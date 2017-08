Patricia Sosa sale de gira por el país

19/08/2017 -

A punto de iniciar una serie de presentaciones que la llevará hasta fin de año por distintos puntos del país, Patricia Sosa calificó de "terriblemente enriquecedor" al contacto con el público que vive lejos de la ciudad y afirmó que lo que más le interesa luego de tantos años de carrera es "salir de gira" porque "nada tendría sentido" sin esta experiencia. "Lo que más me interesa después de tantos años es salir de gira. Nada tendría sentido si no me subo al micro con la banda a tocar. Todavía tengo ese espíritu nómade de llevar la música a todas partes", expresó la artista, quien se definió como "una roquera que canta lo que se le da la gana".

Ya sea con la excusa de presentar su disco "Señales", en el marco del ciclo Acercarte, junto con Lito Vitale y Juan Carlos Baglietto con el espectáculo "Agitando pañuelos" o con los shows de "Las Elegidas", Patricia Sosa encarará desde desde hoy una serie de diferentes shows en diferentes puntos del país.

En el largo periplo que lo llevará por el país, Patricia estará el 24 de agosto en Tucumán.

Para Patricia, salir de gira "es tremendamente enriquecedor. La gente de la música está muy acostumbrada a subestimar a los públicos. La gente lo que tiene es una sensibilidad en común, sin importar a qué se dediquen. Yo voy encontrando en el país que existe una sensibilidad en común".