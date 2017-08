“Significa que estoy haciendo las cosas bien”

18/08/2017 -

Cristian Pavón aseguró ayer que la alta cifra de la rescisión que Boca fijó en 37 millones de dólares, significa que está "haciendo las cosas bien" en el club.

El futbolista dijo estar "muy contento por haber renovado el contrato y destacó que siempre da todo para poder estar de la mejor manera".

"Es una cifra muy grande pasar de 18 millones a 37, me pone muy bien en lo personal. El presidente del club y el técnico han apreciado lo que estoy haciendo, significa que estoy las cosas bien", indicó.

Sobre las posibilidades que se manejaron de pasar al Zenit de Rusia o bien al París Saint Germain o al Mónaco, el delantero apuntó que "habían llegado ofertas de distintos clubes, pero yo estaba tranquilo".

"Me fui de vacaciones a Italia y pensaron que iba a firmar para otro club. Pasé muy lindos días, después me seguí entrenando y dejé todo en manos de mi representante -añadió-, le preguntaba y él me iba informando cómo iban las negociaciones".

Sobre los cuestionamientos de que es objeto por la mala terminación de muchas de sus participaciones, Pavón admitió que "hay que mejorar muchas cosas".

"Le meto tanta fuerza que a veces el centro se me va a la mierda (sic), no lo hago a propósito -aclaró-. Uno va creciendo, soy muy chico todavía, tengo mucho para aprender pero estoy tranquilo".

Agregó que está sintiéndose "más seguro, con más confianza para terminar la jugada. No importa quién haga los goles, que sea el Pipa (por Darío Benedetto) o el que sea, lo importante es ganar".