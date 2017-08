Hoy 20:17 - Una de las actividades que puede desempeñar un Corredor Público Inmobiliario, para que la misma sea a nivel profesional, es la administración de consorcios. Es una tarea de gran responsabilidad dado que se trata de manejar fondos de terceros, mantener en buen estado los edificios, tener trato personalizado con los copropietarios y los locatarios, intervenir en los problemas propios con el propósito de otorgar soluciones, atender los problemas comunes y las urgencias a la hora y en el día que se presenten. Por otro lado se deben realizar las tareas administrativas, contables que exige la Ley de Propiedad Horizontal Nº 13.512 y sus decretos reglamentarios, como por ejemplo inscribir el consorcio en el Registro de la Propiedad Inmueble a través de un Libro de Actas. Las funciones que debe cumplir mínimamente un administrador son: a) Liquidar las expensas mensuales, en ellas se consideran los honorarios administrativos, sueldo y cargas sociales del encargado, o bien el servicio de limpieza, el mantenimiento de los ascensores, energía eléctrica de los espacios comunes, artículos de limpieza, materiales Eléctricos, entre otros gastos, cobrar las mismas en la cuota parte que le corresponde a cada unidad funcional; b) Intimar a los deudores morosos hasta llegar a las acciones legales si es necesario; c) Redactar el reglamento Interno en el cual se fijan las normas de vecindad y convivencia que deben cumplirse estrictamente. En él se señalan los derechos y obligaciones, las prohibiciones, las obligaciones del encargado, el modo de usar el Salón de usos múltiples, piscina, gimnasio, es decir los servicios que ofrecen los edificios de categoría; d) Confeccionar los Estados Contables; e) convocar a Asambleas Ordinarias para rendir cuentas y a Extraordinarias cuando las circunstancias lo requieran. Los consorcios son sociedades sin fines de lucro , solo se cobra lo que efectivamente se gasta, más allá del Fondo de Reserva Legal que es para la atención de gastos extraordinarios, y se integra conforme a lo que establece el Reglamento de copropiedad y administración y/o las Asambleas de propietarios. El administrador es designado y removido únicamente por los propietarios. Es fundamental el dialogo entre el administrador y los propietarios dado que de ese dialogo pueden surgir resoluciones muy favorables tanto para la conservación de los espacios comunes como para la buena convivencia ya que es difícil coincidir en el modo de vida, las costumbres, los gustos, etc. Un edificio es como una comunidad, es fundamental coordinar, respetarse unos a otros para que abunde la serenidad y no exista agresividad. Resulta importante destacar que a la hora de tasar un inmueble en P.H. se debe tener en cuenta los metros propios mas los comunes, la ubicación, la categoría, lo que el edificio ofrece, etc. Ya que éstos últimos incrementan el valor de mercado. Como administradora de varios edificios en esta ciudad el mensaje que podría dejarles es el siguiente: “Salúdense cordialmente todos los días, demuestren interés por lo que le ocurre a su vecino, respeten al administrador, al encargado, eviten discusiones, compartan alegrías y tristezas, porque los logros se alcanzan con la unión, la perseverancia y la amabilidad, no con gritos y ofensas, y les aseguro que todos cumplirán debidamente con la función que le corresponda. Cuiden el edificio que es de propiedad de todos, velen por el bienestar común y recuerden pagar las expensas, dado que sin dinero ¿qué administraremos? Si administrar es sencillamente dirigir y organizar por disposición de otros propendiendo al bien común. Es actuar a favor de los intereses de los miembros que integran el consorcio, representa el arte de la idoneidad. l (*) Corredor Público Inmobiliario M.P. Nº 092