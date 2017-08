Fotos Inauguraron la primera Sala de Situación de Salud Local de la provincia en Colonia El Simbolar

18/08/2017 -

Autoridades provinciales y nacionales, acompañados por el comisionado local, René Riera, inauguraron la primera Sala de Situación de Salud Local (SSSL) en la localidad de Colonia El Simbolar (Dpto. Robles), la primera que se construye en la provincia en el marco del programa nacional Municipios y Comunidades Saludables y que está emplazada en el predio de la Unidad Primaria de Salud del Sector C de esta localidad. A través del programa, al que adhirió la Comisión Municipal de Colonia Simbolar, se viene trabajando desde hace varios años en la identificación y análisis de factores que determinan la situación de salud de las comunidades para su posterior prevención y promoción así como también con las problemáticas demográficas y socioeconómicas, dando respuestas a gran parte de éstas, motivo por el cual se da un paso fundamental con la construcción de una Sala de Situación de Salud Local como instrumento de gestión institucional donde se plasmará toda la información en gráficos, tablas, mapas etc. Al respecto, el comisionado Riera afirmó: "Es un honor estar inaugurando esta sala por todo lo que ella significa y lo que se puede hacer por la salud en nuestro pueblo. Sabemos que es una novedad y quizás no sepan el contenido de lo que se va hacer aquí que es la primera sala a nivel provincial. Queremos como pioneros brindarle a nuestra población todo lo que se pueda hacer aquí para el mejoramiento de la salud". Además, destacó que "hemos podido trabajar siempre con el apoyo del gobierno provincial en cuanto a realizaciones y proyectos", aseguró el jefe comunal al remarcar el apoyo que ha recibido del gobierno provincial para la concreción de obras.