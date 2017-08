Lisandro López se hizo cargo de su floja actuación

19/08/2017 -

El capitán de Racing Club, Lisandro López, se calificó como "el gran responsable del sufrimiento" que atravesó su equipo para vencer a Mitre.

"Soy el gran responsable del sufrimiento que pasamos en este partido", aseguró el "Licha", quien en efecto desperdició varias chances concretas de gol, incluido un penal que le rechazó el arquero Alejandro Medina, aunque fue el autor del empate.

"Me caí con el arquero y no vi la pelota. Sé que me pegó en la espalda y entró. Pero lo cierto es que no tuve eficacia en muchísimas jugadas", agregó.

López sí rescató "haber soportado sin dolores ni problemas" el partido y destacó "la actitud de Racing para buscar hasta el final".

"Nos encontramos en desventaja y fuimos a buscar con mucha actitud, abriendo la cancha por los dos costados. No quería entrar, pero insistimos y sobre el final se nos dio la victoria. Fue peleada porque la Copa Argentina es así, pero creo que en el balance general merecíamos el triunfo y por suerte se dio", cerró.