19/08/2017 -

El alero campeón de la NBA con Golden State Warriors, Kevin Durant, no acudirá a la Casa Blanca con sus compañeros de equipo cuando sean invitados por el presidente Donald Tump, debido a que "no respeta" al primer mandatario norteamericano.

"No estoy de acuerdo con lo que hace, así que mi voz se escuchará por no ir a la Casa Blanca. Es una decisión personal no de los Warriors, pero sí conozco bien a los míos (la comunidad negra) y ellos estarán de acuerdo conmigo", aseguró el astro de 28 años.