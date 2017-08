Un nuevo desafío para los equipos de la C40, 45 y 50

18/08/2017 - La Unión de Futbolistas Veteranos es otra de las entidades que seguirá mañana con la temporada oficial y programó partidos del torneo para las categorías C40, C45 y C50. La cartelera completa: en Complejo Russo 1, Stylo Gráfico vs. El Porvenir (45) y Despensa Las Mellis vs. Recursos Hídricos (50). En Complejo Russo 2, Calle 14 vs. Bonafide (45) y Colectiveros vs. Luz y Fuerza (50). En Complejo Russo 3, La Católica vs. La Rifa de Alberto (45) y Panificadora Lola vs. Tinglados Manuel (50). En Súper Liga 2, B. Tradición vs. Vicente Refrigeraciones (ex Loma) (40) y UTA vs Feria del Newbery (50). En Súper Liga 3, B. Sarmiento vs. Villa Borges (40) y B. Sarmiento vs. Kiosco Laly (45). En Nuevo Banco, Óptica Molinari vs. Uthgra- Gastronómicos (45 y 50) y Servi Sur vs. Villa Ángela (50). En Mistol, La Fusión vs. La Estación La Curva (40) e Indumentaria Lar vs. Villa Borges (50). En La Guarida (LB) 16, Racing vs. 4º Pasaje (50). En Estudiantes de Maco, El Triángulo vs. Racing (45) y B. Sarmiento vs. Tinglados Albarracín (50). En Villa Tranquila, Mécanica Raúl Ávila vs. Los Peregrinos (40) y Villa Tranquila vs. Refi Shop (50). En Independiente de El Deán, Mojones vs. Almirante Brown (45) e Independiente vs. Facheritos (50). En Rosario Central, 16, Rosario Central vs. Mojones (40). En Complejo Borges, 16, Jóyex vs. Antilo (50). Principales posiciones: C40, B. Tradición 12; Estación La Curva y La Fusión 11; Vicente Refrigeración 10; Uthgra Gastronómicos 9. C 45, Bonafide y Óptica Molinari 15; Racing 11; El Porvenir 9; B. Sarmiento 8. C50, Zona A, Villa Tranquila 19; Tinglados Albarracín 15; Refi Shop 12; Facheritos y Despensa Las Mellis 11. Zona B, Servi Sur y Villa Borges 18; V. Ángela 15; Joyex y Racing 10. l