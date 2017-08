Mucha acción tendrá el hockey local

19/08/2017 -

La Federación Santiagueña de Hockey programó para hoy y mañana un nuevo capítulo del Campeonato Anual 2017 "Tarjeta Sol".

Los juegos de hoy se desarrollarán en cancha del Santiago Lawn Tennis Club. Éste será el programa: a las 8, en 5ª división, Lugus HC vs. C. Docente; 9.20, en 7ª, SLTC Blanco ante Mishqui Mayu HC; 10.20, en 7ª, Athenas HC vs. SLTC Rojo; 11.30, selección en Caballero Sub/16 vs. Sel Caballero Sub/18 (entrenamiento); 14.20, en Intermedia, Ucse vs. Círculo SC; 15.30, en Primera Damas, C. Docente vs. Old Lions RC Rojo; 17, Selección de Caballeros Mayor A vs. rival por designar.

Mañana: 8, en 6ª, B S.E.C vs. Athenas HC; 9.10, M., Green Sun vs. Círculo SC; 10.20 en 6ª, SLTC Blanco vs. H. Termas Club; 11.30, en 6ª, Mishqui Mayu HC vs. Old Lions RC Rojo; 13.30, en Intermedia, B S.E.C Azul vs. Unse Hockey; 14.40, en Intermedia, A S.E.C Naranja vs. Lugus HC’B’; 15.50, Intermedia, Old Lions RC Rojo vs. SLTC; 17, Selección Damas Sub/16 "A" con rival por designar. En tanto que para el lunes también habrá duelos en Lawn Tennis.