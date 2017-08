Islamistas que asesinaron a 14 personas en España planeaban un atentado mayor que se frustró

Fotos CONSECUENCIAS. Al cierre de esta edición, un total de 17 heridos se encontraban en estado crítico y 28, graves.

19/08/2017

La cifra de muertos por los ataques del jueves en la región española de Cataluña subió a 14, al fallecer una mujer herida en Cambrils en un atropellamiento similar al ocurrido horas antes en la ciudad de Barcelona, en el cual falleció también una argentina con nacionalidad española según informó el Servicio de Emergencia catalán, que agregó que los heridos en ambos atentados fueron 126.

La mujer, que no fue identificada, es la primera víctima mortal del ataque con un vehículo en Cambrils, 130 kilómetros al sur de Barcelona. Ese ataque se registró horas después de que una furgoneta atropellara a una multitud que caminaba por La Rambla de Barcelona, matando a 14 personas e hiriendo a 126, en un atentado que fue reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico.

No obstante, según reconocieron fuerzas policiales y del Gobierno, el doble atentado de Cataluña podría haber sido mucho más grave si no fuera porque un accidente -el estallido de un depósito de garrafas- no hubiera dejado a los terroristas sin la posibilidad de una serie de atentados en cadena. El estallido fue en una casa en la localidad de Alcaná, a más de 90 minutos de Barcelona, donde el comando yihadista acumulaba garrafas de gas y explosivos para un atentado más grande.

Ese depósito estalló, por accidente, horas antes de que ocurriera el atropello en La Rambla.

En Cambrils, la policía mató a tiros a cinco personas que llevaban chalecos explosivos falsos y que poco antes habían atropellado con un vehículo a un grupo de turistas y residentes.

En total, seis personas, incluyendo a un oficial de policía, resultaron heridos en el atropellamiento, dijeron las autoridades.

El Servicio de Emergencia informó que un total de 17 heridos se encuentran en estado crítico y 28, graves.

El servicio de emergencia dijo que entre las víctimas del ataque en Barcelona, que ocurrió en plena temporada alta del turismo, hay personas de 34 nacionalidades.

La mayoría de los muertos son extranjeros, aunque también hay por lo menos 2 españoles, entre ellos un chico de 3 años. Información publicada en diario EL LIBERAL. Director Lic. Gustavo Ick.