁQUINA DEL TIEMPO

11.18 MI PRIMER BESO

13.13 SENSATEZ Y SENTIMIENTOS

15.44 QUÉDATE A MI LADO

18.04 DUELO DE TITANES

20.10 CASADOS... CON HIJOS

20.35 LA NIÑERA

21.00 INFIERNO ROJO

22.59 FEAR AND LOATHING IN LAS VEGAS

TNT

09.55 LARA CROFT. LA CUNA DE LA VIDA

12.03 INDIANA JONES Y EL REINO DE LA CALAVERA DE CRISTAL

14.26 XXX 2. ESTADO DE EMERGENCIA

16.23 HARRY POTTER Y LA CÁMARA SECRETA

19.25 LA ROCA

22.00 TODAVIA SÉ LO QUE HICIERON EL VERANO PASADO

23.55 DJANGO SIN CADENAS

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, EL NIÑO DESAPARECIDO

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, PERVERSIÓN CÓMICA

11.00 HOUSE M.D., SIN PISTAS 5

12.00 HOUSE M.D., A SALVO 6, TEMPORADA 2

12.50 FULLSCREEN

13.20 MISIÓN. IMPOSIBLE - PROTOCOLO FANTASMA

16.00 HOUSE M.D., APUESTO EL RESTO

17.00 HOUSE M.D., EL SUEÑO DE LOS JUSTOS

18.00 GRIMM, LA IDENTIDAD GRIMM

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, LA NOVATADA

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, LA FALACIA DEL JUGADOR

21.00 AMOR ETERNO

23.05 ¿CONOCES A JOE BLACK?

STUDIO UNIVERSAL

09.10 MARÍA MONTEZ

11.10 SIEMPRE NOS QUEDA WOODSTOCK

13.20 FULLSCREEN

13.50 HAPPINESS

15.40 DESAFIANDO LAS PROFUNDIDADES

17.30 INFRAMUNDO 3 - LA REBELIÓN DE LOS LYCANS

19.30 FULLSCREEN

20.00 CLOVERFIELD. MONSTRUO

21.40 CUARENTENA

CANAL 4

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 DEPORTE EXPRESS NUESTRO FÚTBOL

16.30 BMX SANTIAGO

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 FUTSAL

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS

PELÍCULAS

CINEMAX

08.46 PALADIN II. LA CORONA Y EL DRAGÓN

10.36 CABALLEROS DEL ZODÍACO. LA LEYENDA DEL SANTUARIO

12.28 HELLBOY II. EL EJÉRCITO DORADO

14.45 GHOST RIDER. ESPÍRITU DE VENGANZA

16.34 EL HIJO DE BATMAN

17.58 DRAGON BALL Z. LA BATALLA DE LOS DIOSES

19.42 HELLBOY II. EL EJÉRCITO DORADO

22.00 VAN HELSING. EL CAZADOR DE MONSTRUOS

TCM

08.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.54 ALF (TEMPORADA 3)

09.20 LA PANTERA ROSA

09.34 LA MÁQUINA DEL TIEMPO

11.18 MI PRIMER BESO

13.13 SENSATEZ Y SENTIMIENTOS

15.44 QUÉDATE A MI LADO

18.04 DUELO DE TITANES

20.10 CASADOS... CON HIJOS

20.35 LA NIÑERA

21.00 INFIERNO ROJO

22.59 FEAR AND LOATHING IN LAS VEGAS

TNT

09.55 LARA CROFT. LA CUNA DE LA VIDA

12.03 INDIANA JONES Y EL REINO DE LA CALAVERA DE CRISTAL

14.26 XXX 2. ESTADO DE EMERGENCIA

16.23 HARRY POTTER Y LA CÁMARA SECRETA

19.25 LA ROCA

22.00 TODAVIA SÉ LO QUE HICIERON EL VERANO PASADO

23.55 DJANGO SIN CADENAS

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, EL NIÑO DESAPARECIDO

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, PERVERSIÓN CÓMICA

11.00 HOUSE M.D., SIN PISTAS 5

12.00 HOUSE M.D., A SALVO 6, TEMPORADA 2

12.50 FULLSCREEN

13.20 MISIÓN. IMPOSIBLE - PROTOCOLO FANTASMA

16.00 HOUSE M.D., APUESTO EL RESTO

17.00 HOUSE M.D., EL SUEÑO DE LOS JUSTOS

18.00 GRIMM, LA IDENTIDAD GRIMM

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, LA NOVATADA

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, LA FALACIA DEL JUGADOR

21.00 AMOR ETERNO

23.05 ¿CONOCES A JOE BLACK?

STUDIO UNIVERSAL

09.10 MARÍA MONTEZ

11.10 SIEMPRE NOS QUEDA WOODSTOCK

13.20 FULLSCREEN

13.50 HAPPINESS

15.40 DESAFIANDO LAS PROFUNDIDADES

17.30 INFRAMUNDO 3 - LA REBELIÓN DE LOS LYCANS

19.30 FULLSCREEN

20.00 CLOVERFIELD. MONSTRUO

21.40 CUARENTENA

A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+EL 18, A LAS 21.30, “HISTORIAS DE DIVÁN”, UNA OBRA DE GABRIEL ROLÓN.

CLUB OLÍMPICO

(LA BANDA)

+SÁBADO 19, “EL CARABAJALAZO” CON “PETECO”, “LOS CARABAJAL”, “CUTI” Y ROBERTO, ROXANA, GRACIELA, “DEMI”Y ARTISTAS INVITADOS.

+DOMINGO, A LAS 21.30, LA FIESTA DEL VIOLINERO, CON NÉSTOR GARNICA, DÚO COPLANACU, ORELLANA-LUCCA Y MUCHOS ARTISTAS MÁS.

DELFINA RESTOBAR

(ROCA (S) 353)

+SÁBADO 19, A LA MEDIANOCHE, “MEMORIA ATARI ESTACIÓN EXPERIMENTAL” (TUCUMÁN).

CENTRO RECREATIVO DE LA BANDA

(AVDA. BESARES Y ALBERDI)

+SÁBADO 19, LA PEÑA DE “DEMI” CARABAJAL, CON “PETECO”, ERNESTO GUEVARA, ENRIQUE MARQUETTI, METACHANGO, ULTRAVIOLETA, LOS HERMANOS HERRERA, LA BANDA DEL RÍO SALÍ.

CINES

SUNSTAR

LAS AVENTURAS DEL CAPITÁN CALZONCILLOS (3D):

ANIMACIÓN (ATP)

HOY -17 (Cast)

LAS AVENTURAS DEL CAPITÁN CALZONCILLOS (2D):

ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL -23/08 -19.10 (Cast)

EL PLANETA DE LOS SIMIOS: GUERRA (3D):

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)

18/08 -20/08- 21.30 (Subt) 00:20hs (Subt)

EMOJI (3D):

ANIMACIÓN (ATP)

18/08-16.30 (Cast)

EMOJI (2D):

ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL - 23/08-18.30 (Cast) 20:30 (Cast)

CONJURO DEL MÁS ALLÁ (2D):

TERROR (+ 13 años)

18/08 -20/08 -22.30 hs (Subt) 00.30 h (Subt)

EL FÚTBOL O YO (2D):

COMEDIA (ATP)

18/08 -17.30 (Cast) 20:00 (Cast) 22.15 (Cast) 00.15 (Cast)

CARS 3 (3D):

ANIMACIÓN

18/08- 17.15 (Cast)

MI VILLANO FAVORITO 3 (3D): ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL -23/08 19.40 (Cast)

DUNKERQUE (2D):

DRAMA (+ 13 años)

18/08 -20/08 -22 (Subt) 00:10 (Subt)

LA CORDILLERA (2D):

DRAMA (+ 13 AÑOS)

18/08 -17.30 (Cast) 20:00 (Cast) 22.30 (Cast) 00:50 (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

LA AVENTURAS DEL CAPITÁN CALZONCILLOS 2D.

12.30 - 15:10 (SÁBADO, DOMINGO Y LUNES); 17 (JUEVES, VIERNES, MARTES Y MIÉRCOLES). EN 3D 13 (SÁBADO, DOMINGO Y LUNES), 18 (JUEVES, VIERNES, MARTES Y MIÉRCOLES)

LA CORDILLERA 2D

APTA 13. 20.30 - 22:40

EMOJI 2D(ATP)

14, 18.30 - 19 - 21.

EN 3D 13 (SÁBADO, DOMINGO Y LUNES)

18 (JUEVES, VIERNES, MARTES Y MIÉRCOLES)

EL FÚTBOL O YO (ATP)

2D 23 (TODOS LOS DÍAS)

EL PLANETA DE LOS SIMIOS: LA GUERRA APTA 13 2D 22.20 (TODOS LOS DÍAS)

 
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