El Anual y una cita de lujo

18/08/2017 - El Torneo Anual 2017 que hace disputar la Liga Federal, tendrá mañana una nueva fecha con muchas emociones. Todas las categorías saldrán a escena y los encuentros del primer turno arrancarán a las 14.30, con media hora de tolerancia. En tanto, los del segundo, darán comienzo a las 16.30. Éste es el programa completo de encuentros: En Gremio Judicial, Gremio Judicial vs. Los Pinos (1ºB) y Gremio Judicial vs. Puente Alsina (45). En Filial 23, Power Informática vs. Los Pichis Clodomira (20) y 7 de Marzo vs. Roque y Amigos (45). En Status- Bº Aeropuerto, Los Sosa vs. C. Athletic (20) e Insumatik vs. Despensa Carolina (1ºA). En Comunicaciones, Alberdi vs. Benjamín Bravo (50) y La Nueva Unión vs. CSyD Bandera Bajada (40). En Luz y Fuerza, Dr. Beltrán vs. Jorge Newbery (40) y Red Star vs. Papelería Pamela (50). En Los Romanos, Rabenar Forres vs. Argentinos Jrs. (1ºA) y Dr. Beltrán vs. Copa Aeropuerto (50). En Agricultores, Casa Maud vs. Corralón Anicar (1ºA) y Agricultores Unidos vs. Pukará FC (1ºB). En Nueva Unión La Banda, Balneario FC vs. Amigos Textiles (1ºA) y Cheros Clodomira vs. Andreani (20). En Aranda Clodomira, Estudio Jurídico vs. Pritty FC (1ºA) y Lubricentro MyM vs. El Fortín (40). En El Tata Bº Islas Malvinas, Hidráulica Aje vs. Beula Construcciones (40) y Campeones del 28 vs. VG Pilchería Leo (45). En Milan Zanjón, Vinalar vs. Despensa del Valle Jrs. (20) y Despensa del Valle vs. Politécnicos (50). Más partidos En cancha Halcones Flores, Tigres del Tradición vs. Borges Unidos (20) e Isa Instalaciones vs. Güemes Sport (1ºB). En Peñarol de Flores, El Ciclón vs. Coesa City (20) e Ipvu vs. El Triángulo (45). Cilindro Cortez, Vinalar vs. Ex Combatientes Jrs. (20) y Ex Combatientes vs. Kember San Martín (50). En Iosep, Iosep vs. Coca Transp. Santillán (1ºA) y Iosep vs. Grasería Fernández (50). En Superliga Nº4, Los Primos vs. San José (20) y Pje. San Esteban vs. Gremio Judicial (40). En Superliga Nº5, Adhoc vs. Kiosco Julián (1ºA) y Veteranos Malvinas vs. Óptica Bella Vista (50). En Superliga Nº6, Ferretería Pece vs. La 22 (1ºB) y Marmolería Pereyra vs. El Argentino (40). En Rivadavia de Vuelta de la Barranca, Rivadavia FC vs. Ferretería El Profesional (1ºB) y Rec. Construcciones vs. La Juntada (40). En La Zurda de Vuelta de la Barranca, Los Murciélagos vs. Tapiales Las Gemelas (1ºA) y Pritty FC vs. El Deport (40). En Sayago Los Cardozo, Templo FC vs. Macroffice (1ºA) y MG Diseños vs. Campos GNC (1ºB). En Mamita Cardozo, Gremio FC vs. Cacho FC (20) y La Güemes vs. Los Amigos (1ºB). En Los Pichones, Panadería Monteagudo vs. Los Pasajeros (20) y Ersa vs. OCA FC (1ºB). En Independiente Cardozo 1, Profe Pibes vs. Sonido Ibáñez (20) y Profesores Piratas vs. Don Vicente (50). En Independiente Cardozo 2, Excursionistas vs. La Católica (1ºB) y La Estafeta vs. San Ramón (40). En cancha Los Magníficos San Pedro, Los Magníficos vs. Kovak Automotores (45) y Salamanca vs. San Fernando (45). En La Morocha, Expreso San Nicolás vs. Potrero FC (45) y San Antonio vs. Pepsi FC (40). En La Porteña, Villa Negrita vs. Cam Lenon (45) y Atese Loreto vs. Profesores de Educación Física (40). l