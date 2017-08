FÚNEBRES | 19 de Agosto de 2017

19/08/2017 -

Fallecimientos

19/8/17

- Juan Enrique Islas ( Loreto)

- Argentina del Valle Suárez de Aguero

Sepelios Participaciones

BELTRÁN, MARÍA ELISA (Pituta) (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/17|. Antonio Castiglione, Martha Rojas Smith de Castiglione, hijos y nietos participan su fallecimiento y acompañan a su sobrina Susana Jugo de Benavente en este difícil momento.

BELTRÁN, MARÍA ELISA (Pituta) (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/17|. Rafael Bonacina, despide con mucho cariño a su ex profesora de la Escuela Nacional de Comercio Antenor Ferreyra, excelente profesora y bella persona. Elevo oraciones en su memoria.

BELTRÁN, MARÍA ELISA (Pituta) (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/17|. Marcelo Espeche, Ana María Bruchmann y familia acompañan con cariño a Tachi, Meme, Susana y demás familiares con oraciones en su memoria.

BONAHORA, SAVINA E. (Royi) (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Compañera de su hija Yoly del Taller de Crochet. Pquia Espíritu Santo. Susy, Olga, Norma, Silvia, Ramonita, Elva, Olga, Negra, Liz, Marisel, Chiqui, Ana, Martha, Karina, Alejandra participan su fallecimiento.

BONAHORA, SAVINA E. (Royi) (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Monica Nader, participa el fallecimiento de la abuela del Sr. Rubén Gramajo. Ruega oraciones en su memoria.

BONAHORA, SAVINA ELOÍSA (ROYI) (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. El Presidente del Consejo Medico de Santiago del Estero Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento de la abuela del Sr. Rubén Gramajo y madre del Sr. Jorge Gramajo. Ruega oraciones en su memoira.

BONAHORA, SAVINA ELOÍSA (ROYI) (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Consejo Directivo, Tribunal de Ética, Tribunal de Especialidades, Departamento de Docencia y Capacitacion, Comision de Asesoramiento Laboral y Departamento Juridico del Consejo Medico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento de la abuela del Sr. Rubén Gramajo y madre del Sr. Jorge Gramajo. Ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA CONTRERAS, NOEMÍ (Moñy) (q.e.p.d.) Falleció en Capital Federal el 14/8/17|. Alicia Leoni de Paradelo participa con dolor el fallecimiento de Moñy, muy querida amiga, acompaño a sus hijos y familia. Ruego oraciones en su memoria.

HERRERA CONTRERAS, NOEMÍ (Moñy) (q.e.p.d.) Falleció en Capital Federal el 14/8/17|. Marcelo Espeche, Ana María Bruchmann y familia acompañan a sus familiares y amigos y ofrecen oraciones en su memoria.

LEGUIZAMÓN, REYES ELIGIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Médicos, paramédicos y personal del Sanatorio 9 de Julio participan con dolor el fallecimiento del padre y abuelo de las empleadas y amigas Adriana Leguizamón y Romina Chazarreta. Ruegan oraciones.

LEGUIZAMÓN, REYES ELIGIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Sara, Teté, Ana, Claudia, Luis, Juana, Betty participan con dolor el fallecimiento del padre y abuelo de sus compañeras Adriana Leguizamón y Romina Chazarreta. Ruegan oraciones.

LEGUIZAMÓN, REYES ELIGIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Dra. Mónioca Nader, acompaña a Adriana y Romina en tan doloroso momento.

MOLINA, DARÍO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/17|. El Señor es mi pastor, en verdes pastos Él me hace reposar, a las aguas de descanso me conduce y reconforta mi alma. Su prima hermana Celia Orellana, sobrinos Marisa, Susana, Judith Chavez y demás familiares participan con dolor su partida a la casa de Dios, ruegan oraciones por el y consuelo para sus fliares. ¡Brille paa el la luz que no tiene fin". Descansa en paz.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Dejad que los niños vengan a Mí". Sus papás Pablo y Liliana, su hermano Nacho, sus abuelos Juanita, Ciro, Daniel y Maria Nilda, sus tíos Ramiro, Ariel, Adriana, sus primas Sofía, Micaela y Candela, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Un hermano se fue, un amigo del alma, estos años compartidos fueron los mejores del mundo, daría todo por estar con vos. Fabricio Washington, tu amigo y compañero. Sus padres Adriana y Dario y Abuelos Dario y Betty, participan con dolor su fallecimiento.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Señor te imploramos recibe a este ángel en tu Reino, que descanse en paz y brille para el la luz que no tiene fin. Sus tíos: Alicia, Mario, Beatriz, Marino, Aníbal, José Rodolfo Trejo y sus respectivas familias.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. La Consternacion de tu inesperada partida, hoy nos ha conmocionados. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Su tía Beatriz Trejo sus hijos: Daniel, Maria Silvia y Maria Celeste Perez Trejo y sus respectivas familias participan con dolor y que brille para él la luz que no tiene fin.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Santy gracias por brindarnos tu sonrisa cada día que nos regalaste de amor en este mundo. Cuídanos a todos desde el cielo. Te amamos mucho. Sus tíos Sebastian Antonis, Belen Salas y tu primita Luz Estefanía participan con profundo dolor tu partida.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Su tío Ramon Dorado, su tía Irma Paz, sus primos con sus respectivas flias., y prima Analia, participan con profundo dolor su fallecimiento.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. ¿Una vez mas, sin encontrar respuestas de porque, o para que? Encomiendo este Ángel rogando lo recibas en tus brazos y por tu misericordia dadles consuelo a su flia., ante tan irreparable dolor. Sus tíos Teresita Dorado, Daniel Barchi y flia., participan su fallecimiento.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. "Descansa en paz Angelito querido". Sus tíos Lito Dorado y Celia y flia., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Oscar Juárez y Ana Luz Elli, participan con profundo dolor el fallecimiento del hijo de sus apreciados amigos Pablo y Lili. Rogamos oraciones por su resignación.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Los compañeros y amigos de Paz 1 ª del Dr. Pablo Prados, participan con profundo dolor el fallecimiento de su hijo. Ruegan oraciones en su memoria.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Que el Señor lo reciba en sus brazos y brille para el la luz que no tiene fin. Los amigos de sus padres Pablo y Lily. Gustavo Hauteberque y Ana María Auad y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria, acompañando a toda su familia en este doloroso trance.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. La comunidad educativa y religiosa del Colegio La Asunción, acompaña con profundo dolor el fallecimiento del nieto de nuestra querida Juanita, querida Juanita Vallejo ex-rectora de nuestra institución. Elevan oraciones en su memoria.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 17/8/17|. Compañeros de trabajo de la Sala Civil y Comercial del STJ, de su mamá: Soledad Vittar, Eugenia Castiglione, Miguel Abate, Pamela Geréz, Graciela Divens, Mariana Rivas, Sara Ayuch, Lourdes Gutiérrez y Lidia Alcorta acompañan a Lili en este difícil momento.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 17/8/17|. Mercedes Sonzini, Ricardo Vittar y Soledad Vittar, acompañan a Lili en este momento.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 17/8/17|. Bienaventurados los humildes de corazón porque de ellos es el reino de los cielos. Ricardo Martínez, flia. acompañan en el dolor a sus padres y demás familiares.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 17/8/17|. Luisa M. Romero de Jorge y familia,acompañan en tan inmenso dolor a su abuela Juanita.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 17/8/17|. Los compañeros y amigos de su mamá Liliana: Mercedes Vittar, Adriana Navarro, Eugenia Hernández, Elisa Tula, Aldito Diaz, Cristian Gómez, Santiago Pernigotti y Enrique Rottjer participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus papas Liliana y Pablo en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 17/8/17|. Martín Diaz Achával, Raquel Catalán y sus hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de Santiago y acompañan a sus padres, Pablo y Liliana. Elevan oración en su memoria.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el Córdoba el 17/8/17|. Delfor Rosales y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria acompañando a su familia en esta irreparable pérdida.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. La comision directiva y los socios de la Asociacion Sindical de Empleados Judiciales (A.S.E.J.) participan con profundo dolor el fallecimiento del hijo de su socio Pablo Daniel Prados. Se ruegan oraciones en su memoria.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. La comision directiva y los socios de la Asociacion de Empleados del Poder Judicial (A.E.P.J.) participan con profundo dolor el fallecimiento del hijo de su socia Liliana del Valle Gómez. Se ruega oraciones en su memoria.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Hoy un ángel partió al Cielo llamado por el Señor para contemplar su rostro, fue recibido por Maria y un coro de Angeles. La Comision directiva de Jubilados y Pensionados del Bº Cabildo participa con dolor el fallecimiento del nieto de su ex-vicepresidente y gran colaboradora del mismo Sra. Juana Vallejo. Ruegan al Señor resignación para su familia y eleva oraciones en su memoria.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Jesús dijo: Dejad a los niños no les impedias que vengan a mi porque de los que son como estos, es el Reino de los Cielos. Mateo. 19:14. Norma Barrionuevo de Castillo y flia, participa con dolor el fallecimiento del nieto de su ex-compañera de estudios y amiga. Rogando al Señor resignación para su flia. Eleva oraciones en su memoria.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Santi no llego a comprender tu partida, te fuiste como un ángel. Hoy estás en el maravilloso paraíso que Dios nos tiene guardado para todos. Fuiste cariño, siempre, mostrabas amor con tu actitud. Luis y Eva Cortese, sus hijos Silvia y David, Adriana y Ariel, Paola, sus nietos Vale, Mica, Cande y Anto. Siempre te llevaremos en nuestro corazon y con el amor de siempre. Rogaremos oraciones.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. La representante legal, Lic. Silvia Carreras, apoderados legales, Lic. Claudia Cancino, Pbro. Sergio Gustavo Quinzio; personal S.A.E.D. (Sede administrativa de Escuelas Diocesanas) y las comunidades educativas del Obispado de Santiago del Estero participan el fallecimiento del alumno del Instituto Santo Tomás de Aquino y acompañan a su familia,. a sus compañeros de 2º año y en ellos a toda la comunidad educatuiva en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 17/8/17|. Dra. Ana María Maud participa su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Inspectores de Protocolo del Superior Tribunal de Justicia, Esc. Cecilia Neder, Dra. Daniela Campos y Esc. Federico Balmaceda participan y acompañan a su familia en este momento rogando oraciones en su memoria.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Un hermoso angelito ya está en el regazo del Señor. Juan Pablo García, Graciela Bolañez de García y flia participan sui fallecimiento y acompañan en el dolor a su amiga Juanita, a su esposo y a su hija Lili y demás familiares. Que Jesús y la Virgen lo protejan con su santo manto. Amén.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Pablo García Bolañez y el equipo de gimnasia del Centro de Jubilados del Bº Cabildo participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su compañera Juanita, su hija Lili y demás familiares. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. "Yo pongo mi esperanza en Ti Señor y confío en tu palabra". La Comunidad Educativa del Inst. Santo Tomás de Aquino en sus cuatro niveles participa con hondo dolor el fallecimiento de su alumno. Ruegan oraciones en su memoria y acompañan a su familia en este momento de profundo dolor.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Que brille para él la Luz que no tiene fin". Personal directivo, docente, preceptores, personal administrativo, de maestranza y alumnos del Nivel Secundario del Instituto Santo Tomas de Aquino despiden con profunda tristeza pero en la esperanza de su resurrección a Santiago Agustín, alumno de 2 año C. Elevan oraciones en su memoria y acompañan a sus padres y familiares en tan doloroso momento.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Violeta B. Giuggiolini de Jugo, sus hijas Ma. de los Milagros y Ana Daniela participan el fallecimiento de Santiago . Elevan oraciones en su memoria y ruegan paz y serenidad para su familia.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Claudia Elena Salvatierra y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento del hijo de su queridos amigos Lili y Pablo y ruega oraciones en su memoria.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. La comunidad educativa del Instituto San Pedro Nolasco participa con dolor la irreparable pérdida y acompaña en oración a la familia de nuestro alumno Ignacio Prados, a su abuela Juana Vallejo. Que brille para él la luz que no tiene fin.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Facundo, Huerto, Josefina y Huerti Funes Bravo., Romina Bravo Suarez y Elida Suarez de Bravo, participan con inmenso dolor su fallecimiento y acompañan a su flia., en este doloroso momento. Elevan oraciones por el eterno descanso de su alma.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Daniel F. Yocca, su esposa Maria Lucrecia de la Cruz, sus hijos Maria Emilia Yocca y flia., y Augusto Daniel Yocca participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan a Dios brinde pronta resignación a su querida familia.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Solo nos dejaste tu cuerpo físico, porque tu espiritu sigue vivo y nos acompañará siempre. Mercedes de Carrizo, Leopoldo Carrizo, Genaro B. Carrizo, Martin Carrizo y Maria Mercedes Carrizo y flia., participan con dolor su fallecimiento.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Flia. Gerez de Villa Río Hondo, acompañan a su abuela Juanita y flia., en estos momentos dolorosos y elevan oraciones al altisimo por que reciban fortaleza y resignación.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Marta Arez y Lidia Corvalán comparten el pesar de la flia. y elevan oraciones por la paz de su alma.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Irma Ise de Velarde y Rita Mercedes Ledesma participan con gran pesar el fallecimiento del nieto de Juanita Vallejos de Gómez y la acompañan junto a su familia en esta gran pérdida.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. La comunidad educativa del Jardín de Infantes Argentino Árabe "Shams" participa y acompaña a la ex Supervisora del S.P.E.P. Sra. Juanita Vallejos de Gómez en la pérdida de su nieto, rogando al Altísimo la consuele en este momento de dolor.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Los compañeros de la Sec. Privada del S. T. J. de su mamá Dra. Liliana Gomez; Victor Giannoni, José Luis Castello, Adriana Moreno, Rosario Romano. Dra. Maria Rosa Avendaño, Marcelo R. Gutierrez, Eugenia Pernigotti, Dra. Karina Chaud, Bernadette Recofky, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. "Dejad que los niños vengan a Mí". El grupo de amigas Yanasu del colegio "La Asunción" de su abuela Juanita, participan con profundo dolor el fallecimiento de Santi. Que el Señor les dé resignación cristiana a su flia.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Sus amigos, colegas y compañeros de militancia del Centro de Profesionales Santiagueños, Rogelio Díaz Villalba, Delfín Santillan, Cecilia Ibáñez, Martin Hazam, Soledad Diaz Villalba, Natalia Juarez, Vanina Aguilera, Andrea Mendoza, Constanza Hernandez, Fernando Turrado, Esteban Saavedra, Lourdes Nuñez, Juan Gomez, Gonzalo Juarez y Silvina Abraham acompañan con profundo dolor el fallecimiento del hijo de nuestro querido compañero y amigo Pablo Prados. Ruegan oraciones en su memoria.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Señor abre tus brazos y recíbelo y envía la fuerza necesaria a su flia. para poder aceptar semejante dolor. Descansa en paz. Alba, Amalia y flias.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Dr. René Agüero y Dra. Mindi Coria y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento del hijo de nuestros amigos Lili y Pablo. Ruegan oraciones en su memoria.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Con profundo dolor en esta partida tan inesperada de Santi, acompañan a sus queridos Padres, Abuelos y demás fliares. Delia Pacheco Cueto de Ibáñez, Juan G. Ibáñez y sus respectivas flias., rogando a Dios les conceda resignación ante tan tremenda angustia.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Marcela Ledesma, Karina Ledesma, Dolly Rodriguez y Augusto Leiva participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Liliana y Pablo en este difícil momento.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Diego Nicolás Garcia y flia., acompañan al Dr. Pablo Prados y flia. en este doloroso momento y rogamos a Dios y la Virgen lo tenga en su Gloria.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. "Yo soy la resurrección y la vida, brille para el la luz que no tiene fin". Dres. Juana Valdez, Cecilia Gonzalez, Guadalupe Dech, Eugenia Vega, Mario Medina y Carlos Horacio Ferri, compañeros de trabajo de la relatoria de la sala penal y laboral S. T. J. de su madre Dra. Liliana del Valle gomez y amigos de su padre Dr. Pablo Prados, participan con profundo dolor el fallecimiento de su hijo Santiago y ruegan oraciones en su memoria.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Los amigos de sus padres Pablo y Liliana, equipo de Básquet judiciales y equipo los colorados participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Los amigos de sus padres Pablo y Liliana; Juan Choni, Manuel, Chacho, Susana, Ricardo, Leon, Alejandro, Jesus, Ramon, Cacho Stenberg, Rodolfo Amestegui, Lucho domi9nguez, participan con dolor el fallecimiento de su hijo Santi.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Sus vecinos y amigos Dr. Carlos Beltran y Sra., Dr. Sergio Beltrán y flia., Dr. Carlos Beltran y flia., Guillermo Beltrán y flia., Gustavo Beltran participan con profundo dolor la pérdida del hijo y nieto de sus padres y abuelo.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Con profundo dolor por el fallecimiento de Santiago Prados acompañamos a su madre Liliana Gómez, que Dios le conceda la fuerza para transitar este mo0mento con toda su flia., Rogamos por el eterno descanso de Santiago. Sus compañeros de la Sala Contencioso administrativa del S.T.J.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Churri Juarez Quiroga y flia., participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus padres Pablo y Liliana en estos momentos de dolor. Que brille para el la luz que no tiene fin.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Manuel Bau Olivera, participa con profundo dolor el fallecimiento de su amigo. Acompaña a su flia. en este difícil momento. Ruega oraciones por su descanso en paz.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Flia. Martin, Christian, Magdalena, Tomy y Lucas participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Integrantes de la Asociacion Civil Cooperadora Cepsi "Eva Perón" participan con dolor el fallecimiento de Santiago, nieto de nuestra compañera Juanita Vallejos de Gomez. Ruegan oraciones en su memoria y que la Virgen Maria lo cobra con su manto.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Tu partida nos dejo un gran dolor, te fuiste cuando menos lo pensamos, ilumínanos desde el cielo y manda fuerza a tu flia., tus tíos Rosy Dorado y Mario, Ely Dorado y primos Andrea, Martin y Yessica acompañan a su flia. en esta triste partida. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. ¿Acaso sabe Dios lo que nos quitó? ¿Cómo entenderlo? que nos in dique el camino a la resignación. Tu compañero y tu amigo. Santiago Jimenez, sus padres Walter, Lily y Hnos. Leandro y Alejandra participan con profundo dolor su partida.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Mario Zain Pinto con mucho dolor les doy el pésame a su padre Pablo, madre Liliana y hermanito Juan Ignacio y a sus abuelos Ciro y Juanita, mis grandes amigos.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. "Señor tu hijo ya está ante ti, haz que brille para él la luz que no tiene fin". Compañeros de Paz 1 ª participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus padres en su dolor.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Lamentamos tu partida con profundo dolor, te recordaremos siempre tus amigos y vecinos del Barrio Cabildo, participan con profundo dolor tu partida y rogamos oraciones en tu querida memoria.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Dejad que los niños vengan a Mí . Alejandra Soria participa con profundo dolor el fallecimiento de Santi. Elevando oraciones por el descanso de su alma y la resignación de su flia.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Que brille para el la luz eterna. Los amigos de sus padres: Sergio Bulacio y flia; Kike Rovira y flia; Marty y Germán Llapur; Marce Ledesma; Luis Herrera y Silvina Santana, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Tus compañeros y autoridades del Juzgado Laboral de 4º Nom. participan con profundo pesar el fallecimiento de su hijo y acompañan a Pablo Prados y flia., en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Pocha, Lorena y Marito Costas acompañan en estos momentos de dolor a sus padres, hermano, abuelos, tíos y primos. Elevan oraciones en su memoria.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Maria Josefina Ludueña, sus hijos Nicolas y Josefina Dorado, participan su fallecimiento y acompañan a su flia., en este momento de dolor.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Alejandra Barbesino, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su flia., en tan doloroso momento.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Daniel Rizo y Olga Gimenez participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus padres y abuelos en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Alvaro Cantos, Anita Gomez Costas, Maximo y Sofia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su padres y hermano en este triste momento.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Dejen que los jóvenes vengan a Mí . Lilia Margarita Nazar y Domingo Calzone, acompañan a su padres, abuelos y demás familiares. Elevamos oraciones a Dios nuestro Padre por su eterno descanso.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Las amigas de Lily y Pablo; Mindi, Nati, Kari, Claudia, Euge, Pay, Vale N., Vale J., Silvia, Huerto, Belen, Ani, Ceci, Raquel y Dani participan con profundo dolor el fallecimiento de su adorado hijo Santi, ruegan oraciones en su memoria.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Maria Isabel Raed, su esposo Walter Chedid y sus hijos Walter y Virginia acompañan a sus abuelos Juanita y Negro y toda la flia., en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Santi vivirás eternamente en el corazón de los que te conocimos; Dres Juan Carlos Albornoz, Teresita Angeleri junto a sus hijos Martin y Lucas acompañan a Pablo, Lili y Nachito en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Los amigos del barrio de su papá Pablo, participan con profundo dolor el fallecimiento de su hijo Santi. Rogamos oraciones por el.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Luci Zanni de Pereyra e hijas y sus respectivas flias., participan con inmenso dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Roberto Santana y Panchita, Luis Herrera y Silvina, Garman Lorenzo y Sandra acompañan a Pablo y Liliana en este doloroso momento y ruegan bendiciones para toda la flia.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Que brille para el la luz eterna. Luis Herrera y Silvina Santana, acompañan a sus padres en tan doloroso momento y ruegan a Dios Padre bendiciones y resignación.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Un ser de luz se fue junto a Jesus ".Compañeros y amigos de su abuela Juanita del Taller de la Memoria del Centro de Jubilados Barrio Cabildo, Daniela, Marta, Amanda, Omar, Angel, Silvia, Estela, Normita, Lila, Mabel, Susana y Juan, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Los amigos y compañeros de sus padres Liliana y Pablo; Mabel Romero, Veronica Rocca, Marta Juarez Villegas, Graciela Diven, Erika Casagrande y Pamela Gerez acompañan a la flia., en este triste momento y ruegan a Dios por el terno descanso de su hijo Santiago.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Ricardo Aruj y Sra. acompañan con dolor a su padres Lili y Pablo en este difícil momento. Rogamos oraciones en su memoria.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Acompañamos a la flia. Prados en este duro momento. Gustavo Lezana, su Sra. Cecilia Abdala e hijos, ruegan oraciones por Santi.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Dra. Gladys Liliana Lami y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus padres, al Ing. Gomez y su esposa y demás familiares en este doloroso momento.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Esther Carrizo de Reynolds y flia. acompañan a sus abuelos Negro y Juanita y a sus padres y hermano en este triste momento. Dios los conforte ante tan dolorosa pérdida.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Julieta, Daniel Pulvet y flia., participan con profundo dolor su partida y ruegan oraciones een su memoria.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Todos aquellos momentos compartiddos en nuestra niñez y adolescencia, quedaran grabados por siempre en cada uno de nosotros, hasta siempre tu prece, compañeros de 2· año C.. del I.S.T.A.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Dr. Carlos Ernesto García, inspector de jueces de paz, no letrado y empleados Meky, Tere, Ruben y Martín, acompañan a sus padres Dr. Prados y Dra. Gomez y demás familiares en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. "Tu eres mi bien, gozaré de ti toda la eternidad por eso mi corazon , mi alma se alegran y mi cuerpo descansara seguro". Amigos de la flia., Gomez - Prados ; Mabel y Carlos Epstein, Tere y Manuel Luna, Dalia Acuña, Lidia Pereyra, Angelina y Amanda Ramirez participan con dolor su fallecimiento.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Elsa Helena Rafael, participa con profundo dolor el fallecimiento del pequeño hijo de sus amigos Liliana Gómez y Pablo Prados, ruegan al Señor les de el consuelo necesario ante esta irreparable perdida. Elevan oraciones por su e3terno descanso.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. El Dr. Fabio Rivero, participa el fallecimiento del hijo de su colega. Lo reciban los angeles en la Gloria del Señor.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. El Dr. Carlos Rivero participa el fallecimiento del hijo de su colega. Eleva oraciones en su memoria.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Dr. Raul Santucho, sus hijos Raul Alberto y Maria Elmina y sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus padres Lili y Pablo y ruegan oraciones en su querida memoria.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. "Los puros de corazón están en el reino del Señor". Amigos de sus papas, abuelos; y hnos.; Beto, Marcelo, Nano, Marisa, Blanca, Patricio, Luciana, Fernando y Martina, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Y pronta resignación para sus padres, abuelos y hermano.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Susana Alonso, Lucas Cosci y sus hijos participan el fallecimiento del nieto de Juanita. Ruegan oraciones en su memoria.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. "Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te come de bendiciones". Las promociones 1962 y 1963 de maestros de la escuela Normal del Centenario participan acongojados el fallecimiento del nieto de nuestra compañera Juana Vallejo de Gomez.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Los amigos de su padre Pablo del equipo de Futbol Cuerno Max; Churry Juarez Quiroga, Juanca, Negro Saad, Pablo Senillani, Juan Avila, Modesto Oscar Gerez, Mariano Abbondandolo, Bata Juarez, Carlos Diosquez Figue, Pedro Ibáñez, Nano Santucho, Gallego Jimenez, Jorge Vera, Pablo Rivero, Turco Ibáñez, Sergio Carol, Rudy , Raul Cruz, Cartón Sirena, Daniel Ibarra e Iturrito, y Chata Paz participan con profundo dolor su fallecimiento y brille para el la luz que no tiene fin.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. "Bienaventurado Santi, por tu corazón puro, te pertenece el Reino de los Cielos". Alfredo Guerra, Maria Anauate, Evangelina y Alejandro Guerra acompañan en oraciones a su flia., y ruegan oraciones en tu querida memoria.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. "Señor ya está ante ti, haz que brille para el la luz que no tiene fin". Teresita Contreras, Margarita Baleani de Oliveri, Martha Zelaraya de Piñeiro, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Dras. Maria Martha Coronel Gallardo y Silvia Paz Herrera participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus padres Lili y Pablo en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Tu partida nos paralizó el corazón a todos. Cuánto dolor para tus padres y hermano. Lily aquí estamos para lo que necesites. Tus compañeros de Colegio Nacional 5ª 2º, acompañamos en este triste dolor. Chueco, Erika, Ceci, Copito, Andrea, Caly, Sergio y Tana, participan con profundo dolor su partida.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. El Centro Unico de Capacitación Dr. Jose B. Gorostiaga participa con profundo dolor el fallecimiento del hijo de la Dra. Liliana del Valle Gómez, integrante del comité de Asesoramiento del fuero Laboral y elevan oraciones en su memoria.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Los integrantes del Centro Unico de Capacitación Dr. Jose B. Gorostiaga participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con oraciones a Lili y a Pablo y ruegan fortaleza para toda su familia.

RODRÍGUEZ, MARÍA CRISTINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/17|. Cristy. Querida compañera y amiga amorosa, leal y desinteresada, compartimos cinco inolvidables años trabajando con los niños, cosa que tanto te gustaba. Estarás siempre en mi corazón. Maria Oliva Muratore junto a su flia. Rezará por Ti.

SANTILLÁN DE SALTO, ADELA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. "Aunque cruce por oscuras quebradas, ningun mal temeré". Sus sobrinos Beatriz Santillán y Juan Carlos Moreno, sus hijas Carla, Viviana y Angie Moreno, participan su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria y cristiana resignacion a sus seres queridos. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

SANTILLÁN DE SALTO, ADELA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Sus familiares Inés Cabrera de Ríos, sus hijos Alejandro y Natalia Hazam y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Marito y René en este difícil momento.

SANTILLÁN DE SALTO, ADELA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Los integrantes de la Comision Directiva y personal de la Biblioteca Popular Pedro Firmo Unzaga participan el fallecimiento de la Sra. Adela del Carmen Santillan de Salto, quien fuera presidenta de esta institucion. Acompañan a su familia en este doloroso trance. Ruega oraciones por su eteno descanso.

SANTILLÁN DE SALTO, ADELA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Luisa, Aldo Bilotti y flia, Ana de Santucho y flia, participan el fallecimiento de la querida Pacha. Ruega oraciones en su memoria y pronta resignación a sus familiares.

SANTILLÁN DE SALTO, ADELA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Dagoberto Diaz e hijos, participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de sus amigos Mario y Ana. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

SUÁREZ DE AGÜERO, ARGENTINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/17|. Sus hijos Raúl, Mario y Patricia, hijos pol, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. CARUSO CIA DE SEG S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SUÁREZ DE AGÜERO, ARGENTINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/17|. Su hermano Juan Suárez, su cuñada Norma Ledesma de Suárez; sobrinos Vivi, Cristian, Ramiro, Silvina, Franco y Nacho participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SUÁREZ DE AGÜERO, ARGENTINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/17|. "Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los Cielos". Sus hermanos Peggy, Mabel, Omar y sus respectivas flias. participan con dolor su fallecimiento.

SUÁREZ DE AGÜERO, ARGENTINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/17|. Su hermana política Cristina Trotta, sus hijos Mario, Adrian y Mauricio, hija políticas Katty, Laura y Maria, nietos Laurencia, Malena, Melina, Ismael y Ana Victoria, participan con mucho dolor su fallecimiento.

SUÁREZ DE AGÜERO, ARGENTINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/17|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar, en lugares de delicados pastos me hará descansar". Sus primas Belkis Corral, Egui Canllo y flia., Stella Maris Corsal y Enrique Hazan y flia.,, Nora Corral y Gustavo Urquiza y flia., y Gustavo Corral participan con dolor su fallecimiento, y ruegan oraciones en su memoria.

SUÁREZ DE AGÜERO, ARGENTINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/17|. Vivirás eternamente en el recuerdo y en el corazón de tu prima Chabela, hijos Karina, Marlena y Jorge Cura, hijos políticos Cesar, Ariel y nietos Valentina, Maximiliano, Franco, Santiago Jeremías y Celina. Estaremos siempre agradecidos porque fuiste una excelente madre, esposa, abuela y prima. Que Dios te tenga en la gloria y brille para ti la luz eterna.

SUÁREZ DE AGÜERO, ARGENTINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/17|. Fuiste una hermana en mi vida, estarás eternamente en mi corazón. Tino, ruega por tu eterno descanso.

SUÁREZ DE AGÜERO, ARGENTINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/17|. Compañeros y amigos del cuerpo de preceptores del colegio Fund. Cult "La Brasa" Claudia, Silvia, Lucrecia, Gaby, Toli, Favi, Ivana, Sandro, Carlos, participan con dolor el fallecimiento de la mamá de su querido compañero Mario.

SUÁREZ DE AGÜERO, ARGENTINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/17|. Compañeros del turno tarde del colegio Fund. Cult. "La Braza" Rosita, Mary, Roxana, Silvia, Aida, Dani y Lucas, participan el fallecimiento de la mamá de su compañero Mario.

SUÁREZ DE AGÜERO, ARGENTINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/17|. Nunca te olvidaremos, te llevaremos siempre en nuestros corazones, Tus cuñados del alma; Muñeca Agüero, Jimmy Pitaalis, sus hijos Ariel, Chiche, Maria Eugenia, sobrinas pol., nietos y bisni9etos y toda su flia., despiden a la querida tía Libi. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad. Rogamos oraciones en su memoria.

SUÁREZ DE AGÜERO, ARGENTINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/17|. Raul Bravo, Elida Suarez de Bravo, Maria del Huerta y Facundo Funes, Romina y Luis Salomón, Josefina y Maria del Huerto Funes Bravo, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SUÁREZ DE AGÜERO, ARGENTINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/17|. Yo que me confio en su misericordia conoceré la alegría de tu salvación...". Cristina Carrizo de Sánchez y flia, acompañan en el dolor a sus hijos paulo Gabriel y Mayra por la partida de su abuelita. Ruegan una oración en su memoria.

SUÁREZ DE AGÜERO, ARGENTINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/17|. La comunidad educativa del Colegio Fundación Cultural " La Brasa" participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá del preceptor de la institución Prof. Mario Agüero. Elevan plegarias al Altísimo por su descanso eterno.

WONMBERG, ADOLFO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/17|. La Camara Hotelera Gastronómica de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de Alejandra Wonemberg, docente colaboradora con nuestra Cámara. Elevan oraciones por su eterno descanso.

Invitación a Misa

CHÁVEZ, NAZARENA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/17|. Princesa de mis ojos, eterna reina de mi vida. Qué difícil es sin vos transitar este camino. Te extraño día a día, pero seguimos de pie. Ayúdanos, vos que estás cerca de Jesús y María. Su mamá Julia, sus papis Julia y Nicolás, su papi tío, sus tíos abuelos y primos, compañeros y amigos y cuantos conocieron tu amistad invitan a la misa hoy a las 20 hs en Pquia. Santo Cristo al cumplir tres meses de su fallecimiento y el domingo a las 11 hs el responso en el cementerio Parque de la Paz.

CORNEJO, BELINDO CONSTANTINO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/13|. Hoy se cumplen cuatro años de tu partida, siempre estarás presente, te recordamos todos los días, te extrañamos mucho. Tu esposa Clemira, tus hijos Graciela, Carlos y Adriana, tus hijos politicos Claudia y Andrés, tus nietos Rosana, Rodrigo, Ale, Mili y Angie y tu bisnieto Ezequiel, invitan a la misa que se oficiará a las 20.30 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano.

CRAVERO DE ALONSO, CLAUDIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/91|. Hijos, nietos y bisnieta, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la Iglesia Catedral Basilica, con motivo de cumplirse 26 años de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

JIMÉNEZ, LUIS BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/15|. "Yo pongo mi esperanza en Ti Señor y confío en tu palabra". Sus padres Hilda y Mateo, su esposa Alicia, sus hijos Cristian, Marcos y Alejandro, hijas políticas Marianela y Vanesa, sus nietos Santiago, Benjamin y Tomas invitan a la misa hoy a las 20.30 en Catedral Basilica para rogar por su eterno descanso al cumplirse 2 años y 5 meses de su partida.

LUNA, LUIS RAMÓN ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/15|. "Quién diría que un día como hoy, cumplirías 61 años. Que desde el cielo sigas cumpliendo años porque tus recuerdos siguen vivos dentro de nuestros corazones. Que Dios te conceda el descanso eterno. Te extrañamos y amamos mucho". Su compañera de la vida Zully Villalba, sus hijos en el afecto Claudio, Ricardo, Daniela, sus nietos en el afecto Ale, Ago, Mily, Vale, Milo, Mateo, Jonathan y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica.

LUNA, LUIS RAMÓN ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/15|. 61 años de su natalicio. Hoy es un día muy triste, tu madre, tus hijos, nietos y demás familiares. Luis te recordamos las veces que levantamos la copa por tu cumpleaños. Eras una persona cariñosa, de emociones, un gran amor para todos nosotros, hoy nos gustaría abrazarte. Qué difícil es todo desde que partiste, pero estamos resignados porque estás festejando con nuestro Señor, junto a tu padre que lio tienes cerquita tuyo. Mi hijito, te amamos todos. Chiqui Isael, Gael, tu hija política Laura, tu hijo en el afecto Fredy, con motivo de tu natalicio oficiamos una misa en la Catedral a las 20.30 hs.

PÉREZ RIVAS, HÉCTOR RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/17|. Su hija Rocio, sus nietas Vale y July, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 18.45 hs. en la Iglesia Santa Rosa de Lima, con motivo de cumplirse 9 dias de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PÉREZ RIVAS, HÉCTOR RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/17|. Sus hermanos Nilda, Yoco, Mirta y Nene, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 18.45 hs. en la Iglesia Santa Rosa de Lima, con motivo de cumplirse 9 dias de su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

PENIDA, PÍO (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/17|. Sus primas políticas: Nelly Canlle de Costa, Oda Leticia Costa, Alcira de Costa y demás familiares acompañan en su dolor a su hija Marta, Hermanos y nietos. Rogando por su pronta resignación.

PENIDA, PÍO (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/17|. Viviana Abdulajad y flia; Flias: Canlle, Díaz y Díaz: Mercedes Ingrati, participan con gran pena la pérdida del papá de Marta y ruegan una oración por su eterno descanso.

VIÑOLO, ANÍBAL MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Sus hijos Diego, Hernán y Solange, participan con profundo dolor su fallecimiento.

VIÑOLO, ANÍBAL MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Sus sobrinos Erika, Nora y Estela Bulgarelli, Fabián, Yesica y Natalia Churrutt, paticipan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

VIÑOLO, ANÍBAL MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Estará siempre en el recuerdo de cada uno de nosotros. Rogamos oraciones para su alma y que brille para él la luz que no tiene fin. Lactiband S.A y todos sus empleados participan con profundo pesar su fallecimiento y acompaña a su Flia. en este difícil momento.

VIÑOLO, ANÍBAL MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. José Luis Abud y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

VIÑOLO, ANÍBAL MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Su mamá política Victoria Alcalde, sus hijas: Victoria, Nely y Maria Elena Varea participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

VIÑOLO, ANÍBAL MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Que el Señor lo reciba en sus brazos y brille para el la luz que no tiene fin". Victoria Barea Vda de Abud, sus hijos: José Miguel, José Luis y Fernanda Abud participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

ACHÁVAL, VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Su esposa e hijos, invitan a la misa que se oficiará hoy en la Parroquia Santiago Apóstol a las 20 hs con el motivo de cumplirse 1 año de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

GÓMEZ, MARCELO HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/14|. Padre, hoy se cumple tres años de tu partida al reino celestial y todavia no podemos digerir ese trago amargo que nos dio la vida, dejaste un vacío inmenso, pero nos reconforta y nos consuela saber que donde estás nos iluminas, nos guías y que tu espíritu está con nosotros. Tu esposa Ana isabel, tus hijos Roxana y Gustavo, hija política Isabel, nietos Pete, Leyza, Leo y Paula invitan a la misa que se realizará hoy a las 18 en la iglesia Nstra Sra. de Lourdes, El Cruce La Banda.

ORELLANOS DE BARRÓN, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/74|. Sus hijos, hijos políticos y nietos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la Parroquia Cristo Rey, para rogar por el eterno descanso de su alma.

SALGUERO DE GONZALEZ, MARÍA INÉS (q.e.p.d) Falleció el 9/8/17|. Su esposo Osvaldo Gonzalez, sus hijos Osvaldo Rafael, Ariel Edgardo, Julio César, sus respectivas familias y las amigas de Petisa, invitan a la misa rogando por su eterno descanso, que se oficiará el día sábado 19/08/17, a las 20 hs, en la Parroquia Cristo Rey de La Banda, al cumplirse el noveno día de su fallecimiento.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

MOUKARZEL, MIGUEL ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/74|. Padre: No son uno ni dos años que nos dejaste, pasaron ya 43 de aquel 19/8/74 que partiste para encontrarte con nuestra madre, tu querida esposa, hoy estás junto a tus otros dos seres queridos que se adelantaron a los que hoy te recuerdan en silencio día a día. Tu espíritu de hombre trabajador y tus consejos lograron formarnos en personas orgullosas de llevar tu apellido. Gracias padre por esa herencia que nos has dejado y que a pesar del tiempo permanece en nuestro diario vivir logrando transmitir a nuestros hijos, nietos y bisnietos todos los valores que nos ensenñaste. Descansa en paz. Tus hijos Nura Victoria M de Mdalel, Barbarita M. de Ganem, Ángel Moukarzel, nietos, bisnietos y demás familiares.

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BUENA, JOSÉ PÍO (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Carlos Ramos Taboada, Susana Carol de Ramos Taboada, sus hijas Antonieta y María participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BUENA, JOSÉ PÍO (q.e.p.d.) Fallció el 17/8/17|. Bienaventurados los puros de corazon, porque de ellos será el reino de los cielos. Los amigos de su esposa Mecha, Ana Moyano y Julio Sosa, participan con dolor su fallecimiento, acompañando a su familia en este doloroso trance. Elevan oraciones en su memoria.

BUENA, JOSÉ PÍO (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Carlos Ricardo Tragant participa con profundo dolor el fallecimiento de su amigo José y acompaña a sus familiares en este dificil momento. Eleva oraciones en su memoria.

ISLAS, JUAN ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/17|. Su esposa Estela Coronel, sus hijos Estela, Vanesa, Micaela y demás familiares. Sus restos seran inhumados hoy 9 hs en el Cementerio Cristo Rey - Loreto. Cobertura Caruso Çia. Argentina de Seguros S.A. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - La Plata 162 -Tel. 4219787.

LEDESMA, ELVIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Su hermana Azucena Ledesma, su esposo Leopoldo López y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

SABATER, EDMUNDO MIGUEL (Lito) (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|. Su hermano Daniel Sabater participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria. Las Termas.

SABATER, EDMUNDO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|. Federico Alberto, su esposa Yolanda Sotelo, su hijo Cristian, su nieta Agustinita, participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su consuegra Mary Sabater. Ruegan oraciones en su memoria. Las Termas.

SABATER, EDMUNDO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|. Familia Roque Roberto Villavicencio, su esposa Reina Palavecino, sus hijos Ramón, Roberto, Rodolfo y Juanita Villavicencio participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

SABATER, EDMUNDO MIGUEL (Lito) (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|. Dr. Joaquín Botta y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones a su memoria. Las Termas.

SABATER, EDMUNDO MIGUEL (Lito) (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|. Silvia Isabel Trejo, sus hijos Rodrigo y Oscar Jiménez acompañan a la flia del querido Lito, esposa, hijos y hermanos en este doloroso momento. Las Termas.

TREJO DE MARTÍNEZ, DALINDA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/17|. "Madre querida, descansa en paz allí donde no hay sufrimiento ni dolor". Su hijo Fernando, hija política Lilí Hoyos, tus nietos Nazareno, Belén y Mariana y tu bisnieta Lourdes. Rogamos un descanso eterno. Sus restos serán inhumados hoy a las 10:30 hs. en el cementerio de Clodomira.

TREJO DE MARTÍNEZ, DALINDA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/17|. "Que brille la luz que no tiene fin". Sus hijos: Lucinda, Mino, Chacho, Pocha y Domingo, tus nietos y bisnietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos un descanso eterno. Sus restos serán inhumdos hoy a las 10:30 hs en el Cementerio de Clodomira.

TREJO DE MARTÍNEZ, DALINDA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/17|. Vecinos de su hijo Fernando: Roberto González y flia, Nelly de Rivadeneyra y flia, José Gerez y flia, Ester de Benévole y flia, Héctor Romero y flia, Matilde de Gauna y flia, Carmen de Acuña y flia; Carlos Manzur y flia; Eduardo Rojas y flia, participan y acompañan en tan doloroso momento. Ruegan oraciones a su memoria.

TREJO DE MARTÍNEZ, DALINDA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/17|. "Abuela querida: Descansa en paz". Nunca te olvidaremos: Nazareno, Mariana, Lourdes y Marta Hoyos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 10:30 hs en el Cementerio de Clodomira.

ZURITA, RAFAEL ARCÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/17|. Su esposa Marta Juárez, hijos, hijos políticos y nietos participan con dolor si fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio local. Las Termas.

Invitación a Misa

CARBALLO, CÉSAR ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/16|. Vivirás en el recuerdo de quienes tuvimos la suerte de disfrutar de tu bondad y la dulzura de tu sonrisa. Su mamá Justina Díaz, sus hermanos invitan a la misa que se realizar en la iglesia Ntra. Sra. De Loreto hoy a las 20hs al cumplirse un año y dos meses de su partida a la casa del señor.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

BARRIONUEVO, CARMEN ERNESTINA (q.e.p.d.)|. Mamita, estás con nosotros, sentimos tus pasos, tus caricias, nos acompañas en todo lo que hacemos. Nunca te fuiste, Te amamos. Tus hijos, hermano, nietos y demás familiares invitan al responso que se oficiará el domingo a las 10 en el cementerio La Esperanza de Clodomira, al cumplirse dos años de su partida.

BARRIONUEVO, LUCÍA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/10|. Querida hermana, tu imagen sigue viva entre nosotros. Cuidamos de tus hijas. No te olvidaremos jamás. Tus hermanos, hijas y demás familiares invitan al responso el día domingo a las 10 hs en el cementerio La Esperanza, Clodomira.