Fotos Choque frontal entre un colectivo y un auto se cobró la vida de un hombre

19/08/2017 -

Un joven tucumano, domiciliado en Córdoba, encontró la muerte en las rutas santiagueñas al colisionar de manera frontal contra un colectivo. Aparentemente, la víctima regresaba a su provincia cuando chocó contra el transporte que habría invadido su carril. El chofer del micro resultó con fracturas y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. La Justicia ordenó que se realizaran las pericias para establecer las responsabilidades en el siniestro. De acuerdo con las fuentes, ayer alrededor de las 11.30, un motociclista iba delante de varios vehículos por la ruta 9, a la altura del kilómetro 1960 -a unos 17 kilómetros de Loreto- circulando de sur a norte, cuando el viento le habría jugado una mala pasada. El motociclista habría comenzado a hacer zigzag sobre la ruta, un camión que provenía de Misiones lo sobrepasó y detrás de él un segundo camión. Según los primeros testimonios, un tercer transporte de carga conducido por un hombre identificado como de apellido Zimpel de 37 años, habría intentado superar a la motocicleta, pero al advertir que no lo iba a lograr, frenó de manera brusca. Detrás del camión se conducía un colectivo de la empresa La Unión y tratando de evitar el choque con el pesado transporte, el chofer del micro habría "clavado" los frenos. La maniobra terminó siendo fatal. El colectivo habría chocado de todas formas la parte trasera del camión y luego invadió el carril contrario. En ese instante, Luis Marcelo Macino (32), avanzaba en su automóvil Vokswagen Suran. Macino habría intentado esquivar al colectivo, pero no pudo lograrlo. El impacto se produjo a la altura de los dos conductores, llevándose la peor parte el automovilista. La Suran salió sin control por la banquina con toda la parte frontal izquierda destruida. Posteriormente se determinó que Macino perdió la vida en el acto. Rescate El chofer del micro fue identificado como Miguel Chávez de 49 años, el cual quedó atrapado entre los hierros retorcidos y los Bomberos de Loreto tuvieron que trabajar casi una hora para rescatarlo. Sufrió fracturas en sus miembros inferiores y anoche permanecía internado en el Hospital Regional. De milagro, ninguno de los pasajeros sufrió lesiones de consideración. Los testigos trataron de auxiliarlos hasta la llegada de la Policía y el personal de Bomberos que se hicieron cargo del procedimiento. La fiscal de turno, Dra. Natalia Saavedra, dispuso que se realizaran las pericias correspondientes a los fines de establecer la responsabilidad de cada uno de los conductores. Las fuentes deslizaron que no había huellas de frenada sobre el carril donde se produjo el accidente. Además, la Dra. Saavedra ordenó que se tomen testimonio a los choferes y conductores, y que luego se remitan todas las actuaciones del caso.