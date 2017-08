Alumnos de las localidades de Chilca Juliana y de Campo Gallo agradecieron a la mandataria provincial

19/08/2017 -

En el marco del programa "Conociendo mi pProvincia", la gobernadora Claudia de Zamora, recibió en el Salón de Acuerdos del Ejecutivo provincial a 62 chicos de primero a quinto año de la Agrupación 86.164 de la localidad de Chilca Juliana (Salavina) y 36 alumnos de séptimo grado de la Escuela 913 Pedro Edgardo Giachino, de Campo Gallo (Alberdi). Cabe destacar que a partir de este importante programa, estudiantes del interior que no tienen la posibilidad de viajar, puedan conocer los lugares más emblemáticos de la provincia, como la ciudad de Las Termas de Río Hondo y Villa La Punta. Del encuentro participaron el rector interventor de la agrupación 86.164, Adrián Alcaraz, junto con los docentes Jesica Ruiz, Sandra Alderete, Rafaela Trejo y la directora de la Escuela Nº 913 Pedro Edgardo Giachino, Cristina Vargas, y los profesores Carmen Rosales, Sacarías Torres y María Suárez. El rector de la agrupación, Adrián Alcaraz, felicitó a la gobernadora, por el triunfo en las Paso y le comentó: "Usted desde su Gobierno nos ha brindado mucho apoyo a la educación. Los alumnos son de cuatro escuelas impactadas de la sede de Chilca Juliana, junto con las localidades de La Bajada, Barracas y Santa Lucía". También los alumnos agradecieron a la gobernadora por el recibimiento. La gobernadora expresó su satisfacción de poder compartir un momento muy especial. "Estoy feliz de que me visiten, dijo, siempre que vienen las delegaciones les trasmito que me encanta recibirlos, me encanta escucharlos". La directora de la Escuela Nº 913 Pedro Edgardo Giachino, profesora Cristina Vargas, expresó su alegría de verla nuevamente: "Usted nos ha visitado en el 2014, la escuela está muy completa y junto con la gestión del senador nacional, Gerardo Zamora, que nos ha inaugurado cinco aulas. Tenemos 820 chicos, 35 secciones de grado. Estoy muy agradecida a la mirada que tiene puesta en la educación", resaltó.