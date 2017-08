Continúa la pelea entre Facundo Arana y Monje

18/08/2017 -

A pesar del intento de Facundo Arana por amigarse con Pepe Monje, éste lo tiene bloqueado de sus redes. Nadie sabe las razones, pero el protagonista de "Los puentes de Madison" le pidió a Monje, que está haciendo "Justo en lo mejor de mi vida", tenerlo entre sus contactos, sobre todo por el trabajo de Monje con los bomberos, y no hubo caso. Le contestó que se fijara en la página, porque no le interesa desbloquearlo. Incluso en el teatro -comparten sala en La Plaza-, se las arregla para no cruzarse con el rubio intérprete.