Fotos CLAVE. Alejandro Medina le atajó un penal al "Licha" López, pero además tuvo intervenciones brillantes.

19/08/2017 -

Alejandro Medina se sigue ganando el corazón del hincha de Mitre. El golero bonaerense, que había sido figura en la final de la reválida del Federal A ante Gimnasia de Mendoza, cumplió anoche una destacada actuación, aunque no pudo evitar la derrota de su equipo.

Al término del partido, habló con TyC Sports y se mostró dolido por la derrota, que le impidió a Mitre avanzar en la Copa Argentina.

"La verdad que hasta donde pudimos, hicimos nuestra labor. Hace 12 días que venimos entrenando con mucho esfuerzo, con jugadores que se acoplaron ahora. A último momento se decidió dónde concentrábamos. Estuvimos a disposición y creo que hicimos un digno papel", fueron las primeras declaraciones de la figura del partido.

"Le hicimos pasar un mal momento a un grande. Estoy orgulloso de mis compañeros, orgulloso de este plantel y de los chicos que no están y que nos trajeron hasta acá a jugar con Racing. Esto es de todos, no es sólo mio. No me siento figura ni nada. Estoy caliente porque quería ganar, yo quería ganar", agregó el guardavalla.

Al ser consultado sobre los goles que convirtió Racing, se mostró resignado. "No quiero decir una mala palabra, pero bueno... A veces las cosas llegan por decantación y ellos habían llegado un par de veces. Si entró de suerte, la verdad es que al partido lo perdimos. No es lo que queríamos, mirá la gente que nos acompañó", indicó reconfortado.

"La verdad que estamos agradecidos, pero se le faltó el respeto a Mitre de Santiago del Estero afuera de la cancha. Nosotros quisimos poner el nombre de Mitre bien alto y creo que lo hicimos. Nos vamos derrotados y es una lástima, pero nos vamos enteros, que es lo importante", explicó Medina.

Lo que se viene

De cara al próximo torneo de la Primera B Nacional, el golero de Mitre se mostró entusiasmado.

"Obviamente que jugar ante este equipo tiene un plus, pero vamos a hacer un lindo papel. Estamos preparados, estamos laburando bien, recién arranca lo nuestro. Vamos a disfrutar cada momento que tengamos en esta categoría, que la ganamos con mucho sacrificio", cerró ilusionado.

Alejandro Medina fue el jugador más buscado del plantel de Mitre, luego de una actuación consagratoria que seguramente le abrirá puertas en el futuro para su carrera deportiva. Sin embargo, el arquero está enfocado en el próximo torneo de la Primera B Nacional en el que intentará ratificar el gran nivel que mostró hasta ahora.