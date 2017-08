Problemas de telefonía celular reúnen a referentes de consumidores de todo el Noa

Hoy 20:20 - Las quejas por la prestación de servicios de telefonía celular que existen no solo en Santiago sino en toda la región NOA llevaron a que desde la Dirección de Industria y Comercio de la provincia se planteara a nivel regional la problemática que será abordada junto con referentes regionales del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). En todas las provincias que integran el NOA hay un total de 7.400.451 líneas de telefonía celular activas. La participación de Santiago en la región alcanza a casi un 15% del total con 1.162.080 líneas en actividad. A su vez, Tucumán cuenta con 2.309.393 líneas, Salta con 1.767.365, Jujuy con 1.105.378, Catamarca 563.896 y La Rioja 492.341. Las 7,4 millones de líneas de telefonía celular que operan en el NOA representan casi el 12% del total de líneas activas en el país que suman 63.026.122 según los datos de mercado informados por el Enacom. “Lo principal que se va a ver es el tema de las denuncias por comunicaciones de todo tipo, ya sea por telefonía celular, fija, internet, redes en general y el tema es tratar de delimitar a través de algún tipo de acuerdo cuál va a ser el ámbito de aplicación que vamos a tener cada uno para poder actuar en defensa del consumidor lo más rápido que se pueda”, señaló el Ing. Guido Larcher, director de Comercio e Industria de la provincia. Con el objetivo de tratar de agilizar los reclamos y las soluciones para los consumidores, Larcher señaló que se hará esta reunión. “A veces la gente denuncia en Enacom y a veces en la Dirección de Comercio y de acuerdo al tipo de denuncia es que tenemos que actuar. Nosotros estamos trabajando en el marco de la facturación del aparato de telefonía, pero a veces denuncian también el problema de la línea y eso es una cuestión técnica del ente de regulación que es el que tiene que actuar”, indicó. Añadió que “ambos organismos debemos actuar lo más rápidamente posible porque si no operamos, tenemos complicaciones como las de todos los días: una persona se queda sin línea en medio de una conversación importante, los servicios de emergencia por ahí no están, los problemas de todos los días que tiene la gente”. En cuanto al régimen sancionatorio hacia las telefónicas, indicó que “nosotros estamos trabajando y la Enacom también lo está haciendo y ha impuesto multas importantes, incluso a nivel nacional multas millonarias, pero el problema es que a veces la evaluación que hacen las compañías es que les conviene mucho más pagar la multa que mejorar el servicio, entonces estamos evaluando cómo hacer para actuar con todo el rigor para que se pueda corregir la totalidad de la problemática en una sola gestión”. Larcher indicó que las estadísticas mensuales que llevan en la Dirección, indican que “en primer lugar de los reclamos está la telefonía celular y en este sentido lo que sobresale es el cambio de planes sin aviso previo, también hay reclamos en relación al equipamiento, la aparatología y la calidad del servicio”. El funcionario destacó que otra de las quejas más recurrentes radica en que la tecnología de determinados aparatos no es apta para un determinado servicio. “El celular es una computadora que tiene un software que, a veces, si no tiene determinadas condiciones no opera adecuadamente sino con su capacidad disminuida. Pero además, ese software puede estar vigente y el aparato no es el adecuado por lo que hay que cambiarlo por uno de mayor memoria, lo que implica una serie de situaciones por la cual el aparato no sirve para el tipo de servicio que la compañía le quiere dar a la persona”, señaló. Agregó que las empresas suelen hacer este tipo de cosas, “porque en realidad lo que pretende es vender el servicio nuevo más los aparatos nuevos. Entonces, no se le puede dar a una persona un sistema que no sea compatible con el tipo de aparato que tiene”. Puntualizó que “lo que pretendemos es que a partir del órgano natural de control, la compañía ofrezca y diga qué es lo que incluye el plan y para qué tipo de aparatos sirve para que la gente pueda decidir qué le conviene o no”.