Capítulo seis para el torneo Indumentaria Santiago

18/08/2017 - Mañana por la tarde las chicas volverán a ver acción en un nuevo capítulo de la Liga Femenina de El Buen Pastor, que se juega en el predio que lleva el mismo nombre y que se encuentra ubicado en el barrio El Palomar. En esta oportunidad, se disputará la sexta fecha del certamen denominado Indumentaria Santiago. El programa de cotejos es el que se detalla a continuación: Cancha Nº 2: 18, Celtic vs. Chiquis; 18.45, Ankara vs. Tegen Fem; 19.30, Santiago Fútbol Fem vs. La Casa de la Juventud y 20.15, Belgrano B vs. La Quinta. Cancha Nº 3: 18, Potencia vs. Virgen del Valle; 18.45, Águilas vs. Saint Germain; 19.30, Balcarce vs. Belgrano y 20.15, Chelsea vs. La Vía Fem. Libre: Agrofusión. l