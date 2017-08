Se levanta el telón para la disputa del segundo capítulo del Clausura

18/08/2017 - Mañana se levantará el telón para la disputa del segundo capítulo del Torneo Clausura 2017, que se desarrolla en el Complejo Deportivo Santa María. Tras el debut, los equipos están enfocados en la fecha de mañana, en la que intentarán mostrar progresos futbolísticos que les permitan mantenerse en puestos de vanguardia. Programa Senior: 14, Bebedores FC vs. Los Pichones de BP, Entreverao FC vs. Baby y los Siete Enanitos, El Proveedor vs. La Logia FC y El Siglo FC vs. Los Turcos; 15.30, Berracos FC vs. 3D Computación, La Banda de River vs. El Flaco y los Persas, La Davis FC vs. Los Mattar, República del Palomar vs. La Fusión FC, Cronos vs. Maco FC, Libre S5 vs. Los Re d o n d o s , Sa n t a Ma - ría vs. Drink Team, Miles Sr vs. FC Mandaos y Libre S6 vs. Yanasus; 16.50, Nacional FC vs. G80, Tramma vs. El Matador, San Pablo FC vs. Praga, Autolavado Juncal vs. Nieri e Independencia vs. Chachapuma FC. Max i junior : 1 4 , Aloha vs. Autonomía FC, El Esteko FC vs. La Esquina, La 22 y Media vs. El Por tal Cósmico FC, Los Guachos vs. La Sampdoria FC, La Posilga vs. Los Intocables, Milan FC vs. Messiánicos, Kechap FC vs. Perfil Bajo, Barrio Sáenz Peña vs. Realcohólicos y MotorPsico vs. Miles FC; 15.30, Sensey vs. Ceneri, LBP vs. Club Amigos Picheros y El Tatú vs. Premium Cars; 16.50, Cor te de Miércoles vs. Hipercell y Viejos Amigos vs. Saque del Medio. Junior: 14, La Sin Rival vs. Sanfra, El Palomar vs. Líneas Blancas y La Toma FC vs. Santos Vagos; 15.30, Fecha FC vs. Los Choris, Plastiferro vs. Autonomía Jrs., Gasoliva vs. El Smata, Ciudad FC vs. Florida FC, Paloma FC vs. Roma FC y Wolfsburgo vs. Atlético Mariano FC; 16.50, Mitch United vs. Buenos Muchachos, Los Pibes vs. El Atlético, Villa Esther vs. La Ñata, Bokura vs. Villa Yocca, Arsenal vs. Belgrano FC, La Moreno vs. Pukará Jrs. y Miles Jrs. vs. City FC. l