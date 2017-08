Yanina siguió la entrevista a su marido por televisión

19/08/2017 -

¿Por qué Diego Latorre (48) decidió enfrentar los medios por primera vez recién dos meses después de que se desatara el escándalo con Natacha Jaitt (41)? Sólo lo saben él y su familia, aquella que formó con Yanina Latorre (48) 25 años atrás.

Ella siguió la entrevista por TV y se expresó en Twitter. "Sepan que estoy destrozada de verdad. Me cargué todo al hombro. Pero no puedo más", escribió Yanina. Jorge Rial le preguntó a Diego si la relación con Yanina se podía quebrar: "Cuando pasa algo así no sabés qué puede pasar, porque remueve. Es un proceso", advirtió el comentarista, quien llevará a juicio a Natacha Jaitt por haber roto el pacto firmado. "¿Te imaginás una vida sin Yanina?", le consultó Rial: "Hoy no", contestó Latorre.