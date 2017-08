Demasiada bella para Instagram

Hoy 15:05 -

Elle Johnson es una modelo estadounidense que asegura que la bloquean continuamente en Instagram por publicar sus sensuales fotos.

La joven, que tiene más de 450 mil seguidores, le gusta subir fotos sexies y que la red social comenzó a prohibir.

La primera sanción que recibió fue en enero luego de varias denuncias, luego la reportaron en abril y ahora volvió pero ya la volvieron a bloquear.

Una de las fotos más polémicas fue una que publicó en Twitter ya que la otra red social no le permitió: "Esta foto no está disponible en Instagram porque @Instagram tiene algo contra sideboob. En realidad, sólo tienen algo en mi contra", escribió la modelo.

This photo is not available on #Instagram because @instagram has something against #sideboob. Actually, they just have something against me! pic.twitter.com/RXYwsNLPVi