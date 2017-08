Bonadio citó a De Vido por varias sospechas

19/08/2017 -

El juez federal Claudio Bonadio citó a indagatoria al ex ministro kirchnerista y actual diputado nacional, Julio De Vido, en el marco de una causa en la que se investigan presuntas irregularidades en la compra de gas natural licuado (GNL) entre 2008 y 2015.

Además del ex ministro, citado para el 3 de octubre, el juez dispuso que sean indagados el ex secretario de Energía, Daniel Cameron, y el ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión en Planificación, Roberto Baratta.