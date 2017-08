Docentes de Santa Cruz rechazaron trabajar los sábados

19/08/2017 -

Los docentes de Santa Cruz anunciaron que no trabajarán los sábados, tal como les había reclamado el Gobierno provincial, y advirtieron que la reunión prevista para el próximo martes con el Gobierno nacional y las autoridades locales "será difícil si no cumplen con lo acordado hasta el momento". "La medida es ilegal y unilateral. Que les quede claro política y gremialmente que no vamos a trabajar los sábados", aseguró el titular de la Asociación Docentes de Santa Cruz.