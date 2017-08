Fotos Noche de semifinales en la Liga de las Instituciones de Frías

CHOYA, Choya (C) En el Parque Municipal de Frías se producirá, hoy, los choques de semifinales del Torneo Apertura Axion Energy que es organizado por la Liga de las Instituciones.

El horario de inicio será a las 21. En este horario se medirán por la Zona Plata los siguientes encuentros: La Bio vs Policía y Técnica vs Tránsito. A las 22.30 harán lo propio, pero por la Zona Oro, Obras vs Social y Aoma vs Hípico.

Los resultados de la última fecha fueron: Obras 3, Loma Negra 0; Tránsito 6, Técnica 2; Comercio 2, Polideportivo 2; Hípico 3, La Bio 0; Aoma 3, Social 1.

Desde la organización adelantaron que el lunes se producirán los choques de la final tanto de la Zona Oro, como así también de la ronda Plata.