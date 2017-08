Tres generaciones de madres desaprensivas

19/08/2017 -

La madre de Celsa fue abandonada e internada en un centro para huérfanos; a su modo, repitió su historia con su hija y a ésta, le son atribuidas las muertes de sus dos niñas. En el juicio, los testigos relataron que Celsa no fue querida como hija, lo confió su madre. De analizarse su historia, quizá no asoma "extraordinario" que Celsa no alimentara, bañase, cuidase y protegiese a Damaris y Camila. Sin embargo, ese abandono no justificaría la conducta reprochada; ni la impermeabilizaría de una inminente condena.