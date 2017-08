Sigue con todo el “Ramón ‘Titi’ Arias”

18/08/2017 - Mañana, se disputará de manera íntegra la duodécima fecha de la Asociación de Futbolistas Amateurs, en el marco de su Campeonato Anual 2017 denominado ‘Ramón ‘Titi’ Arias’. Los encuentros del primer turno comenzarán a las 15 y los del segundo, a las 16.30. Este es el programa completo. En Asociación (Cancha Nº 1), Expreso San Nicolás vs. San Roque y Campeones Del 28 vs. H.C. Lubricantes. En Asociación (Cancha Nº 2), Gremio Municipal vs. Hotel Savoy y Sitravice-Ipvu vs. Lagartos Malvinas. En Club Banco Pcia., Banco Pcia. ‘B’ vs. Súper Colón y Norcen- Panif. Kuky vs. Puente Alsina. En Zanjón, Saravah vs. Almirante Brown y Zanjón vs. San Carlos. En San Isidro (Santa María), Villa Hortencia vs. Amigos M. Acuña y Maestros vs. Loreto Unidos. Únicamente el primer partido tiene una tolerancia de 30 minutos. Queda Libre Rabenar. Mis Nietitos le gana puntos a Técnicos. Partidos pendientes a jugarse el lunes 21/08: en Zanjón (Cancha Nº 2), San Roque vs. Súper Colón y Zanjón vs. Maestros. l