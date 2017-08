El capítulo nueve atraerá a la afición de Frías y de la zona

18/08/2017 - CHOYA, Choya (C) En el estadio del Tiro Federal de la ciudad de Frías se pondrá en juego la novena fecha del torneo “Turco” Videla que lo organiza la Asociación del Fútbol Amateur Friense. Será mañana desde las 13. Según lo informado desde la comisión organizadora el detalle de partidos tendrá el siguiente orden: Maestro Véliz vs. Vasco Carnes; Vella Competición vs. Los Cuervos; Los Leones vs. Barrio Oeste; Los Tornillos vs. Loma Negra y Los Gigantes vs. Autoservicio La More. Las principales posiciones son las que se detallan a continuación: Los Tornillos 19 puntos; Gigantes 17; Vella Comp. 16; Loma Negra 13; Los Leones y El Vasco Carnes 10; Autoservicio La More y Los Cuervos 8; Bº Oeste 6 y Maestro Véliz 4. Liga Choyana La Liga Choyana de Fútbol que agrupa a representantes de Villa La Punta, Estación La Punta, Puerta de Chávez y Laprida tendrá acción este fin de semana luego de la interrupción que se registrara por las elecciones que se desarrollaron el pasado domingo. Se jugará mañana la fecha 14 y el escenario será el estadio del club Atlético Villa La Punta. El horario de inicio para el primer encuentro será a partir de las 10.30. El programa de partidos es el que se detalla a continuación: Club Atlético Laprida vs. Santa Rita; Arsenal vs. El Sur; El Badén vs. Los Leones; Los Galgos vs. Club Atlético Villa La Punta y La Juve vs. Casas Blancas. Cabe destacar que la punta está en poder de Los Galgos con 29 puntos. Lo siguen de cerca Club A. Laprida 28 y La Juve 27, entre otros.l