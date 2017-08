FÚNEBRES | 20 de Agosto de 2017

Hoy 22:35 -

FALLECIMIENTOS

Juan Enrique Islas ( Loreto)

Argentina del Valle Suárez de Agüero

Hugo Cáceres (Fernández)

ARIAS DE HERRERA, LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. ¡Querida sobrina! Hermana entrañable. Que supiste criar y educar a tus hijos para que fuesen buenas personas; con quienes compartimos buenos momentos. ¡Gracias por todo. Mision Cumplida!. Hoy el Señor te lleva a gozar de su presencia. Brille para Ti la luz perpetua. Mari Arias, Hugo Ramírez, sus hijos Peky, Hugui, Toñi y Dani Ramírez y sus respectivas familias.

BELTRÁN, MARÍA ELISA (Pituta) (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/17|. Compañeros y amigos de su querida sobrina Susana, participan con dolor el fallecimiento de su tía que la cuidó y acompañó hasta último momento. Ruegan al Altísimo oraciones en su memoria.

BELTRÁN, MARÍA ELISA (Pituta) (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/17|. Raúl Alderete Palacio, participa el fallecimiento de Pituta y ruega oraciones en su memoria.

LUGONES, GUILLERMO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Su esposa Maria D. Herrera, hijos Patricia, Pablo, h. pol. Lucia Lopez, nietos Maria Josefina, Felipe Agustina, Francisco , Paula Alegre, Mariano Munar, Guillermina Pilar Lugones, bisn. Santiago, Marina Munar, participan su fallecimiento sus restos fueron inhumados en el cementerio Pque de la Paz. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

LUGONES, GUILLERMO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Su tía Margarita Guerrieri de Lugones, sus primos Magui Lugones y Eduardo Gandulfo; Manuel Lugones y Adriana Fernández; y sus sobrinos nietos y sobrinos bisnietos profundamente conmovidos por su inesperada partidas al Reino de los cielos. Abrazan a todos sus familiares, rogando pronta resignación. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad.

LUGONES, GUILLERMO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Las ex compañeras de su hija Patricia del Jardín Municipal N' 2: Alicia Valladares, Elena Broggi. Mónica González Pirro, Eugenia Di´Piazza y Zulma Maidana, participan el fallecimiento de su papá y elevan oraciones en su memoria.

MALDONADO DE RUFFA, WILMA NANCY DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Sus hijos Humberto, Luis, Carlos y Pablo y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. SERV SOC AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HJO.

MALDONADO DE RUFFA,, WILMA NANCY (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Su hijo Carlos Fernando Ruffa, su hija política Maria Magdalena Corvalán, sus nietas Ailen y Rocio participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

MALDONADO DE RUFFA,, WILMA NANCY (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Su hijo Humberto Ruffa, hija política Marta H. Olivera, sus nietos Ana Cecilia y Adrián Nicolás Ruffa Olivera, participan su fallecimiento y que sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz. Ruegan oraciones por la paz de su alma.

MALDONADO DE RUFFA, WILMA NANCY (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Su hermano político Osvaldo Ibañez Blanco, su sobrino Raul y flia., participan el fallecimiento de la querida Wilma con gran pesar y acompañan a sus hijos y nietos en su dolor. Rogamos por su descanso en paz.

MALDONADO DE RUFFA, WILMA NANCY (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Sus sobrinas Elsa y Graciela Ruffa y respectivas flias, te recordarán siempre con mucho cariño. Rogamos oraciones por la paz de tu alma.

MALDONADO DE RUFFA, WILMA NANCY (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Sus sobrinos Manuel Héctor Álvarez, Delia Raab de Álvarez y sus hijos Adriana, Alejandro y Patricia con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos en estos momentos de pesar. Ruegan oraciones en su memoria.

MALDONADO DE RUFFA,, WILMA NANCY (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Señor dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin. Miryam Romagnoli y sus hijas acompañan con profundo dolor a sus familiares. Rogamos oraciones en su memoria.

MALDONADO DE RUFFA,, WILMA NANCY (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Querida Wilma, serás siempre nuestra mamá, amiga, hermana y maestra. Gracias por tantos años de amor fraterno compartida. Brille para ti la luz eterna. De Colores Siempre. Cristina y Ramón Manzur, Nena de Gerez, Betty de Oviedo, Alice y Juan Martin, Kika Maroglio, Pinky Cristina, Sara de Diaz, Lili Frágola, participan su fallecimiento.

MALDONADO DE RUFFA,, WILMA NANCY (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Maria Jose Corvalán y sus hijos Sofía, Ricardo, Mauricio y Martina, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MALDONADO DE RUFFA,, WILMA NANCY (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Juan Manuel Maidana, Maria Pía Corvalan, sus hijos Juan Manuel, Agustin, Macarena y Francisco, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MALDONADO DE RUFFA,, WILMA NANCY (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Edy Graciela Olivera, participa con pesar su fallecimiento y acompaña a sus hijos y nietos en este momento de dolor. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

MALDONADO DE RUFFA,, WILMA NANCY (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada. Fuiste amiga leal, maestra de cursillos, enseñándonos a conocer a un Dios vivo y presente. Descanse en paz hermana en Cristo. te deseamos Norma y Pedro Cura. Acompañamos con oraciones a su flia., en estos momentos de dolor.

MALDONADO DE RUFFA,, WILMA NANCY (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Doña Wilma que Dios la reciba en sus brazos. Sus consuegros Mario Banco, Gloria Ledesma, sus hijos Pablo Ruffa, Marta Cecilia Banco, nietas Catalina y Guillermina Ruffa, participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MALDONADO DE RUFFA,, WILMA NANCY (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Antonio Tagliavini y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

MALDONADO DE RUFFA,, WILMA NANCY (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los Cielos. Lucy Iglesias y flia., Omar Paoletti y flia., Carlos Iglesias y flia., Mónica Bravo Mayuli y flia., Daniel Iglesias y flia., participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la flia con oraciones.

MALDONADO DE RUFFA,, WILMA NANCY (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Caminante no hagas ruido que Wilma se ha dormido en los brazos del Señor. Permanecerás por siempre en nuestros recuerdos. Te amamos. Lucy Iglesias, Agostina, Emmanuel, Fabricio, Nicolás, Consty y Melisa. acompañan en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

MALDONADO DE RUFFA,, WILMA NANCY (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los Cielos. Los amigos de tu hijo Pablo; Mauro, Fernando, Juanqui, Juanjo, Cristian, Kike, Mario, Luli, Seba, Fernando, Coco y sus respectivas flias. acompañan a su flia.en su dolor.

MALDONADO DE RUFFA,, WILMA NANCY (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Querida Wilma tus amigas Nora Gomez, Adriana Basbús, Cristina Jozami y Nelli Carrizo, participan con profundo dolor tu partida al Reino Celestial y acompañamos a tus hijos y demás fliares. en este triste momento.

MALDONADO DE RUFFA,, WILMA NANCY (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Movimiento Cursillo de Cristiandad participan con dolor su fallecimiento de su hermana en Cristo Wilma y acompañan a su familia por tan irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

MALDONADO DE RUFFA,, WILMA NANCY (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Tu hermana en Cristo Kika de Maroglio participa con profundo dolor su fallecimiento.

MALDONADO DE RUFFA, WILMA NANCY (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Lelia del Rosario López y Silvio Torres, participan el fallecimiento de Wilma y elevan oraciones para su descanso eterno.

MALDONADO DE RUFFA, WILMA NANCY (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada". Los compañeros del Dpto. de Egresos y Control ( IOSEP ) de su hijo Carlos. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MALDONADO DE RUFFA, WILMA NANCY (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Flia. Siragusa Bobba, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su amigo Carlos Ruffa. Elevan oraciones en su memoria.

MALDONADO DE RUFFA, WILMA NANCY (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Noemi Guadalupe Farias y Francisco Lescano Nuñez, con profunda tristeza y en clima de oracion, despedimos a una modelo de dirigente del Movimiento de Cursillos de Cristiandad de Sgo. del Estero.

MALDONADO DE RUFFA, WILMA NANCY (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Cecilia López, Eugenia Teves, Veronica Di Piazza, Cecilia Fenandez y Lidia Alcorta, participan con profuno dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MALDONADO DE RUFFA, WILMA NANCY (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, en verdes praderas El me hará descansar. Sus vecinos y amigas: Elba de Luna, Gladys de Contreras, Emma de Carabajal, Teresa de Jaime y sus respectivas familias, participan su deceso y ruegan a Dios por su eerno descanso y resignacion pra su querida familia.

MALDONADO DE RUFFA, WILMA NANCY (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Francisco Povedano e Isabel Sanchez, sus hijos César, Fabián, Rita y José Povedano y sus respectivas flias, participan su fallecimiento, rogando consuelo para sus hijos y flias.Que su alma descanse en paz.

MALDONADO DE RUFFA, WILMA NANCY (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Oscar Rama, su señora Stella Nuno, sus hijos Nicolás y Martina, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MALDONADO DE RUFFA, WILMA NANCY (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. El Señor la reciba en sus brazos y nuestra Madre la Virgen de Loreto la cubra con su manto de amor y misericordia. Jota Jozami, su esposa Dorys y sus hijos Julio y Jalil participan con profundo dolor su el fallecimiento y elevan oraciones por el eterno descanso de su alma.

MALDONADO DE RUFFA, WILMA NANCY (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Es difícil saber que no estarás más con nosotros, pero nos queda todo el amor y el cariño que nos brindaste. Fredi y Fernanda Westberg y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento de la querida Wilma y ruega por su eterno descanso y resignación a todos los que lo conocieron y quisieron.

MALDONADO DE RUFFA, WILMA NANCY (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Sylvia Monti de Bruchman y su hijo José Horacio Bruchman participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones y ruegan por la memoria de la mamá de su amigo y compañero Carlitos.

MONTE, NORA LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/17|. Sus hijos Mariana, Matias Monte, sus nietos Eluney, Agustina, Jeremías, su hijo político Exequiel Antonini y demás familiares. sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque El Descanso. Servicio realizado por COCHERIA NORTE La Plata 162 teléfono 4219787.

MONTE, NORA LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/17|. Norita: Fuiste un ángel de luz en este mundo en sombras. No vale que te hayas ido tan temprano, justo ahora ¡Cuando están floreciendo los lapachos!. Sus hermanos Tatín, Olga, Héctor, Mabel y Karina y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque El Descanso. Ruegan oraciones en su querida memoria.

MONTE, NORA LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/17|."Sabemos que en este momento el Reino de los Cielos te está recibiendo con honores porque tuviste una vida ejemplar siempre demostraste un amor incondicional a tus seres queridos y además compartiste tus sabidurías y tus buenos concejos a quienes mas lo necesitaban . Que Dios te brinde el descanso eterno". Su hermana Karina Monte y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MONTE, NORA LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/17|. "Hermana querida te fuiste sin un adiós, que difícil va ser vivir sin ti". Su hermana Mabel, sus sobrinos Claudia, Rubén, Fabiana, Ado, Carlos, Brian, sus nietos y su sobrino político Fredy participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MONTE, NORA LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/17|. "Miremos hacia delante que su partida nos inspire a vivir la vida alegremente como lo hacía ella". Sus sobrinos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MONTE, NORA LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/17|. Norita: Nos enseñaste que el amor infinito existe. Tu hermana del alma Tila, sus sobrinos Ramiro, Cecilia, Fernando, Malena, Pablo, Rebeca y Facundo. Ilumínanos desde donde estés. Participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque El Descanso. Elevan oraciones en su querida memoria.

MONTE, NORA LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/17|."Quien pasó por nuestra vida y dejó luz ha de resplandecer en nuestra alma para toda la eternidad". Acompañamos en sentimiento a Mariana, Tato y familia. Sus amigos Alicia, Felicitas, Yamila, Fabiana y Daniel.

MONTE, NORA LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/17|. Servicio de Traumatogía Dr. Gómez Paz, Jorge, Dr. Sebastián Gómez Paz, Dr. Herrera, Mario, Dr. Ponce, Daniel, secretarias Lucia, Fiama, Lidia y Blanca, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTE, NORA LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/17|. Señor dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin. Julio Hernández y Roxana Garcia acompañan con profundo dolor a su hija Mariana y demás familiares. Rogamos oraciones en su memoria.

MONTE, NORA LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/17|. Pisa SRL, participa con profundo dolor el fallecimiento de su secretaria y madre de Mariana. Ruega oraciones en su memoria.

MONTE, NORA LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/17|. Instituto de Cardiologia SRL participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

MONTE, NORA LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/17|. Betty Manzur y familia, participa con pesar el fallecimiento de su compañera y mamá de Mariana. Se ruega una oración en su memoria.

MONTE, NORA LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/17|. Teresita Fernández y familia participa con profundo dolor el fallecimiento de Norita. Quien fue una mujer valiente, noble y gran compañera por tantas virtudes te vamos a extrañar siempre. Resigancion para sus hijos Mariana y Matias. Se ruega una oración en su querida memoria.

MONTE, NORA LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/17|. Sus ex-compañeros del Insituto de Cardiologia. Julia, Roberto, Betty y Tere, participan con dolor su fallecimiento.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Que brille para el la luz que no tiene fin. Cuando un niño cierra sus ojos al mundo, un nuevo ángel abres sus alas al cielo". Giménez Lezana ruega a la Virgen de la Asunción interceda por sus abuelos Juanita y Ciro, sus papas Lily y Pablo, su hermanito y flias. Para que alcance en la gracia de Dios, cristiana resignación. Elevo oraciones en su memoria.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Luis Salomón Domínguez y Romina Bravo Suárez, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a Liliana y Pablo en este dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Dejad que los niños vengan a Mí. Margarita de Torres, profundamente consternada anta la noticia del fallecimiento del nieto del matrimonio vecino y amigo Sr. Daniel Prados y Sra. Nilda de Prados los acompaña afectuosamente y ruega fortaleza y serenidad a la flia. Que el Señor lo reciba en la morada eterna y brille para el la luz que no tiene fin.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Manuel A. Luna, Teresa Lund, sus hijos Eduardo, Teresita, Mariela, Guillermo y sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento del nieto de sus queridos amigos Juani y Ciro. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Santi, siempre te recordaremos. Delia Prados y José Luis Abril, tus tios. Liliana, Federico, Carolina, Dardo, Marcela, tus primos Marcos, Jorgina, Isabella y Luciana, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Santi, te extrañaremos mucho, gracias por todo el amor que nos distes. Carlos Alfredo y Elsa Prados Lascano, tus tios Sebastian, Nicolas, Belen, y tu primita Luz Estefania participan con profundo dolor tu fallecimiento.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. No he muerto, solo me fui antes y no quiero que me recuerdan con lágrimas como aquel que no tiene esperanza.. No he muerto, aunque mi cuerpo no esté, siempre mi presencia se hará sentir. Seré el silencio de nuestro hogar que tanto compartimos, seré la brisa que besará sus rostros, seré un recuerdo dulce que asista a su memoria, seré una página bonita de su historia. Perdon a todos, tomé unicamente uno de los trenes anteriores y se me olvidó decirles. No he muerto, solo me fui antes". Pelusa de Carrizo, Mercedes, Fernando, Laura Carrizo y sus respectivas familias, acompañan con profundo dolor a sus entrañables amigos de toda la vida, rogando a Dios que les de el consuelo necesario y fortaleza para superar tan difícil momento.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Orlando Areal y Claudia Carrizo, participan con profundo dolor el fallecimiento de Santi, y acompañan a sus padres Pablo y Liliana. Elevan oración en su memoria y ruegan a Dios les brinde pronta resignación a su querida familia.

PUGA DE OCCHIONERO, JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/17|. Su hijo Daniel y Marisa Ávila, sus nietos Marysol, Gabriela, e Ignacio, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

PUGA DE OCCHIONERO, JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/17|. Sus hijos Ernesto, Mario, Roly, Daniel, Gabriel y Alejandro, sus nueras, nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PUGA DE OCCHIONERO, JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/17|. Sus hijos Ernesto, Mario, Roli, Daniel, Gabriel y Alejandro, hijos políticos y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PUGA DE OCCHIONERO, JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/17|. Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno. Su hijo Gabriel Occhionero, su nuera Mónica Salomón, sus nietos Federico, Natalia y bisnieta Vera. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

PUGA DE OCCHIONERO, JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/17|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Su hijo Roly Occhionero, tu nuera Dory Goitea., nietos Paula Occhionero y Miguel Acuña, Lucas Occhionero y Vanesa Ullua, bisnieto Augusto Occhionero. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PUGA DE OCCHIONERO, JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/17|. Tan Lejos, pero Tan Cerca. Vuela, Vuela Juanita!. Su hermana Mary y flia., acompañan en el dolor a su flia., y rezan oraciones en su memoria. Descansa en paz querida hermana y tía.

PUGA DE OCCHIONERO, JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/17|. Coop. CO.ME.CO. Ltda. participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de Daniel Rubén Occhionero, Alejandro Occhionero, Ernesto Occhionero, Rodolfo Occhionero. Acompañan en este arduo momento a toda la flia. Elevan oraciones en su memoria.

PUGA DE OCCHIONERO, JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/17|. Tus compañeros de Coop. CO.ME.CO. ; Ivan Tarchini, Marcos Franzzini, Marcos Parnas, Acompañan en este difícil momento a Daniel Rubén Occhionero y a toda la flia. Elevan oraciones en su memoria.

PUGA DE OCCHIONERO, JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/17|. Flores Eduardo Lucio, Susana Pirro y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su amigo y colega Daniel Rubén Occhionero,. Ruegan oraciones en ssu memoria y Dios provee de cristiana resignación a su flia.

PUGA DE OCCHIONERO, JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/17|. Alejandro Cabello y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su amigo y colega Daniel Rubén Occhionero. y acompañan con oraciones y cariño a toda la flia. Ruegan oraciones en su memoria.

PUGA DE OCCHIONERO, JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/17|. José Maria Piñon y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su amigo y colega Daniel Rubén Occhionero. Acompañan en este difícil momento a toda la flia. Elevan oraciones en su memoria.

PUGA DE OCCHIONERO, JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/17|. Rubén Piñon y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su amigo y colega Daniel Occhionero. Acompañan en este difícil momento a toda la flia. Elevan oraciones en su memoria.

PUGA DE OCCHIONERO, JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/17|. Roberto Piñon y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su amigo y colega Daniel Rubén Occhionero. Acompañan en este difícil momento a toda la flia. Elevan oraciones en su memoria.

PUGA DE OCCHIONERO, JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/17|. Que Dios te reciba en su brazo y te de la paz eterna. Norma González y Olga Salomón y flia., participan y acompañan a Gaby Occhionero y demás familiares en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PUGA DE OCCHIONERO, JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/17|. Señor dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin. Mirtha y Maria Cristina González, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PUGA DE OCCHIONERO, JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/17|. Antonio Tagliavini y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Acompañan a la flia. en este difícil momento.

PUGA DE OCCHIONERO, JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/17|. Querida tía y cuñada, Dios te ha llevado junto a el y tus queridos hermanos al paraíso, descansa en paz. Tu cuñada Bety, Ayelen Puga, Victoria, Ariana, Javier, Pedro y Delfina, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PUGA DE OCCHIONERO, JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/17|. Carolina Gigli y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de la bisabuela de sus nietos Santino, Salvador y Vitto Occhionero. Ruegan por el descanso de su alma.

PUGA DE OCCHIONERO, JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/17|. Caminante no hagas ruido que mi madre se ha dormido en los brazos del Señor. Liz y Omar, Mariel, Adriana y Martin, Claudia y Marcos, Mariela y José, Silvia y Dani con sus respectivas flias. acompañan con dolor la partida de la mamá de nuestros querido amigos Marisa y Dani. Ruegan oraciones en su memoria.

PUGA DE OCCHIONERO, JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/17|. "Una madre no nos abandona jamás, será la luz que ilumina nuestras vidas". Con profundo dolor acompañamos a sus hijos y respectivas familias en tan dificil momento. Pedro Castaño, Teresita Gubaira y flia, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

PUGA DE OCCHIONERO, JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/17|. La Fundacion Banco de Alimentos de Santiago del Estero, acompaña a su hijo Daniel y demás familiares en esta inevitable despedida, elevando oraciones por una pronta resignación.

PUGA DE OCCHIONERO, JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/17|. El Club de Leones Dr. Jorge W. Abalos participa con dolor el fallecimiento de la madre de nuestros socios Gabriel Occhionero y Mónica Salomón. Se ruega oraciones en su memoria.

SANTILLÁN DE SALTO, ADELA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Gladys, Rafael y Carlos Herrera y sus respectivas familias, participan su deceso y ruegan paz para su alma y pronta resignacion para toda su familia.

SAYAGO, ANGELA CARLOTA (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Su esposo Poroto, sus hijos Esteban, Gustavo, Fernanda, nietos y bisnietos, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs. en el cementerio Los Flores. Ruegan oraciones en su memoria.

SAYAGO, ÁNGELA CARLOTA (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Su esposo Poroto, sus hijos Esteban, Gustavo, Fernando, sus nietos, bisnietos y demas familiares part. su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio de Los Flores a las 11.30 hs. Casa de duelo Sala 2. P.L.Gallo 330. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

SAYAGO, ÁNGELA CARLOTA (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Su hijo Esteban, sus nietos Damian, Fede, Agu y Valentina, Mariela y Jonás, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs. en el cementerio Los Flores.

CARABAJAL FERNÁNDEZ, MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/13|. Aún conservo todos nuestros recuerdos, guardo en mi los valores que me enseñaste y todos tus consejos. Fuiste un hombre maravilloso, al que voy a amar, extrañar y lloro siempre. Sé que tu partida fue solo un hasta luego, que algun día volveremos a encontrarnos y volvamos a ser felices como en los viejos tiempos. Su hija Daniela Carabajal, su esposa Isabel, invitan a la misa a realizarse el dia 20 de Agosto a las 20.30 hs. en la Catedral Basilica al cumplirse 4 años de su fallecimiento.

CARMONA, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/98|. Papi y abuelo querido. Te fuiste un dia del Niño, hoy mas que nunca te recordamos en este dia especial. Que duro es aceptar el paso del tiempo, que la vida continua, que duro es entender con el corazon las razones y los tiempos del Señor. Papi es dificil explicar lo que cada uno siente y no tenerte ¡Que distinto es todo! eras el pilar fuerte que sostenias y compartias nuestras penas y alegrias. Mirando al Cielo, orgullosos decimos: "Gracias por todo lo que nos diste, por amar tanto a tus nietos y enseñarnos que lo mas importante en la vida es la familia". Gracias Señor por regalarme un padre por tanta bondad, humildad y generosidad. Gracias Señor porque sabemos que nos iluminas, nos cuidas y nos guias siempre por el camino del bien. Guardamos en nuestro corazón los preciosos momentos que pasamos contigo. Tus palabras han quedado grabadas en nuestra mente. Te amamos hoy y siempre. Tu hija Susy, tu hijo politico Daniel Bravo, tus adorados nietos Ana Cecilia, Gordo y Mariano Bravo Carmona, sus bisnietos Micaela Bravo y Juan Cruz Guzmán, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano. Que descanses en paz junto a mi querida madre y abuela Marta. Que brille para ellos la luz que no tiene fin.

CONCHA, RAMÓN HORACIO (Tití) (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/17|. La tristeza ocupa el corazón de quienes tuvimos la dicha de consuelo y compartir con Él toda nuestra vida. Fue un buen esposo, padre, abuelo, hermano y un gran tío honesto, trabajador, solidario. Cumplió con su misión en este mundo y su recuerdo permanecerá vivo entre nosotros. Su hermano Oscar (Pachuly), su cuñada Rosa, sus sobrinos Cinthia, Naty, Leandro y su amigo Roberto Ruiz y flia. lo recordaremos con el cariño y amor de siempre con una misa a celebrarse hoy a las 20 hs. en la Iglesia Santo Cristo.

FERRO, JOSE ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/06|. Los que te aman y te amaremos con todo nuestro ser, serás la estrella que iluminas nuestros caminos por siempre. Su esposa Regina Llanos, sus hijos Olga Mabel, Rosa Analia y José Luis Ferro, nietos, hermana y demás familiares, invian a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la iglesia Catedral Basilica.

GÓMEZ, HÉCTOR WASHINGTON (Pichocho) (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/12|. Te extrañamos querido padre, fuiste el pilar que sostenia la familia, donde estes te pedimos que nos ilumines. Que Dios te tenga en su morada Celestial gozando de la paz eterna. Siempre te recordaremos. Su esposa Julia, sus hijos Hector, Pedro y Silvina, hija politica Andrea y sus nietos Ana Belen, Brenda, Carla, Maria Cecilia y José Ignacio, invitan a la misa a realizarse hoy a las 20.30 hs. en la iglesia Catedral.

GONZÁLEZ, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/17|. Se que sigues y guias mis pasos desde allí arriba. Abuelo Juan la huella que has dejado en mi y de la que tan orgullos me siento hace que siempre te sienta muy cerca, como una parte de mi ser. Se acabó tu recorrido por este mundo, me has dejado lleno de dolor, pero con el consuelo de que empiezas una nueva vida al lado del Señor... Te extraño Viejito. Su nieto Nacho y su hijo Marcelo, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano, con motivo de cumplirse 9 dias de su fallecimiento. Elevamora oraciones en su memoria.

LUGONES, HUMBERTO S. Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/14|. Sus familiares, invitan a sus colegas, amigos y a quienes lo conocieron y recuerdan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs en Catedral Basílica, al cumplirse 3 años y un mes de su partida a la eternidad.

MONTENEGRO, BENIGNA (BENI) (q.e.p.d) Fallecio el 20/7/17|. Madre hace 1 mes que te extrañamos, pero donde estás nos guias y nos proteges. Tus hijos, yernos, nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiara en su memoriqa hoy a las 20:00 hs en capilla Maria Auxiliadora Sgo.

PAZ, DIÓGENES HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/16|. Hoy se cumple un año de tu partida a la Casa de Dios. Aunque hoy ya no estás con nosotros, vivirás siempre en nuestros corazones. Su madre Martha, sus hermanos Felicidad, Verta, Rosa, Marcelo, Cristóbal y su cuñado Gregorio Gómez invitan a la misa que se realizará hoy domingo a las 9 en el Oratorio Nuestra Sra. del Rosario, Bº Gral. Paz.

ROCHA, RUBEN ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/16|. "... Voy a hacer de cuenta que nunca te fuiste, que has ido de viaje y nada mas..." Te extrañamos, fuiste un excelente esposo, padre. Que tu alma descanse en paz. Besos al Cielo. Su esposa Adriana, su hija Romina, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia Sagrado Corazón de Jesus (Bº Güemes), con motivo de cumplirse 1 año de su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

SALVATIERRA, HÉCTOR HUGO (Pocholo) (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/16|. Su esposa Olga, hijos, hijas políticas y nietos, invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia La Inmaculada, con motivo de cumplirse un año de su fallecimiento.

SERRANO, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/17|. Su esposa Nilda, sus hijos Claudio, Luciana, Cecilia, Gustavo, su hijo politico Mariano, sus nietos Facundo y Bautista, lo recuerdan con mucho cariño e invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia Santo Cristo, al cumplirse 9 dias de su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

LEDESMA TOGANCHEKO, CARLOS ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/06| . Hijo querido un 20 de Agosto como hoy se detuvo tu corazón para siempre y partiste al Reino Celestial, lugar donde no existe el sufrimiento, mentiras e hipocresía. Nuestro Señor te llevó a su lado en donde estás junto a tu Padre y Hermano. Hijo que Dios te de el descanso eterno y algún día no sé cuándo volveremos a estar juntos para siempre tu madre Olga Togancheko, tu hermana Olga Reina Ledesma Togancheko y tu hijo Nicolás Saad

MORALES, JOSÉ CÁNDIDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/09|. Papá hoy hace 8 años que estás con Dios. Papá hoy es un día triste para nosotros, pero yo, hoy quiero recordarte con mucha alegría como que estoy seguro que vos quienes porque eras tan alegre vos. Papá dame fuerzas para seguir este camino de la vida que a veces se hace tan dificil. Hoy te recuerda tu hijo Grillo, tu nuera Celsa y tus nietas Valeria y Marcia, y que nos sigas iluminando desde el reino de Dios, nuestro camino.

PEREYRA, MANUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falelciuó el 20/8/04|. Querido padre, te fuiste de este mundo con la esperanza de encontrar junto a Dios la paz que buscaste en esta vida. Ahora estás disfrutando en su Reino y bajo su manto Celestial el descanso eterno. Sus hijos Manuel y Raquel, nietos Miriam, Zulma y Carlitos, Germán y Ramina, bisnietos Martina, Luciano, Luciana, Justina y Mateo lo recuerdan con cariño.

CEJAS, DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Su esposa Marta, sus hijos Natalia y Javier, h. políticos, su nieta Nataly y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 hs en el cementerio La Misericordia. COBERTURA IOSEP. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE LA PLATA 162 Tel. 4219787.

CEJAS, DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Señor recibelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Tu cuñado Pedro Zylinski, sobrinos Walter, Vanesa y Andrea Zylinski, sobrinos politicos German y Martin, Sofia, Guadalupe, Eva E Isabella participan con dolor su fallecimiento y eloevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, LUIS OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Su madre, sus hermanos, sus sobrinos y demás familiares part. su fallecimiento y sus restos serán inhumados en el cementerio Los Romanos a las 17 hs. Casa de duelo La Bajada. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

ABAL, OSCAR CAYETANO (q.e.p.d.) Fallecio el 20/8/15|. A los 2 años de tu partida, tu esposa Nora y tus hijas Silvia y Adriana, invitan a la misa a realizarse en la iglesia Santiago Apostol a las 20.00 hs en su querida memoria.

BUENA, JOSÉ PIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Señor, recíbelo en tus brazos y guíalo al camino de la paz eterna. Su prima Patricia Buena y su esposo Carlos Barea participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa hijos, nietos, hermanas y demás familiares en estos mementos tan difíciles, Ruegan oraciones en su memoria.

CÁCERES, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Su esposa Josefina sus hijos Jorge y Daniel, sus nietos Jorgito Matías Micaela, Ara e Isabella, h .pol y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 11:30 hs en el cementerio Parque de la Paz. Servicio REALIZADO POR COCHERIA NORTE - La Plata 162 -TEL. 421-9787.

CÁCERES, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. "En verdad, quien me encuentra, halla la vida y recibe el favor del Señor". Su hijo Dany, su hija política Andrea, sus nietas Ara e Isa; Nancy, Gastón y Gaby participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CÁCERES, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Viejo querido te marchaste al encuentro con el Señor. Continuarás siendo desde el cielo nuestra guía, apoyo y protección. Dios te tenga en su gloria y te de descanso eterno. Sus hijos Jorge y Marijo y sus nietos. Jorge Matías y Micaela participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CÁCERES, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Tío Hugo vivirás eternamente en nuestros corazones. Su sobrinos Patricia y Ariel Martín y Nicolás Dorado participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CÁCERES, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Raúl Castillo y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Hugo. Ciudadano ilustre y distinguido dirigentes deportivo y social de numerosas instituciones de Fernández, siempre comprometido con su ciudad, descansa en paz querido amigo.

CÁCERES, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Su vecina y amiga de toda la vida, María C. Barea de García y familia con profunda congoja, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

CÁCERES, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Sus vecinos y amigos de toda la familia, Miguel Ángel Aciar, su esposa Elisa García y sus hijos Ignacio y Cecilia, participan con inmenso dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria,

CÁCERES, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. "Querido y solidario amigo, en las buenas y en las malas, que descanses en paz. Hoy todos nos encontramos conmocionados por tu partida, pero también nos sentimos agradecidos con Dios por haberte conocido, y por todos los momentos inolvidables que disfrutamos a tu lado como, empresario, dirigente deportivo, social y de numerosas instituciones del medio". Nunca podremos asimilar tu partida. Carlos E, Martinez y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones que tu siempre querida memoria.

CÁCERES, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Su amigo Grego López y Chicha, sus hijos: Gugu, Pinino, Dani y Javier y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento.

Ruegan una oración en su memoria.

CÁCERES, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Su gran amigo y

compañero Luis Alberto Fernández (Lucho) y familia, participan con hondo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor y la resignación. Se ruega una oración en su memoria.

CÁCERES, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Roberto Chacón, su esposa Mirta Scaglioni, sus hijos Andrés, Alejandra y Gustavo y su hija política Adriana, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

CÁCERES, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. José Ramón (Titi) Rodríguez, esposa Deli e hijos Ramón, Gustavo, Guillermo, Héctor y Ricardo y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CÁCERES, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Sus amigos y amigos de su familia Elena Landín de Celario, sus hijos Beto, Mabel y Evelyn, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CÁCERES, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Su amigo Enrique García y familia participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CÁCERES, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Su amigo de siempre Jaime Rafael, su esposa Betti Nuno, sus hijas Mariángeles Karina e Yris Bettiana Rafael y sus nietos Gonzalo y Martin, participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

CÁCERES, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Mariángeles Karina Rafael y sus hijos Gonzalo y Martin Ruiz participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

CÁCERES, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Comisión Directiva, socios, jugares y simpatizantes del Club Atlético Independiente, participan don profundo dolor el fallecimiento de su querido ex presidente y permanente colaborador, y elevan oraciones por el eterno descanso de su alma. Que brille para él la luz que no tiene fin.

CÁCERES, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. El Club Social Amigos de Fernández, participa con profundo dolor el fallecimiento del ex miembro de la Comisión Directiva y elevan oraciones en su memoria.

CÁCERES, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Sus vecinos y amigos Misael Paz, su esposa Silvia Abrahán, sus hijos Martin y Gerardo Paz y familia y Luciano Paz, participan don dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria..

CÁCERES, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Su amigo Dr.

Ricardo Alberto Leguizamón y familia, participa con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CÁCERES, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. El Rotary Club de Fernández y sus clubes Juveniles Rotaract e Interact participan con profundo dolor el fallecimiento de su ex socio fundador y elevan oraciones en su memoria.

CÁCERES, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Juan Carlos Tauil, su esposa Lilian Franceschini y sus hijos Juan y Belén y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CÁCERES, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Selva Uliana de Franceschini y familia, participan con dolor su falle miento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

CÁCERES, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. "Que este descanso eterno el Señor te tenga su lado como nosotros en el corazón". Roberto Guillermo, José Ricardo y René Bautista Colombo participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

CÁCERES, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. "Depositen mi cuerpo ante el altar del Señor, sin que les de pena, pues El me dará cobijo y ustedes por siempre me recordaran" . René Bautista Colombo y familia participan con profundo dolor su fallecimiento.

CÁCERES, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Enrique, Angelina Alicia y Gustavo Fabián y cada una de sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

CÁCERES, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Sus amigos de toda la vida Susy, Miki, Pedrín, Jorge y Zonia Méndez y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno en la Gloria de Dios.

CÁCERES, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Osvaldo Palau, Maria Inés Fiad de Palau y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CÁCERES, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Roberto Palau, Susana Fiad de Palau y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

CÁCERES, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. ¡Que brille para el la luz que no tiene fin". Maribe Carol de Parra e hijos y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CÁCERES, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Con profundo dolor acompañamos a su esposa, hijos y nietos, en especial a su querido amigo Jorge, en tan difícil momento. Quique Gómez, su esposa María Esther, sus hijos y sus respectivas familias. Que brille para el la luz que no tiene fin.

CÁCERES, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. CPN. Juan D, B. Roitman, su esposa Norma Mazuchini, sus hijos Leonardo y Javier Roitman, participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

CÁCERES, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Chani Quiroga de Mayuli, Luciana y Gianfranco y su nieto Bruno Mayuli participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CÁCERES, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Tío querido mi alma no tiene consuelo sos el ser que mas amé y respeté toda la vida estuviste en mis peores momentos dándome tu aliento. Gracias por enseñarme tantas cosas por tus consejos y mimarme como nadie más lo hizo no eras mi tío eras mi padre te abrazo con el alma dale un beso a mi Ma de mi parte hasta siempre...Tu Onil.

CORONEL, LUIS RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Sus padres Nilda y Luis, su esposa Victoria y hijas Candelaria y Esperanza, sus restos fueron inhumados ayer a las 18 hs. en el cementerio de Nueva Francia. Dpto. Silípica. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia, realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

CORONEL, LUIS RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Que el Señor lo reciba en sus brazos y le de fortaleza a su familia ante su inesperada partida. La Comunidad Educativa de la Escuela N° 1062 de Arraga participa del fallecimiento del hermano de la Señorita Miriam Paz. Elevan oraciones en su memoria

HARO, JOSÉ (q.e.p.d) Falleció 19/8/17|. Dale el descanso eterno. Su esposa Antonia Bazán; sus hijos Juan Pablo, Ana Marcedes, Elias, Juan Carlos, Pedro, Liliana, Vicky, Elena y Pini; hijos políticos; nietos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento. Elevan plegarias por su descanso eterno. Choya.

HARO, JOSÉ (q.e.p.d) Falleció 19/8/17|. Siempre te vamos a recordar. Su hija Ana Mercedes Haro; su hijo político Leo Audano; sus nietos Joaquín y Juan Ignacio participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su descanso eterno. Choya.

HARO, JOSÉ (q.e.p.d) Falleció 19/8/17|. Tu presencia la tendremos por siempre. Su hijo Pedro Walter Haro y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones al Altísimo por su descanso eterno. Choya.

HARO, JOSÉ (q.e.p.d) Falleció 19/8/17|. En el cielo solo hay paz y quietud. Valeria Serrano y Carolina Mansilla participan con dolor el fallecimiento del padre de su gran amiga Ana Haro. Choya.

HARO, JOSÉ (q.e.p.d) Falleció 19/8/17|. Rosa Cejas de Guzmán y flia participa con dolor su fallecimiento y acompaña a toda la familia en este momento de gran angustia y dolor. Choya.

HARO, JOSÉ (q.e.p.d) Falleció 19/8/17|. La familia Acosta participa con dolor su fallecimiento y acompaña a toda la familia ante esta irreparable pérdida. Choya.

HARO, JOSÉ (q.e.p.d) Falleció 19/8/17|. Señor concédele por tu amor divino su descanso eterno. Cecilia Serrano, Priscila y Pedro Sanchez participan el fallecimiento de su gran amigo y acompaña a la familia en este momento de dolor. Choya.

HARO, JOSÉ (q.e.p.d) Falleció 19/8/17|. El equipo de servidores de San Expedito de Choya participa con dolor el fallecimiento del padre del bombista oficial, Elías Haro. Choya.

HARO, JOSÉ (q.e.p.d) Falleció 19/8/17|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Pedro Villalba y flia participa con dolor su fallecimiento. Ruegan plegarias por su descanso eterno. Choya.

HARO, JOSÉ (q.e.p.d) Falleció 19/8/17|. . Personal y operarios de la Comisión Municipal Choya participa con dolor el fallecimiento del padre del jefe comunal, Pedro Haro. Choya.

HARO, JOSÉ (q.e.p.d) Falleció 19/8/17|. Miguel Eljall y flia, desde Villa la Punta, participa con dolor su fallecimiento. Choya.

HARO, JOSÉ (q.e.p.d) Falleció 19/8/17|. Confiamos en tu palabra Señor. Dalinda de Espeche; sus hijos Polilla, José Domingo, Yackeline y Barbarita, junto a sus respectivas familias participa con dolor su fallecimiento. Acompaña a sus familiares en este momento de gran dolor. Choya.

HARO, JOSÉ (q.e.p.d) Falleció 19/8/17|. Que descanse en paz. Juan Serrano y flia participa con dolor el fallecimiento de su gran amigo y acompaña a la familia en este duro momento. Choya.

HARO, JOSÉ (q.e.p.d) Falleció el 19/8/17|. Chicha y Lucy Riachi; Bocha Bravo participan con dolor el fallecimiento del gran amigo y vecino. Acompaña con oraciones a su esposa, hijos y demás familiares. Choya.

HARO, JOSÉ (q.e.p.d) Falleció el 19/8/17|. Edmundo Gómez, sus hija Claudia María; sus nietas Maitena y Oriana participan con dolor su fallecimiento. Choya.

HARO, JOSÉ (q.e.p.d) Falleció el 19/8/17|. Su ahijada Fernanda Gutierrez participa con profundo dolor su fallecimiento. Choya.

HARO, JOSÉ (q.e.p.d) Falleció el 19/8/17|. La familia Gutierrez Albarracín participan con dolor el fallecimiento del padre de su amigo Pedro Haro. Choya.

HARO, JOSÉ (q.e.p.d) Falleció el 19/8/17|. La familia Gutiérrez Albarracín participan con profundo dolor su fallecimiento. Choya.

HARO, JOSÉ (q.e.p.d) Falleció el 19/8/17|. . Señor ya está ante ti recíbelo entre tus brazos. Cesar y Jesús Serrano y flia participa con dolor el fallecimiento de su vecino. Ruegan oraciones en su memoria. Choya.

HARO, JOSÉ (q.e.p.d) Falleció el 19/8/17|. Lito Serrano; su esposa María Juarez; sus hijas Soledad, Lita y Noelia y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan plegarias por su descanso eterno. Choya.

HARO, JOSÉ (q.e.p.d) Falleció el 19/8/17|. Raúl José Jalaf y familia participa con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Choya.

HARO, JOSÉ (q.e.p.d) Falleció el 19/8/17|. Rito Tofanelli, su esposa Rufina Coronel, sus hijas Lujan y María del Valle junto a Yohana y Mario participan con dolor su fallecimiento. Choya.

HARO, JOSÉ (q.e.p.d) Falleció el 19/8/17|. José, Roberto, Isabel, María, Claudia, Rito y Lucía Tofanelli participan con dolor su fallecimiento. Acompaña a la familia en este momento. Choya.

PAJÓN, EDUARDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Sus padres Antonio Pajon y Dionisia Rodriguez, sus hermanos Diego y Nadin, sus abuela Delicia Ponce y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy en el cementerio de Villa Atamisqui, Cob. Caruso Cia de Seguros. Servicio REALIZADO POR COCHERIA NORTE - La Plata 162 -TEL. 421-9787.

PAZ, MARÍA CERVANDA (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Sus hijos Susana, Guillermo, Luis, Ricardo, hijos pol. Nolberto, Cristina, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento y sus restos serán inhum. en el cementerio La Misericordia a las 11 hs. Casa de duelo El Aibe. Dpto. Banda. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

TREJO DE MARTÍNEZ, DALINDA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/17|. Amigos de su hijo Fernando y Lili. Nora Beatriz y Jorge Enrique Canllo, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

TREJO DE MARTÍNEZ, DALINDA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/17|. Sus amigos Olga de Zaretti y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

TREJO DE MARTÍNEZ, DALINDA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/17|. "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque muera vivirá". Dr. Damian Estevez, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a sus familiares en este duro trance. Rogando oraciones en su memoria.

TREJO DE MARTÍNEZ, DALINDA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/17|. "Señor ya está ante ti recibela en tus brazos y dale el descanso eterno, que brille para ella la luz que no tiene fin". La Empresa SAFICO S.A., participa y acompaña a sus hijos y demás familiares en estos momentos de dolor. Eleva oraciones en su querida memoria.

UMAÑO, ILARIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Su hija Martha Azucena Umaño, sus nietos Lucas, Brunela y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11 hs en el cementerio Cristo Rey - Loreto. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE LA PLATA 162 Tel. 4219787.